Яна Рудковская: «Трусова – единственный человек из старой гвардии, кто может серьезно вернуться»

Яна Рудковская считает, что Александра Трусова может вернуться к соревнованиям.

– Вы упомянули Сашу Трусову. Без нее упала зрелищность и красота чемпионата России?

– Конечно! Трусова навязывала борьбу с пятью четверными. У Плющенко она в короткой программе чисто исполняла два лутца четверных и брала третье место. Как так может быть? Сейчас бы с таким контентом она в одну калитку бы выиграла.

Для меня Саша – феноменальная спортсменка. Мне не хватает ее и , сейчас она восстановила не только аксель, но и четверной сальхов

Чем больше сильных спортсменок, тем интереснее борьба и контент. Это борьба и спорт. Все было хорошо на чемпионате России, но мне не хватало ультра-си у девушек.

– Наверное, больше не стоит ждать Трусову на высоком уровне?

– Почему вы так считаете? Я думаю, что Саша Трусова – единственный человек из старой гвардии, кто может серьезно вернуться. Я знаю ее характер, мы дружим и очень много общаемся, у нас доверительные отношения.

Если Трусова вернется, то может навести шороху на любом турнире. Эта девушка с характером. Она сейчас на шоу прыгает тройной лутц, тройной тулуп и лутц – риттбергер.

Она каждый день тренируется со всеми наравне, а иногда проводит по две тренировки. Трусова – большой профессионал. Если она захочет вернуться, то вернется, – сказала .