Дмитрий Губерниев: «Тарасова великолепна! Спасибо руководству Первого канала, что, несмотря на всякие советы, поставили ее комментировать»

Теги Татьяна Тарасова телевидение Дмитрий Губерниев чемпионат России Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев назвал Татьяну Тарасову великолепным комментатором.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила: «Тарасова оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для телевидения. Это недопустимо».

«С огромным уважением отношусь к Бестемьяновой, она мой кумир и подруга, как и Татьяна Тарасова. Но разве Наталья Бестемьянова – телевизионщик?

Татьяна Тарасова и, например, я не комментируем виды спорта для людей, которые профессионально в них разбираются. Если бы мы опирались на узкую прослойку людей, то никто не знал комментатора Татьяну Тарасову.

Татьяна Анатольевна работает для людей, для огромной армии болельщиков фигурного катания. Она действительно жестковато проходится по тем или иным персонажам, но мы к этому уже привыкли, потому что это Тарасова, она имеет на это право, не так ли?

Поэтому с моей точки зрения Татьяна Анатольевна делает все правильно. Уже событие – что она комментирует чемпионат России. Событие – что ее все обсуждают, разбирают на цитаты и слушают.

У меня сейчас высокая занятость, поэтому видел только фрагменты и могу сказать, что Татьяна Анатольевна великолепна! Кого еще обсуждают из комментаторов фигурного катания? Кого-то обсуждают? Вот вам и ответ.

Я благодарен Татьяне Анатольевне, что она у нас есть как комментатор-коллега. Хочу сказать спасибо руководству Первого канала, которые, несмотря на всякие советы, поставили ее комментировать и правильно сделали.

Знаете, кто у нас в стране главный биатлонист? Комментатор биатлона. Так и в нынешнем фигурном катании получается, что самый популярный фигурист — комментатор фигурного катания Татьяна Тарасова.

Всем остальным надо просто соответствовать», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев

«Твизл похож на какого-то больного рахита». Тарасова комментирует два сезона спустя – и как!

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17 комментариев
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Тарасовой нет равноценной замены. Она интересна!
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Очень рады были слышать и видеть Тарасову Т. А.!!! Спасибо, за приглашение, её!!!
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Татьяна Анатольевна говорит жёстко, но правду. Не сглаживает углы, тем и нравится.
Да и вообще она уже легенда. Всегда приятно послушать ее комментарии.
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Да как оказалось замены Тарасовой нет - интеллект + огромный опыт + богатый словарный запас + чувство юмора - ну и кто всем этим еще обладает Траньков? Коляда? кто? Никита начал в этом сезоне неплохо, но чего-то сдулся ну и Тихонов, но и они не ровня ТАТ конечно.
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Всё так.
И о себе, любимом, не забыл;)
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В Димином спиче есть немалая доля правды)
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Татьяна Анатольевна и Александр Гришин - прекрасный тандем!
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Ответ Грибная Фея
Загитова, я думаю, просто слышала звон и не знала, где он. Поэтому как всегда оконфузилась, ну ей не привыкать, можно сказать, это уже ее стиль - выставлять себя полной д...й. А по поводу Майи... ее окружают профессионалы и родители, им лучше Тарасовой знать, что полезнее для ее психики. Надеюсь, что Майя это понимает.
На счет " безызбежной " не думаю , что ошиблась. Она говорить не умеет , а если говорит , то всегда против Камилы. Не зря Валиева перешла к Транькову. позорит первый.
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Великолепна, не спорю. Но все-таки надо быть более деликатной - она же не личный тренер, чтобы так грубо отзываться о спортсменах.
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Тарасовой нужно давать второе ТЭФИ за коментирование чемпионата России.
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Ответ Грибная Фея
Я соскучилась по ТАТ и мне нравятся ее комментарии, но на девочках она будто была не в духе, много злых комментариев. можно комментировать технику и недочёты, но не переходить же на внешность, все и так знают, что есть прибавка в весе, уж лучше самих спортсменок этого никто не знает
В основном в сторону девушек ТШТ. Муравьева , Яметова , и т. д сделали ее счастливой. Я представить не могу как себя чувствует МАйя , про Талалайкину она так длинно не яzвила. Про Валиеву тоже показала себя.
А другая ведущая вообще " перепутала " день рождения мамы Камилы. поздравила маму Аделии. Это ведь неслучайно. Сколько еще первый будет мучать зрителей . Влоги давно не смотрю , но вот опять негатив в прямом эфире.
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0
Ответ Lapo Elkann
В основном в сторону девушек ТШТ. Муравьева , Яметова , и т. д сделали ее счастливой. Я представить не могу как себя чувствует МАйя , про Талалайкину она так длинно не яzвила. Про Валиеву тоже показала себя. А другая ведущая вообще " перепутала " день рождения мамы Камилы. поздравила маму Аделии. Это ведь неслучайно. Сколько еще первый будет мучать зрителей . Влоги давно не смотрю , но вот опять негатив в прямом эфире.
Загитова, я думаю, просто слышала звон и не знала, где он. Поэтому как всегда оконфузилась, ну ей не привыкать, можно сказать, это уже ее стиль - выставлять себя полной д...й.
А по поводу Майи... ее окружают профессионалы и родители, им лучше Тарасовой знать, что полезнее для ее психики. Надеюсь, что Майя это понимает.
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Ответ Грибная Фея
Загитова, я думаю, просто слышала звон и не знала, где он. Поэтому как всегда оконфузилась, ну ей не привыкать, можно сказать, это уже ее стиль - выставлять себя полной д...й. А по поводу Майи... ее окружают профессионалы и родители, им лучше Тарасовой знать, что полезнее для ее психики. Надеюсь, что Майя это понимает.
Кстати, зал начал свиcтеть, когда 3агитова начала упоминать Камиле, через что ей "пришлось пройти" или как-то так. Настроение было праздничное, Камила боролась вопреки своей физиологии, это единственная фигуристка, которая с такой антропометрией выдает цельный прокат и пытается в четверные, низкий поклон ей. И тут опять 3агитова решила поднять ложку дегтя, а то вдруг все забыли
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0
Ответ Грибная Фея
Кстати, зал начал свиcтеть, когда 3агитова начала упоминать Камиле, через что ей "пришлось пройти" или как-то так. Настроение было праздничное, Камила боролась вопреки своей физиологии, это единственная фигуристка, которая с такой антропометрией выдает цельный прокат и пытается в четверные, низкий поклон ей. И тут опять 3агитова решила поднять ложку дегтя, а то вдруг все забыли
У неё 0 эмпатии, человек рядом с ней чуть не ревет, а она "ты, наверное хотела маму порадовать" (не дословно).
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