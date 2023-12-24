Яна Рудковская: «Если бы Муравьева не упала в короткой программе на дорожке, она могла выиграть чемпионат России»
Яна Рудковская оценила выступление Софьи Муравьевой на чемпионате России.
Фигуристка завоевала серебро.
– Поздравляем вас с серебряной медалью Софьи Муравьевой. Довольны ее прокатом?
– Спасибо большое, но мы, конечно, ехали за другим местом. Соня – огромная молодец. В произвольной программе все честно и заслуженно, абсолютно довольны судейством. В короткой программе были вопросы по баллу, но мы не стали подавать протест. Нам оборвали телефоны все журналисты. Пошла волна с этим одним баллом, но мы не стали.
Сегодняшний день (23 декабря – Sports.ru) доказал, что судьи очень заслуженно поставили оценки. Я абсолютно согласна с Татьяной Анатольевной Тарасовой, что в произвольной программе все вышло по делу.
– Можно ли сказать, что падение в короткой на дорожке шагов предопределило результат?
– На мой взгляд, если бы Соня не упала в короткой программе на дорожке, то она могла выиграть чемпионат России. За падение она потеряла шесть-семь баллов, компоненты снизились, и дорожка была оценена совсем не так, как она должна была оцениваться. Так объяснили судьи.
Любое падение – это всегда смазанное впечатление. Но мы очень рады, что она выполнила аксель в короткой и каскад с тройным акселем в произвольной программе.
Единственная девушка, которая пошла на такой риск в короткой программе, потому что никто из взрослых девушках не прыгает ультра-си сейчас в короткой, кроме нее. Она его добила, и это самое главное. Я ее уважаю за то, что она боец. Соня такая спортсменка, которая может собраться и сделать. Она вызывает только уважение!
Софья очень переживает за это падение, потому что ехала в Челябинск за мечтой, за победой. Все было бы достойно и в короткой, и в произвольной, если бы не падение с дорожки. Но упасть с дорожки – это все-таки не упасть с акселя.
В целом, для нашего тренерского штаба – это первая большая победа! Я ее поздравляю, вижу каждый день, как Соня переживает и все близко к сердцу воспринимает. Она – очень ранимая девушка.
Дальше только вперед, у нее еще все впереди. Соня может исполнить два акселя в произвольной программе, у нее нет границ. В этом сезоне у нее еще будет возможность доказать, что все невозможное – возможное.
В Китае она мне подошла, взяла меня за руки, посмотрела в глаза и сказала: «Я выиграю в этом году Россию». У нас тогда был один долгий разговор. Поэтому, конечно, я всем сердцем за нее болела. Я действительно много ей и Нике Жилиной помогаю. Как и Евгений Викторович.
Они живут у нас на территории, и мы близко общаемся. Муравьева была в шаге от победы. Уверена, что она этот шаг тоже преодолеет.
У всех нас нет простых путей, мы – молодой штаб, нам всего семь лет. Нам пока еще тяжело тягаться с матерыми штабами, но мы все работаем и эта наша первая серьезная победа, – сказала Рудковская.
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Судейством она довольна )))) А чего не радоваться, когда недрокруты не ставят, а мастерство катания оценивают на 9,25 с падением на шагах. Обидно, что судей можно продавить обычным хамством тренера и ничего ему за это сделать не могут.
Соня очень средняя фигуристка. Нет в ней ничего выдающегося и компонентов Косторной она не заслуживает, тк это просто издевательство над последней и не только.
Если бы Адель прыгнула флип...
Если бы Камила вместо 3Т прыгнула 3Лц, то могла бы быть второй.
Если бы Садкова и Горбачева не ошибались в короткой и сделали бы все в ПП...
И если бы Камила прыгнула 4Т...
Если бы Нарижный не сорвал твизл, то был бы вторым.
И по какому "спорному баллу им телефон оборвали"??
А Соне ещё раз поздравления, молодец девочка.
За победой они ехали 😂
Этих дней веселых этих."(с)
И ЧР по фигурному катанию)
Хоть бы программу поменяли, хоть бы купальник как то отличался от того что всегда! Муравьева как муравей, всегда одна и таже. Не интересно смотреть. Камила борец, она со своими проблемами борется и на льду всем показывает класс. Программа запоминается, купальники всегда вау. А у этой какой раз пуговица расстёгивается. Чтож Диоровскую не пришьют 😂
Ну Янка, ну фу, портишь все впечатление о нормальных девчонках! За победой они ехали! Вам повезло, что Ками упала! Наверно всех шаманок обошли, Лиж бы на пьедестал встать 😂