Сакамото, Хендрикс, Уно, Малинин, Сяо Хим Фа, Чок и Бейтс, Миура и Кихара номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист»
Стал известен список номинантов на премию ISU в категории «Самый ценный фигурист».
В категории номинированы:
- Мэдисон Чок – Эван Бейтс (танцы на льду, США)
- Луна Хендрикс (Бельгия)
- Илья Малинин (США)
- Рику Миура – Рюичи Кихара (пары, Япония)
- Каори Сакамото (Япония)
- Адам Сяо Хим Фа (Франция)
- Шома Уно (Япония)
Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 11 февраля 2024 года.
Чок и Бейтс, а остальные категории без разницы, там идёт просто регресс.
Для примера, у Чена на ОИ за КП было 113 баллов. У Юзу было 111 на ЧЧК-20. У Шомы на ЧМ-21 было 109. У Юмы на ОИ 108. Вот на это можно ориентироваться. Илья получил 106 на ФГП. Где тут рекорд? Аналогично по ПП и сумме.