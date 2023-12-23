Наталья Бестемьянова: «Тарасова оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для телевидения. Это недопустимо»

Наталья Бестемьянова раскритиковала работу Тарасовой в качестве комментатора.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова комментирует чемпионат России по фигурному катанию-2024 на канале.

Накануне она сказала в прямом эфире после проката : «Не хочется никого обижать, но... Надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику».

«Тарасова после выступления Талалайкиной сказала, что надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику? Татьяна Анатольевна много чего говорила.

Татьяна Анатольевна сегодня оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для телевидения. Это недопустимо», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду.

«Твизл похож на какого-то больного рахита». Тарасова комментирует два сезона спустя – и как!