Яна Рудковская: «Трусова – единственный человек из старой гвардии, кто может серьезно вернуться»

Теги сборная России женское катание Яна Рудковская Александра Трусова Софья Самоделкина Фигурное катание

Яна Рудковская считает, что Александра Трусова может вернуться к соревнованиям.

– Вы упомянули Сашу Трусову. Без нее упала зрелищность и красота чемпионата России?

– Конечно! Трусова навязывала борьбу с пятью четверными. У Плющенко она в короткой программе чисто исполняла два лутца четверных и брала третье место. Как так может быть? Сейчас бы с таким контентом она в одну калитку бы выиграла.

Для меня Саша – феноменальная спортсменка. Мне не хватает ее и Софьи Самоделкиной, сейчас она восстановила не только аксель, но и четверной сальхов

Чем больше сильных спортсменок, тем интереснее борьба и контент. Это борьба и спорт. Все было хорошо на чемпионате России, но мне не хватало ультра-си у девушек.

– Наверное, больше не стоит ждать Трусову на высоком уровне?

– Почему вы так считаете? Я думаю, что Саша Трусова – единственный человек из старой гвардии, кто может серьезно вернуться. Я знаю ее характер, мы дружим и очень много общаемся, у нас доверительные отношения.

Если Трусова вернется, то может навести шороху на любом турнире. Эта девушка с характером. Она сейчас на шоу прыгает тройной лутц, тройной тулуп и лутц – риттбергер.

Она каждый день тренируется со всеми наравне, а иногда проводит по две тренировки. Трусова – большой профессионал. Если она захочет вернуться, то вернется, – сказала Рудковская.

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38 комментариев
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"У Плющенко она в короткой программе чисто исполняла два лутца четверных и брала третье место. " 😁😁
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-1
+16
в короткой 2 4 лутца? Яна, ты перегрелась
+17
-2
+15
Два квадлутца в КП...Всё что нужно знать о компетенции продюсера в ФК.
+16
-2
+14
Ответ Владислава Крюкова
"У Плющенко она в короткой программе чисто исполняла два лутца четверных и брала третье место. " 😁😁
Да, тут комментировать - только портить))))
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Остальные могут вернуться весело...))
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Яна так говорит, как будто отпустит Трусову из шоу и сказок 😅
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Надо же перед шоу разогреть публику
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+7
Ответ Алена Щипцова
Когда Саша в короткой программе исполняла два четверных лутца?! Походу у меня склероз. Или у Яны
Учитывая, что в КП у девушек четверные запрещены)
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0
+5
Когда Саша в короткой программе исполняла два четверных лутца?! Походу у меня склероз. Или у Яны
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Кто у нее берет интервью на тему фигурного катания??? А потом из за таких интервью, обычные люди, которые не интересуются фигурным катание и составляют ошибочное мнение!!! Злости не хватает
+3
0
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Вернуться и Слуцкая может. Вопрос зачем и на какой уровень. Ладно когда человек на пике уходит не побежденным и есть интрига, а она ушла в полном развале. Пустые разговоры для разогрева публики.
пс
Но конечно же мы были бы только рады возвращению или попытке.
+4
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Мели,Емеля, то есть Яна, - твоя неделя((
Как-то всё же надо выучить ей, что прыгают в короткой, и так не позориться на весь белый свет(
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Что-то Яна зарапортовалась слегка )))
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Тут что-то комментировать - только портить. Особенно, после квадов в КП. Яна, это чушь.
Но чушь еще и потому, что при нынешнем уровне Роскосмоса и ко, только Аделька и Соня могут быть конкурентками вообще всем девочкам: и ТЩ, и Лиза Туктик, и даже самые старшие могут вернуться и соревноваться за медали. И да, без них всех уровень ФК пробил дно в этом году.
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Ответ Алена Щипцова
Когда Саша в короткой программе исполняла два четверных лутца?! Походу у меня склероз. Или у Яны
скорее маразм у Яны
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Ох, Яна, что слышу, то пою опять 😜
Трусова крутая, но куда и зачем возвращаться. Думаю, жизнь у неё интересная, активная заработки хорошие. Лучше дальше идти, не ограничиваясь рамками ФК, тем более, в нынешней ситуации.
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Яне, конечно, очень хотелось бы попиариться на ее возвращении. Это ж сразу столько аргументов: вернули в строй спортсменку после травм и перерыва, прыгает четверные тогда как почти все конкурентки не могут. Но увы) Это возвращение на фиг не нужно самой Трусовой)
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Четверные в КП? Вот что бывает когда маникюрша занимается ФК
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Если очень захотеть, можно в космос полететь...))
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Главный тренер ТШ им. Рудковской компетентно нам вещает о четверных в короткой. Ну ок.
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Ответ Katerina Sunny
Естественно решать Саше. Но чтобы выигрывать ЧР, нужен хоть один ультра-си, которых сейчас нет. А на международные, где они не обязательны, сейчас не пускают.
Не только ультра-си нет, но и некоторых прыжков. Качество вращений, компонентов и катания оставляют желать лучшего. Для шоу сойдет.
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Квады в КП ? Яночке не надо
давать комменты по фк
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Ответ Прекрасная фурия
Только одно но. Заработки хорошие до появления новой звезды. Потом будет в шоу играть "кушать подано".
Вроде Загитова и Медведева не играют "кушать подано", хотя после них появились новые звезды.

Почемуто некоторые только Саше Трусовой предсказывают плохое, типа умрет голодная в придорожной канаве через несколько лет)))
+3
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Естественно решать Саше. Но чтобы выигрывать ЧР, нужен хоть один ультра-си, которых сейчас нет. А на международные, где они не обязательны, сейчас не пускают.
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Ответ Алена Щипцова
Яна так говорит, как будто отпустит Трусову из шоу и сказок 😅
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Ответ Алена Щипцова
Яна так говорит, как будто отпустит Трусову из шоу и сказок 😅
Яне выгодно, чтобы Трусова вернулась. Больше всех ей это выгодно.
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Ответ Храбрая виолончелистка
Два квадлутца в КП...Всё что нужно знать о компетенции продюсера в ФК.
там она продюсер именно, а не тренер, её дело бабки зашибать, не более того
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Люди, хватит прикалываться над квадами в кп в жо. . Рудковская- продюсер шоу и очень хороший продюсер. Свое дело знает.

Если уж профессиональный фигурист Авербух вещал про "очень сложные уси" у Медведевой на шоу, то нефигуристке Рудковской тем более можно)))
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Трусова - уникальна, даже Чен с Бояном и Малининым не делали двух квадлутцев в короткой. Уникальная фигуристка. И не менее уникальная Яна, которая еще летом писала «Ой, умоляю. Яна столько делает для развития детского и юношеского спорта в России и столько на себе тащит». Для таких уникальных и грантов не жалко
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Ответ Nassta
там она продюсер именно, а не тренер, её дело бабки зашибать, не более того
ну это совсем-совсем азы. Любой знает, кто хоть шушуть фигуркой интересуется.
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