Сакамото, Хендрикс, Уно, Малинин, Сяо Хим Фа, Чок и Бейтс, Миура и Кихара номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»

Стал известен список номинантов на премию ISU в категории «Самый ценный фигурист».

В категории номинированы:

– (танцы на льду, США)

(Бельгия)

Илья Малинин (США)

Рику Миура – (пары, Япония)

(Япония)

Адам Сяо Хим Фа (Франция)

Шома Уно (Япония)

Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 11 февраля 2024 года.