Яна Рудковская: «Трусова – единственный человек из старой гвардии, кто может серьезно вернуться»
Яна Рудковская считает, что Александра Трусова может вернуться к соревнованиям.
– Вы упомянули Сашу Трусову. Без нее упала зрелищность и красота чемпионата России?
– Конечно! Трусова навязывала борьбу с пятью четверными. У Плющенко она в короткой программе чисто исполняла два лутца четверных и брала третье место. Как так может быть? Сейчас бы с таким контентом она в одну калитку бы выиграла.
Для меня Саша – феноменальная спортсменка. Мне не хватает ее и Софьи Самоделкиной, сейчас она восстановила не только аксель, но и четверной сальхов
Чем больше сильных спортсменок, тем интереснее борьба и контент. Это борьба и спорт. Все было хорошо на чемпионате России, но мне не хватало ультра-си у девушек.
– Наверное, больше не стоит ждать Трусову на высоком уровне?
– Почему вы так считаете? Я думаю, что Саша Трусова – единственный человек из старой гвардии, кто может серьезно вернуться. Я знаю ее характер, мы дружим и очень много общаемся, у нас доверительные отношения.
Если Трусова вернется, то может навести шороху на любом турнире. Эта девушка с характером. Она сейчас на шоу прыгает тройной лутц, тройной тулуп и лутц – риттбергер.
Она каждый день тренируется со всеми наравне, а иногда проводит по две тренировки. Трусова – большой профессионал. Если она захочет вернуться, то вернется, – сказала Рудковская.
пс
Но конечно же мы были бы только рады возвращению или попытке.
Как-то всё же надо выучить ей, что прыгают в короткой, и так не позориться на весь белый свет(
Но чушь еще и потому, что при нынешнем уровне Роскосмоса и ко, только Аделька и Соня могут быть конкурентками вообще всем девочкам: и ТЩ, и Лиза Туктик, и даже самые старшие могут вернуться и соревноваться за медали. И да, без них всех уровень ФК пробил дно в этом году.
Трусова крутая, но куда и зачем возвращаться. Думаю, жизнь у неё интересная, активная заработки хорошие. Лучше дальше идти, не ограничиваясь рамками ФК, тем более, в нынешней ситуации.
давать комменты по фк
Почемуто некоторые только Саше Трусовой предсказывают плохое, типа умрет голодная в придорожной канаве через несколько лет)))
Если уж профессиональный фигурист Авербух вещал про "очень сложные уси" у Медведевой на шоу, то нефигуристке Рудковской тем более можно)))