Тарасова о работе комментатором: «Мне никогда не дают указания. Никто не говорит: «Не надо про это говорить». Меня бы это очень раздражало»
Татьяна Тарасова заявила, что ей не указывают, как комментировать соревнования.
С 21 по 24 декабря заслуженный тренер СССР работала комментатором на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
– Татьяна Анатольевна, меня всегда один вопрос беспокоит. А вам дают указания, когда вы комментируете?
– Нет, мне никогда. Я даже без наушников сижу. Мне никто ничего не может сказать, кроме Саши (Гришина, комментатора Первого канала – Sports.ru), у которого я спрашиваю.
Никто не говорит, что «не надо про это говорить». Никто не запрещает, честно. Меня бы это очень раздражало, если бы мне сказали. Я бы обязательно ответила.
– А когда вы дома смотрите фигурное катание по телевизору, например со своими друзьями, вы комментируете точно так же или слова меньше подбираете?
– Ну, во-первых, я дома не смотрю, потому что я все-таки 90 процентов езжу на соревнования и смотрю это вживую. Это разные вещи, – сказала Тарасова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.
«Твизл похож на какого-то больного рахита». Тарасова комментирует два сезона спустя – и как!
Впервые за долгое время мне не хотелось выключать звук между прокатами фигуристов.
Здоровья вам, дорогая ТАТ!
А в остальном классно комментировала. Надо нарезку ее перлов делать.
И чувствовалась ее боль за любимый ЦСКА. Реально там все условия, а спортсмены выступили так позорно. Жестко она прошла по Соколовской, Кондратюку и Самарину. И правильно! Не оправдывала их, как яжмать, а всё высказала, как есть.
иначе бы не была на 1 канале ТВ.
. А этот её вопль на трикселе!!!!!!!. Соня, этот твой триксель самый крутой в карьере, истоический. Никто ТАК больше не порадуется.
Не надо хвалить, где не за что. Но и на всю страну обсуждать необходимость контрольного взвешивания - моветон. Не верю, что человеку со словарным запасом такого уровня не удастся найти никаких других слов.