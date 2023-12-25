Рудковская о программах Муравьевой: «На следующий сезон у Сони должна быть визитная карточка. Надеюсь, что мы ее найдем»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Александра Трусова Софья Муравьева Фигурное катание

Яна Рудковская считает, что у Софьи Муравьевой должна быть знаковая программа.

Фигуристка стала серебряным призером чемпионата России в Челябинске.

– Может Муравьева стать звездой, как Трусова?

– Есть итальянское выражение molto gentile, вот она такая, тонкая, звонкая, интеллигентная. Она совершенно другая. Как пушинка, белый лебедь, драматичная, у нее все время что-то происходит. Ей все время все достается тяжелым трудом. У Александры Трусовой было то же самое, она всегда была то второй, то третьей. Может, только в этом схожесть.

Хотя Саша – феномен фигурного катания. Она другая, торпеда, ракета! Их в плане образов вообще сравнивать нельзя. Если будут международные старты – конечно, сможет! Будет много работать. Почему нет? Не вижу причин для обратного. Она трудоголик и только в начале своего пути.

Саша Трусова – это абсолютно черный лебедь, а Муравьева – белый. Я ей сама предложила эту роль год назад. И она ее очень полюбила. Все девочки разные, у них есть разные амбиции, цели, приоритеты. Соня абсолютно другая по сравнению с остальными девочками.

В том числе потому, что Трусова – это лидер, за ней тянутся остальные фигуристки. Поэтому не могу сказать, что Соня должна повторять чей-то путь. Она может создать такой стиль, который будет также многих вдохновлять.

Для кого-то уже она будет примером! Сейчас как дети говорят? «Я хочу кататься, как Валиева, прыгать, как Трусова и остаться так долго в спорте, как Туктамышева». А еще хотят завоевать четыре медали олимпийские, как Плющенко!

– Может ли Муравьева стать заложницей образа?

– Тут уже задача тренерского штаба. Считаю, что в этом сезоне у нее сильная и подходящая программа. А на следующий сезон у Сони должна быть своя визитная карточка. У Плющенко был «Крестный отец», «Болеро», у Ягудина была «Зима», «Человек в маске», у Трусовой «Фрида», «Круэлла», у Валиевой «Болеро», у Косторной «Ангел». У Сони должна быть визитная своя карточка. Надеюсь, что мы ее найдем.

Когда я впервые увидела программу Сони, то предложила другую. Но тренерский штаб решил ее оставить на сезон. Хочется, чтобы человек не прятал катание за прыжками, а раскрывал его еще и еще. От образа тоже никуда не деться, надо его монетизировать, развивать. Если у нас получится сделать образ культовым и фишкой, то это будет успех, – сказала Рудковская.

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42 комментария
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У Муравьевой есть внешняя индивидуальность, т. е. внешность запоминающаяся у неё, но все ее программы для меня слились в одну безликую, монотонную, невыразительную прогу, с такой же незапоминающейся музыкой и платьями в серо-голубых тонах.
+33
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+31
Яна видимо всё время забывает что Саша Трусова добилась результатов у Тутбиридзе. Сорян, но это не ваша спортсменка. Но говорит постоянно почему-то про неё. Ваша спортсменка Мура и её вы должны прежде всего превозносить и рекламировать.
+26
-4
+22
Яна, ваш штаб еще не воспитал ни одной спортсменки.
Трусова - продукт работы ТШТ.
Сделать визитную карточку Муравьевой будет архисложно. Для этого у человека должно быть что-то суперсвое, а у нее все программы как под копирку.
Мало придумать программу, спортсменка должна ее понять, принять и выкатать, через душу пропустить.
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+20
Пока у ваших только кредитные карточки и контракт европейского образца.
пс
В целом - согласен. Пора уже ей, что то свое сделать, а не пытаться копировать Усачеву. Соня в целом не плоха и ей нужно помочь раскрыться. А пока в этом плане плохо - все уже забыли, что она на ЧР катала, а ведь и 2-х дней не прошло.
+21
-4
+17
А почему до сих пор не нашли свою визитную карточку для Муравьевой?))
"Фрида", "Круэлла", "Болеро", "Ангел", все программы поставлены в ТШТ. Косторная даже в парах к Ангелу вернулась.
А как же "Злой рок")) Трусовой, череда программ, поставленных за один сезон Косторной, которые уже никто не помнит?) Как же лучшие мировые хореографы и хореографы Большого театра?) Почему не получились визитные карточки?
Помнится, по приходу к нему Косторной Плющенко заявил о программах "Конечно, будем менять и делать наши. То, что я видел в инстаграме из ее недавних программ, это просто ужас".
Ну, и где шедевры то?))
+15
-2
+13
Вон сколько визитных карточек у Хрустальных, сама Яна перчислила и много чего ещё не назвала.. хрустальные кроме того каждый сезон визитные карточки и на показалках выдают.. трудно вам будет для Муры что-то придумать, если до сих пор ничего с этим не вышло.. нет у вас фантазии и чувства стиля, господа Рудковские.. этого не купишь.
+17
-4
+13
Ответ V_k
У Муравьевой есть внешняя индивидуальность, т. е. внешность запоминающаяся у неё, но все ее программы для меня слились в одну безликую, монотонную, невыразительную прогу, с такой же незапоминающейся музыкой и платьями в серо-голубых тонах.
Мне Соня по внешности и по 90% платьев напоминает Эльзу из Холодного сердца. Может ей «Let it go/Отпусти и забудь» катать?

А может она и катала уже, она ведь так похожа.
+11
0
+11
"Когда я впервые увидела программу Сони, то предложила другую"
Она теперь и постановщик программ?)
Ой, до чего баба глупая. Энергичная - да, заточенная на бабло всей своей сущностью - да, но вот, Янка, каждый должен заниматься своим делом.
Хореограф - программы ставить, тренер - рассказывать про потенциал в спорте у той или иной фигуристки а продюссер - организовывать шоу на льду.
+12
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+11
Было бы неплохо, да. А то три сезона во взрослых, а ни одной программы вспомнить невозможно.
+12
-2
+10
Столько программ поставленных в ТШТ она перечислила, и ни одной из АП. Не получается у них создавать визитные карточки, нечего монетизировать, только Трусову, у которой ещё пока остался "хрустальный багаж".
+11
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+9
вспомните обещание «лучших в мире хореографов, лучших мировых дизайнеров, балетмейстеров Большого театра, лучших специалистов, которых можно купить за деньги», и сравните это с тем, что мы видели.
Бледная, плоская, унылая, скучная, не игнорируя тот факт, что гений, накачивающий ее адреналином по «мои методикам» перед стартом, не помогает и придает всему бешеный и бессвязный.

Соне нужно что-то яркое, красочное, энергичное, чтобы выделить ее?

Но классические, патриотические, старомодные провинциальные шоу и спектакля и их требования, похоже, диктуют развитие. Так как время и деньги можно потратить только один раз, а здоровье ухудшается от этой штабной нерешительности.
+12
-3
+9
Ну как Рудковская не могла вставить свои три копейки «хотят завоевать четыре медали как Плющенко» Плющенко с его мерзким характером, причём иногда мне кажется что это проделки Яны, всем мерзко смотреть. И как Валиева, Трусова и Туктамышева Муравьева уже не будет! Даже в силу своего возраста и штаба 😂
Хотела другую программу. Ну представьте Соню в любом образе Валиевой, и всё ПРОВАЛ! Ей только белого, жалкого лебедя катать
+12
-4
+8
К сожалению, визитная карточка Сони - это бесконечная, однотипная, скучная лирика из сезона в сезон. Хочется увидеть другую Соню.
+8
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+6
Насколько помню, Соня говорила, что любит и комфортно себя ощущает в том, что катает. Выходить из зоны комфорта не все могут, и это чревато. Но мне бы хотелось для Сони запоминающейся, яркой программы.
+6
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+6
Мура уже давно вышла из юниоров но у нее программы однотипная лирика. И я согласна что это ей подходит, но зачем её запирать в одном образе?! Тем более уверенна Соня может раскрывать разные образы. Пример той же Садковой. Она вышла из юниоров и я думала что ей поставят очередные нудли. Но нет. У неё прям всё так бодренько и как то даже неожиданно и Даша особо не потерялась.
+9
-3
+6
Молодцы, что равняетесь на ТШТ и берёте с них пример. Кто вам не давал сделать для Сони оригинальную штучную программа, чтоб хоть чем-то запомнилась, а не каждый год одно и тоже. Ну посмотрим, что наваяют в следующем году.
+8
-3
+5
Среднего уровня проги у муры......а восхваление от яны , как будто шедевры катает их мура
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-2
+5
Ответ Вся в Витоне
"Когда я впервые увидела программу Сони, то предложила другую" Она теперь и постановщик программ?) Ой, до чего баба глупая. Энергичная - да, заточенная на бабло всей своей сущностью - да, но вот, Янка, каждый должен заниматься своим делом. Хореограф - программы ставить, тренер - рассказывать про потенциал в спорте у той или иной фигуристки а продюссер - организовывать шоу на льду.
Так-то да. Максимум, может мнением поделиться, как зритель, ощущением от программы. Это иногда тоже нужно. Предлагать программы Яне точно не стоит.
+6
-1
+5
Соня замечательная. Но у меня такой вопрос - зачем нам мнение человека, который не имеет отношение ни к ФК, ни вообще к профессиональному спорту, не имеет никакого понятия ни о чём в этом спорте, рассуждает дилетантски и тд.
+7
-3
+4
Ключевое слово-монетизировать
+6
-2
+4
Кстати, показательная программа белый лебедь была хороша, как сказал Дима Алиев Соня именно белый лебедь)
+5
-1
+4
Главное - монетизировать, кто бы сомневался
+6
-2
+4
Пожалуйста, сделайте для Сони что-нибудь яркое, достойное её катания.
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Ответ Den3Lo
Пока у ваших только кредитные карточки и контракт европейского образца. пс В целом - согласен. Пора уже ей, что то свое сделать, а не пытаться копировать Усачеву. Соня в целом не плоха и ей нужно помочь раскрыться. А пока в этом плане плохо - все уже забыли, что она на ЧР катала, а ведь и 2-х дней не прошло.
Усачёву невозможно скопировать.
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Ответ nadenki
Эк раздёрнули "интервью". Не на один день. Но и это ещё не всё. И я правильно понимаю, что первое интервью Кузи после Ч. Р именно с Яной? Молодец, дяденька)))))
Надеюсь, свой неисправный секундомер Дима ей уже отдал!
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А как все начиналось, всех порвём всем кирдык разрушим победную монополию ТШТ, домики семьям фигуристок, как говорится, свистеть не мешки таскать.
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Ответ AnnaZ
Мне Соня по внешности и по 90% платьев напоминает Эльзу из Холодного сердца. Может ей «Let it go/Отпусти и забудь» катать? А может она и катала уже, она ведь так похожа.
Поздновато как-то изображать сказочную царевну. Это Будет также нелепо, как выступление Нугумановой под саундтрек к Русалочке
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И платья Соне смените, пожалуйста.
+4
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Яна хочет, чтобы у Муравьёвой в следующем году была визитная карточка? Нет проблем! Пускай напечатают любым тиражом. И искать не надо. (Сарказм)
+4
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+3
Эк раздёрнули "интервью". Не на один день. Но и это ещё не всё. И я правильно понимаю, что первое интервью Кузи после Ч. Р именно с Яной? Молодец, дяденька)))))
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