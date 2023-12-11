Сакамото, Хендрикс, Уно, Малинин, Сяо Хим Фа, Чок и Бейтс, Миура и Кихара номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»

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Стал известен список номинантов на премию ISU в категории «Самый ценный фигурист».

В категории номинированы:

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 11 февраля 2024 года.

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20 комментариев
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ЧМ ждать не стали, там бы уже точно было понятно
+4
0
+4
Конечно, по этапам можно было бы главными претендентами считать Адама и Илью, но после финала одназначно Илья заслуживает этой награды. Первое золото по взрослым, 4 мировых рекорда, в том числе аксель в КП
+6
-2
+4
Ответ Александр
на фоне Чена... так себе вопрос его ценности... но тут ещё и данные по привлечению внимания к турнирам нужны... т.е. те же Луна или Сяо могут быть гораздо ценнее, за счёт привлечения внимания премиальной европейской аудитории...
Причем здесь Чен?? Он что, соревнуется? По моему нет)
+5
-1
+4
Ответ Мороженко
ЧМ ждать не стали, там бы уже точно было понятно
Так там уж небось награду закулисно распределили, а лёд-то скользкий, вдруг ЧМ круто все расклады порушит)))
+5
-3
+2
Ответ Александр
номинация «Самый ЦЕННЫЙ фигурист», а не "лучший/сильный"... так что вопрос не так однозначен... тут по другим критериям будет определяться победитель...
А чем он не самый ценный фигурист?
+3
-1
+2
Не, ну если речь о "ценности" в масштабе всей карьеры, то Шома, конечно. :) Тут практически без вариантов причем. Каори и Мэди с Эваном разве что могут поспорить, но у Шомы наберется побольше медалей, титулов и рекордов.
+3
-2
+1
Ответ Мороженко
Конечно, по этапам можно было бы главными претендентами считать Адама и Илью, но после финала одназначно Илья заслуживает этой награды. Первое золото по взрослым, 4 мировых рекорда, в том числе аксель в КП
номинация «Самый ЦЕННЫЙ фигурист», а не "лучший/сильный"... так что вопрос не так однозначен... тут по другим критериям будет определяться победитель...
+3
-2
+1
Ответ Виктория Обер
Как-то непонятно - самый ценный. Может, неточный перевод?
тот, кто внимание (арены зрителей) и спонсоров привлекает...
+1
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Харт Трофи от ИСУ.
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Смешно, особенно про Хендрикс. Слишком мелко, как говорила героиня фильма "Покровские ворота" это мелко Хоботов, это мелко ИСУ.
+2
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Шома без вопросов, хотя Адам мне очень нравится тоже,
Чок и Бейтс, а остальные категории без разницы, там идёт просто регресс.
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Ответ Мороженко
Два рекорда по базе, аксель в кп и все четвертные прыжки, это не рекорды?
Никто никаких "рекордов" по базе не считает, разумеется. Я еще понимаю сравнивать итоговые оценки, ОК, но база-то вообще какое имеет значение? Какая разница, с какой базой набрана итоговая оценка?
Для примера, у Чена на ОИ за КП было 113 баллов. У Юзу было 111 на ЧЧК-20. У Шомы на ЧМ-21 было 109. У Юмы на ОИ 108. Вот на это можно ориентироваться. Илья получил 106 на ФГП. Где тут рекорд? Аналогично по ПП и сумме.
+2
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Ответ Александр
тот, кто внимание (арены зрителей) и спонсоров привлекает...
Спасибо за ответ. Сразу понятнее стало.
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