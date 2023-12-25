Рудковская о программах Муравьевой: «На следующий сезон у Сони должна быть визитная карточка. Надеюсь, что мы ее найдем»
Яна Рудковская считает, что у Софьи Муравьевой должна быть знаковая программа.
Фигуристка стала серебряным призером чемпионата России в Челябинске.
– Может Муравьева стать звездой, как Трусова?
– Есть итальянское выражение molto gentile, вот она такая, тонкая, звонкая, интеллигентная. Она совершенно другая. Как пушинка, белый лебедь, драматичная, у нее все время что-то происходит. Ей все время все достается тяжелым трудом. У Александры Трусовой было то же самое, она всегда была то второй, то третьей. Может, только в этом схожесть.
Хотя Саша – феномен фигурного катания. Она другая, торпеда, ракета! Их в плане образов вообще сравнивать нельзя. Если будут международные старты – конечно, сможет! Будет много работать. Почему нет? Не вижу причин для обратного. Она трудоголик и только в начале своего пути.
Саша Трусова – это абсолютно черный лебедь, а Муравьева – белый. Я ей сама предложила эту роль год назад. И она ее очень полюбила. Все девочки разные, у них есть разные амбиции, цели, приоритеты. Соня абсолютно другая по сравнению с остальными девочками.
В том числе потому, что Трусова – это лидер, за ней тянутся остальные фигуристки. Поэтому не могу сказать, что Соня должна повторять чей-то путь. Она может создать такой стиль, который будет также многих вдохновлять.
Для кого-то уже она будет примером! Сейчас как дети говорят? «Я хочу кататься, как Валиева, прыгать, как Трусова и остаться так долго в спорте, как Туктамышева». А еще хотят завоевать четыре медали олимпийские, как Плющенко!
– Может ли Муравьева стать заложницей образа?
– Тут уже задача тренерского штаба. Считаю, что в этом сезоне у нее сильная и подходящая программа. А на следующий сезон у Сони должна быть своя визитная карточка. У Плющенко был «Крестный отец», «Болеро», у Ягудина была «Зима», «Человек в маске», у Трусовой «Фрида», «Круэлла», у Валиевой «Болеро», у Косторной «Ангел». У Сони должна быть визитная своя карточка. Надеюсь, что мы ее найдем.
Когда я впервые увидела программу Сони, то предложила другую. Но тренерский штаб решил ее оставить на сезон. Хочется, чтобы человек не прятал катание за прыжками, а раскрывал его еще и еще. От образа тоже никуда не деться, надо его монетизировать, развивать. Если у нас получится сделать образ культовым и фишкой, то это будет успех, – сказала Рудковская.
Трусова - продукт работы ТШТ.
Сделать визитную карточку Муравьевой будет архисложно. Для этого у человека должно быть что-то суперсвое, а у нее все программы как под копирку.
Мало придумать программу, спортсменка должна ее понять, принять и выкатать, через душу пропустить.
пс
В целом - согласен. Пора уже ей, что то свое сделать, а не пытаться копировать Усачеву. Соня в целом не плоха и ей нужно помочь раскрыться. А пока в этом плане плохо - все уже забыли, что она на ЧР катала, а ведь и 2-х дней не прошло.
"Фрида", "Круэлла", "Болеро", "Ангел", все программы поставлены в ТШТ. Косторная даже в парах к Ангелу вернулась.
А как же "Злой рок")) Трусовой, череда программ, поставленных за один сезон Косторной, которые уже никто не помнит?) Как же лучшие мировые хореографы и хореографы Большого театра?) Почему не получились визитные карточки?
Помнится, по приходу к нему Косторной Плющенко заявил о программах "Конечно, будем менять и делать наши. То, что я видел в инстаграме из ее недавних программ, это просто ужас".
Ну, и где шедевры то?))
А может она и катала уже, она ведь так похожа.
Она теперь и постановщик программ?)
Ой, до чего баба глупая. Энергичная - да, заточенная на бабло всей своей сущностью - да, но вот, Янка, каждый должен заниматься своим делом.
Хореограф - программы ставить, тренер - рассказывать про потенциал в спорте у той или иной фигуристки а продюссер - организовывать шоу на льду.
Бледная, плоская, унылая, скучная, не игнорируя тот факт, что гений, накачивающий ее адреналином по «мои методикам» перед стартом, не помогает и придает всему бешеный и бессвязный.
Соне нужно что-то яркое, красочное, энергичное, чтобы выделить ее?
Но классические, патриотические, старомодные провинциальные шоу и спектакля и их требования, похоже, диктуют развитие. Так как время и деньги можно потратить только один раз, а здоровье ухудшается от этой штабной нерешительности.
Хотела другую программу. Ну представьте Соню в любом образе Валиевой, и всё ПРОВАЛ! Ей только белого, жалкого лебедя катать