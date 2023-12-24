Дмитрий Губерниев: «Тарасова великолепна! Спасибо руководству Первого канала, что, несмотря на всякие советы, поставили ее комментировать»

Дмитрий Губерниев назвал Татьяну Тарасову великолепным комментатором.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила: «Тарасова оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для телевидения. Это недопустимо».

«С огромным уважением отношусь к Бестемьяновой, она мой кумир и подруга, как и Татьяна Тарасова. Но разве – телевизионщик?

Татьяна Тарасова и, например, я не комментируем виды спорта для людей, которые профессионально в них разбираются. Если бы мы опирались на узкую прослойку людей, то никто не знал комментатора .

Татьяна Анатольевна работает для людей, для огромной армии болельщиков фигурного катания. Она действительно жестковато проходится по тем или иным персонажам, но мы к этому уже привыкли, потому что это Тарасова, она имеет на это право, не так ли?

Поэтому с моей точки зрения Татьяна Анатольевна делает все правильно. Уже событие – что она комментирует чемпионат России. Событие – что ее все обсуждают, разбирают на цитаты и слушают.

У меня сейчас высокая занятость, поэтому видел только фрагменты и могу сказать, что Татьяна Анатольевна великолепна! Кого еще обсуждают из комментаторов фигурного катания? Кого-то обсуждают? Вот вам и ответ.

Я благодарен Татьяне Анатольевне, что она у нас есть как комментатор-коллега. Хочу сказать спасибо руководству Первого канала, которые, несмотря на всякие советы, поставили ее комментировать и правильно сделали.

Знаете, кто у нас в стране главный биатлонист? Комментатор биатлона. Так и в нынешнем фигурном катании получается, что самый популярный фигурист — комментатор фигурного катания Татьяна Тарасова.

Всем остальным надо просто соответствовать», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» .

«Твизл похож на какого-то больного рахита». Тарасова комментирует два сезона спустя – и как!