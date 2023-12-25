Рудковская о программах Муравьевой: «На следующий сезон у Сони должна быть визитная карточка. Надеюсь, что мы ее найдем»

Яна Рудковская считает, что у Софьи Муравьевой должна быть знаковая программа.

Фигуристка стала серебряным призером чемпионата России в Челябинске.

– Может Муравьева стать звездой, как Трусова?

– Есть итальянское выражение molto gentile, вот она такая, тонкая, звонкая, интеллигентная. Она совершенно другая. Как пушинка, белый лебедь, драматичная, у нее все время что-то происходит. Ей все время все достается тяжелым трудом. У Александры Трусовой было то же самое, она всегда была то второй, то третьей. Может, только в этом схожесть.

Хотя Саша – феномен фигурного катания. Она другая, торпеда, ракета! Их в плане образов вообще сравнивать нельзя. Если будут международные старты – конечно, сможет! Будет много работать. Почему нет? Не вижу причин для обратного. Она трудоголик и только в начале своего пути.

Саша Трусова – это абсолютно черный лебедь, а Муравьева – белый. Я ей сама предложила эту роль год назад. И она ее очень полюбила. Все девочки разные, у них есть разные амбиции, цели, приоритеты. Соня абсолютно другая по сравнению с остальными девочками.

В том числе потому, что Трусова – это лидер, за ней тянутся остальные фигуристки. Поэтому не могу сказать, что Соня должна повторять чей-то путь. Она может создать такой стиль, который будет также многих вдохновлять.

Для кого-то уже она будет примером! Сейчас как дети говорят? «Я хочу кататься, как Валиева, прыгать, как Трусова и остаться так долго в спорте, как Туктамышева». А еще хотят завоевать четыре медали олимпийские, как Плющенко!

– Может ли Муравьева стать заложницей образа?

– Тут уже задача тренерского штаба. Считаю, что в этом сезоне у нее сильная и подходящая программа. А на следующий сезон у Сони должна быть своя визитная карточка. У Плющенко был «Крестный отец», «Болеро», у Ягудина была «Зима», «Человек в маске», у Трусовой «Фрида», «Круэлла», у Валиевой «Болеро», у Косторной «Ангел». У Сони должна быть визитная своя карточка. Надеюсь, что мы ее найдем.

Когда я впервые увидела программу Сони, то предложила другую. Но тренерский штаб решил ее оставить на сезон. Хочется, чтобы человек не прятал катание за прыжками, а раскрывал его еще и еще. От образа тоже никуда не деться, надо его монетизировать, развивать. Если у нас получится сделать образ культовым и фишкой, то это будет успех, – сказала .