Дмитрий Губерниев: «Тарасова великолепна! Спасибо руководству Первого канала, что, несмотря на всякие советы, поставили ее комментировать»
Дмитрий Губерниев назвал Татьяну Тарасову великолепным комментатором.
Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила: «Тарасова оскорбляла и унижала людей, что никак не годится для телевидения. Это недопустимо».
«С огромным уважением отношусь к Бестемьяновой, она мой кумир и подруга, как и Татьяна Тарасова. Но разве Наталья Бестемьянова – телевизионщик?
Татьяна Тарасова и, например, я не комментируем виды спорта для людей, которые профессионально в них разбираются. Если бы мы опирались на узкую прослойку людей, то никто не знал комментатора Татьяну Тарасову.
Татьяна Анатольевна работает для людей, для огромной армии болельщиков фигурного катания. Она действительно жестковато проходится по тем или иным персонажам, но мы к этому уже привыкли, потому что это Тарасова, она имеет на это право, не так ли?
Поэтому с моей точки зрения Татьяна Анатольевна делает все правильно. Уже событие – что она комментирует чемпионат России. Событие – что ее все обсуждают, разбирают на цитаты и слушают.
У меня сейчас высокая занятость, поэтому видел только фрагменты и могу сказать, что Татьяна Анатольевна великолепна! Кого еще обсуждают из комментаторов фигурного катания? Кого-то обсуждают? Вот вам и ответ.
Я благодарен Татьяне Анатольевне, что она у нас есть как комментатор-коллега. Хочу сказать спасибо руководству Первого канала, которые, несмотря на всякие советы, поставили ее комментировать и правильно сделали.
Знаете, кто у нас в стране главный биатлонист? Комментатор биатлона. Так и в нынешнем фигурном катании получается, что самый популярный фигурист — комментатор фигурного катания Татьяна Тарасова.
Всем остальным надо просто соответствовать», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
«Твизл похож на какого-то больного рахита». Тарасова комментирует два сезона спустя – и как!
Да и вообще она уже легенда. Всегда приятно послушать ее комментарии.
И о себе, любимом, не забыл;)
А другая ведущая вообще " перепутала " день рождения мамы Камилы. поздравила маму Аделии. Это ведь неслучайно. Сколько еще первый будет мучать зрителей . Влоги давно не смотрю , но вот опять негатив в прямом эфире.
А по поводу Майи... ее окружают профессионалы и родители, им лучше Тарасовой знать, что полезнее для ее психики. Надеюсь, что Майя это понимает.