Яна Рудковская: «Если бы Муравьева не упала в короткой программе на дорожке, она могла выиграть чемпионат России»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Яна Рудковская Софья Муравьева Фигурное катание

Яна Рудковская оценила выступление Софьи Муравьевой на чемпионате России.

Фигуристка завоевала серебро.

– Поздравляем вас с серебряной медалью Софьи Муравьевой. Довольны ее прокатом?

– Спасибо большое, но мы, конечно, ехали за другим местом. Соня – огромная молодец. В произвольной программе все честно и заслуженно, абсолютно довольны судейством. В короткой программе были вопросы по баллу, но мы не стали подавать протест. Нам оборвали телефоны все журналисты. Пошла волна с этим одним баллом, но мы не стали.

Сегодняшний день (23 декабря – Sports.ru) доказал, что судьи очень заслуженно поставили оценки. Я абсолютно согласна с Татьяной Анатольевной Тарасовой, что в произвольной программе все вышло по делу.

– Можно ли сказать, что падение в короткой на дорожке шагов предопределило результат?

– На мой взгляд, если бы Соня не упала в короткой программе на дорожке, то она могла выиграть чемпионат России. За падение она потеряла шесть-семь баллов, компоненты снизились, и дорожка была оценена совсем не так, как она должна была оцениваться. Так объяснили судьи.

Любое падение – это всегда смазанное впечатление. Но мы очень рады, что она выполнила аксель в короткой и каскад с тройным акселем в произвольной программе.

Единственная девушка, которая пошла на такой риск в короткой программе, потому что никто из взрослых девушках не прыгает ультра-си сейчас в короткой, кроме нее. Она его добила, и это самое главное. Я ее уважаю за то, что она боец. Соня такая спортсменка, которая может собраться и сделать. Она вызывает только уважение!

Софья очень переживает за это падение, потому что ехала в Челябинск за мечтой, за победой. Все было бы достойно и в короткой, и в произвольной, если бы не падение с дорожки. Но упасть с дорожки – это все-таки не упасть с акселя.

В целом, для нашего тренерского штаба – это первая большая победа! Я ее поздравляю, вижу каждый день, как Соня переживает и все близко к сердцу воспринимает. Она – очень ранимая девушка.

Дальше только вперед, у нее еще все впереди. Соня может исполнить два акселя в произвольной программе, у нее нет границ. В этом сезоне у нее еще будет возможность доказать, что все невозможное – возможное.

В Китае она мне подошла, взяла меня за руки, посмотрела в глаза и сказала: «Я выиграю в этом году Россию». У нас тогда был один долгий разговор. Поэтому, конечно, я всем сердцем за нее болела. Я действительно много ей и Нике Жилиной помогаю. Как и Евгений Викторович.

Они живут у нас на территории, и мы близко общаемся. Муравьева была в шаге от победы. Уверена, что она этот шаг тоже преодолеет.

У всех нас нет простых путей, мы – молодой штаб, нам всего семь лет. Нам пока еще тяжело тягаться с матерыми штабами, но мы все работаем и эта наша первая серьезная победа, – сказала Рудковская.

Плющенко и Муравьева лихо праздновали суперпрыжок. Но нелепое падение и ученицы Тутберидзе не пустили в лидеры

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71 комментарий
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Если бы. Если бы Аделия Петросян не упала с флипа, она бы привезла Муравьевой не 7 баллов, а 17
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-3
+33
Типа ни кто не догадался по чьей просьбе Кузнецов вчера воду мутил, но сел в лужу.
Судейством она довольна )))) А чего не радоваться, когда недрокруты не ставят, а мастерство катания оценивают на 9,25 с падением на шагах. Обидно, что судей можно продавить обычным хамством тренера и ничего ему за это сделать не могут.
Соня очень средняя фигуристка. Нет в ней ничего выдающегося и компонентов Косторной она не заслуживает, тк это просто издевательство над последней и не только.
+36
-7
+29
Яна в своем репертуаре. Итоговый разрыв больше потери от падения на дорожке.
Если бы Адель прыгнула флип...
Если бы Камила вместо 3Т прыгнула 3Лц, то могла бы быть второй.
Если бы Садкова и Горбачева не ошибались в короткой и сделали бы все в ПП...
И если бы Камила прыгнула 4Т...
+23
0
+23
Она бредит?
+21
0
+21
Разочарована Янка. Так тянули, так грибовали! но вышла Адель и укатала.
+22
-1
+21
Если бы Дикиджи докрутил аксель, он был бы чемпионом.
Если бы Нарижный не сорвал твизл, то был бы вторым.
+20
0
+20
Не могла бы, Ян, не позорься
+21
-2
+19
ПЕтросян не моя фигуристка, но где Петросян и где Муравьева. Никакой триксель не помог бы. Если бы не триксель , то на месте Муравьевой должна была Камила , а третьей Синицына.
+23
-4
+19
Многие фигуристы (и мальчики, и девочки) могли бы занять более высокие места, если бы не падали. Поэтому разговор ни о чём.

И по какому "спорному баллу им телефон оборвали"??
А Соне ещё раз поздравления, молодец девочка.
+19
-3
+16
Если бы да кабы! Если бы Соне недокрут засчитали на трикселе в короткой, быть бы ей третьей.
+14
0
+14
Вот это фонтан полился из Рудковской, ей бы романы писать, или фанфики, что ей явно ближе))
За победой они ехали 😂
+13
0
+13
"Соня может исполнить два акселя в произвольной программе, у нее нет границ"...это и есть ее граница!
+11
0
+11
Если бы была Акатьева, и Горбачева не ошибалась, Муравьева была бы на привычном 4 или 5 месте.
+12
-1
+11
Что за идиотская привычка у Рудковских создавать параллельную реальность? У них все чемпионы в их выдуманном мире.
+10
0
+10
Ответ Дарья Виноградова
Если бы Дикиджи докрутил аксель, он был бы чемпионом. Если бы Нарижный не сорвал твизл, то был бы вторым.
если бы Саша не накосячила, то БК бы выиграли
+10
0
+10
Про какой балл говорит Рудковская ? Про бонус каскада Камилы? Так правила надо знать, на чужие оценки протест не подаётся...
+11
-1
+10
Если бы Валиева прыгнула квад, то она бы выиграла. Если бы Акатьева не травмировалась, то она бы выиграла. Если бы Дикидже не сделал бабочку, то он бы выиграл.Если бы Косторная не ушла к Плющенко, она бы поехала на ОИ. Этих «если» десятки и сотни. И еще странно, как можно быть уверенной в выигрыше, имея всего триксель в запасе. Туктамышева с таким же набором планов «выиграть Россию» не строила, да и никто не строит - лед скользкий.
+11
-1
+10
Ответ Лакс
Яна в своем репертуаре. Итоговый разрыв больше потери от падения на дорожке. Если бы Адель прыгнула флип... Если бы Камила вместо 3Т прыгнула 3Лц, то могла бы быть второй. Если бы Садкова и Горбачева не ошибались в короткой и сделали бы все в ПП... И если бы Камила прыгнула 4Т...
Кабы не было зимы, а всё время лето)
+8
0
+8
Если бы у бабушки были внешние органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой.
+9
-1
+8
Рудковская бредит? За дорожку она получила 2.07 балла, ок, пусть без падения ей поставили бы как Валиевой - 5.46, ещё балл дидакшена, а откуда возьмутся ещё 3 балла? Яна считает, что Муравьевой нужно ставить в компонентах 9.75 и 10.00?
+7
0
+7
У меня не хватает цензурных слов, начиная с первой строчки ее ответа! Ехали они)))
+7
-1
+6
Тогда Аделия бы не упала на флипе, сумела бы сосредоточиться.
+6
-1
+5
У Янки с математикой совсем плохо? Ну, было бы не 2 бала за дорожку, а 5,5 максимум, ну убираем еще бал за падение, ну могли бы еще 1 за компы накинуть, 7 никак не набирается.
+5
0
+5
Не смогла бы. Не хватило баллов, все-таки 3А дешевле 4Т намного.
+5
0
+5
Долгий разговор с Яной, жуть какая, потом стресс снимать, в ванной отмокать
+4
0
+4
Ответ Ирина Иванова
Кабы не было зимы, а всё время лето)
"Никогда б не знали мы
Этих дней веселых этих."(с)
И ЧР по фигурному катанию)
+4
0
+4
...а если бы ее Тутберидзе взяла - не один раз бы выиграла.
+4
-1
+3
Если бы не семейные обстоятельства, то Ходыкин бы точно выиграл
+3
0
+3
А по какому баллу в кп вопросы могли быть?
+5
-2
+3
Может я не имею ничего против Муравьевой. Но так как она в штабе этих «зажравшихся» прям противно!
Хоть бы программу поменяли, хоть бы купальник как то отличался от того что всегда! Муравьева как муравей, всегда одна и таже. Не интересно смотреть. Камила борец, она со своими проблемами борется и на льду всем показывает класс. Программа запоминается, купальники всегда вау. А у этой какой раз пуговица расстёгивается. Чтож Диоровскую не пришьют 😂
Ну Янка, ну фу, портишь все впечатление о нормальных девчонках! За победой они ехали! Вам повезло, что Ками упала! Наверно всех шаманок обошли, Лиж бы на пьедестал встать 😂
+4
-1
+3
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