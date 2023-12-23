Наталья Бестемьянова: «Тарасова оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для телевидения. Это недопустимо»

Теги Татьяна Тарасова телевидение Первый канал Наталья Бестемьянова Мария Талалайкина Фигурное катание

Наталья Бестемьянова раскритиковала работу Тарасовой в качестве комментатора.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова комментирует чемпионат России по фигурному катанию-2024 на Первом канале.

Накануне она сказала в прямом эфире после проката Марии Талалайкиной: «Не хочется никого обижать, но... Надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику».

«Тарасова после выступления Талалайкиной сказала, что надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику? Татьяна Анатольевна много чего говорила.

Татьяна Анатольевна сегодня оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для телевидения. Это недопустимо», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду. 

«Твизл похож на какого-то больного рахита». Тарасова комментирует два сезона спустя – и как!

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34 комментария
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У меня что-то с глазами? 🙄
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Прикольно она комментировала!
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Ооо, что Бести, забыла как сама полоскала Загитову всю карьеру?
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Никого она не оскорбляла. ТАТ говорила правду.
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Оо поругались что ли?
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Ну помимо кринжа про вес Талалайкиной, остальное было по делу и прикольно.
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Отличные комментарии, профессиональные. Она говорит только самую малость того, что есть на самом деле. Привыкли гладить по шерстке. Если решила выставить себя на показ, будь готова к оценке.
Сама Бестемьянова взялась за постановку и ничего креативного предложить не смогла, скопировала свое давнишнее выступление ...
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+6
Ответ Анаис_Анаис
Оо поругались что ли?
Вчера ТАТ критиковала ее постановку Кармен у Екатерины Анисимовой. Возможно, восприняла болезненно и теперь высказывается
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Оо, ещё одна благодарна ученица подъехала?) да, ТАТ периодически несёт, комментарии про вес абсолютно недопустимый, Татьяна Анатольевна умудряется в своей комментатор кой деятельности удивительным образом сочетать колоссальный опыт, профессиональный взгляд и ужасное панибратство. Но по-моему, она заслужила услышать критику лично, а не через позорный обзвон
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оооо мой любимый жабагадюкинг )))
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Ответ Утренняя Аврора
Никого она не оскорбляла. ТАТ говорила правду.
Вот именно. Кто-то должен об этом говорить.
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Ответ ccc6srcv2n
Бести воткнула нож в спину ТАТ. Я, конечно, от нее всего ожидаю, но чтобы она на ТАТ так наехала… может сама хочет в комментаторы, но не зовут? Она же любит выдавать свое экспертное мнение.
У Бестемьяновой очень неприятный писклявый тембр, ей 5икакинельзя в комментаторы.
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Тарасова так и не научилась контролировать свой язык, тем более при комментировании соревнований. При этом лицемерие, где надо, никуда не ушло.
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Ого. Подружки поругались что ли?
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Все вы там в свое время, давая интервью, нелицеприятно отзывались о ненравишихся девочках, аж один тренер смс написал Вам, Наталья.
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Бести воткнула нож в спину ТАТ. Я, конечно, от нее всего ожидаю, но чтобы она на ТАТ так наехала… может сама хочет в комментаторы, но не зовут? Она же любит выдавать свое экспертное мнение.
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Ответ ЮИ
У меня что-то с глазами? 🙄
С ушами!
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Ответ АннаФ
ТАТ молодец, говорит как оно есть, а этот елей от транькова и ко я слушать больше не могу. Хорошо, что есть тат с яйцами! Жаль, что у остальных их нет!
Хамство на всю страну поощряете?!
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ТАТ молодец, говорит как оно есть, а этот елей от транькова и ко я слушать больше не могу. Хорошо, что есть тат с яйцами! Жаль, что у остальных их нет!
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Комментарии Тарасовой всегда были такими и сейчас ничего не изменилось. Дело не в возрасте Тарасовой, а в ее воспитании. Она никогда не была объективна, всегда выделяла любимчиков. Она считает, что ее прямолинейность - это верх честности. А я считаю, что это обыкновенное хамство.
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ТАТ все по делу сказала
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Бред какой-то пишет, оценивала каждый прокат по делу, иначе зачем вообще тогда комментировать? Слушать заезженную фразу «не всё получилось»? Мы-зрители итак видим, когда «не получилось», мне интересен конкретный разбор, мнение специалиста о спортсмене, что ТАТ и делает. Самый интересный чемпионат за последние годы и именно из-за комментаторства ТАТ! Гришин уже порядком надоел, особенно со своей фразой «высокорослый» спортсмен, каждый раз это говорит! Это, похоже, единственное, что его волнует в прокатах, насколько спортсмен «высокорослый», никакого объективного оценивания, сплошной елей. Про Транькова вообще молчу. Оставьте ТАТ! Она шикарна в своей работе!
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Ах, оставьте, Наталья Филимоновна, чувствительная вы наша натура, которая вечно брякает неподумавши. Вот и сейчас опять брякнула. ТАТ это переживет. А Талалайкина уже пошла худеть, не сомневайтесь, ей на пользу пойдет.
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- Это жирный такой?
- Ну я не стал бы называть его жирным, я бы сказал, что у него проблемы с избыточным весом.
(c)"Криминальное чтиво".
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сидела слушала же))
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Проснулись. Тарасова годами оскорбляет спортсменов, выборочно, конечно, в эфире. И от её лексических оборотов и ругательств уши вянут. Но хоть кто-то из бомондных это признал наконец, не ожидала. Видимо, Бестемьянова вспомнила, как и ей в своё время Тарасова доллары из конвертика на шоу "запамятовала" передать.
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Пчёлы против мёда? :)
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Ответ Варлампий Варлампий
"Предлагаю ввести паспортный контроль, пенсия должна дома сидеть и варежки вязать, а не комментировать на федеральном телеканале", - добавила Бестемьянова.
Бести тоже пенсионерка)
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Ответ Olga.t
Бести тоже пенсионерка)
а на каком канале она работает?
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Ответ Анаис_Анаис
У Бестемьяновой очень неприятный писклявый тембр, ей 5икакинельзя в комментаторы.
Боже упаси только не Бести в комментаторах
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