Яна Рудковская: «Если бы Муравьева не упала в короткой программе на дорожке, она могла выиграть чемпионат России»

Яна Рудковская оценила выступление Софьи Муравьевой на чемпионате России.

Фигуристка завоевала серебро.

– Поздравляем вас с серебряной медалью . Довольны ее прокатом?

– Спасибо большое, но мы, конечно, ехали за другим местом. Соня – огромная молодец. В произвольной программе все честно и заслуженно, абсолютно довольны судейством. В короткой программе были вопросы по баллу, но мы не стали подавать протест. Нам оборвали телефоны все журналисты. Пошла волна с этим одним баллом, но мы не стали.

Сегодняшний день (23 декабря – Sports.ru) доказал, что судьи очень заслуженно поставили оценки. Я абсолютно согласна с Татьяной Анатольевной Тарасовой, что в произвольной программе все вышло по делу.

– Можно ли сказать, что падение в короткой на дорожке шагов предопределило результат?

– На мой взгляд, если бы Соня не упала в короткой программе на дорожке, то она могла выиграть чемпионат России. За падение она потеряла шесть-семь баллов, компоненты снизились, и дорожка была оценена совсем не так, как она должна была оцениваться. Так объяснили судьи.

Любое падение – это всегда смазанное впечатление. Но мы очень рады, что она выполнила аксель в короткой и каскад с тройным акселем в произвольной программе.

Единственная девушка, которая пошла на такой риск в короткой программе, потому что никто из взрослых девушках не прыгает ультра-си сейчас в короткой, кроме нее. Она его добила, и это самое главное. Я ее уважаю за то, что она боец. Соня такая спортсменка, которая может собраться и сделать. Она вызывает только уважение!

Софья очень переживает за это падение, потому что ехала в Челябинск за мечтой, за победой. Все было бы достойно и в короткой, и в произвольной, если бы не падение с дорожки. Но упасть с дорожки – это все-таки не упасть с акселя.

В целом, для нашего тренерского штаба – это первая большая победа! Я ее поздравляю, вижу каждый день, как Соня переживает и все близко к сердцу воспринимает. Она – очень ранимая девушка.

Дальше только вперед, у нее еще все впереди. Соня может исполнить два акселя в произвольной программе, у нее нет границ. В этом сезоне у нее еще будет возможность доказать, что все невозможное – возможное.

В Китае она мне подошла, взяла меня за руки, посмотрела в глаза и сказала: «Я выиграю в этом году Россию». У нас тогда был один долгий разговор. Поэтому, конечно, я всем сердцем за нее болела. Я действительно много ей и Нике Жилиной помогаю. Как и Евгений Викторович.

Они живут у нас на территории, и мы близко общаемся. Муравьева была в шаге от победы. Уверена, что она этот шаг тоже преодолеет.

У всех нас нет простых путей, мы – молодой штаб, нам всего семь лет. Нам пока еще тяжело тягаться с матерыми штабами, но мы все работаем и эта наша первая серьезная победа, – сказала .

Плющенко и Муравьева лихо праздновали суперпрыжок. Но нелепое падение и ученицы Тутберидзе не пустили в лидеры