Тарасова о работе комментатором: «Мне никогда не дают указания. Никто не говорит: «Не надо про это говорить». Меня бы это очень раздражало»

Теги Максим Траньков Татьяна Тарасова телевидение Первый канал Александр Гришин Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что ей не указывают, как комментировать соревнования.

С 21 по 24 декабря заслуженный тренер СССР работала комментатором на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

– Татьяна Анатольевна, меня всегда один вопрос беспокоит. А вам дают указания, когда вы комментируете?

– Нет, мне никогда. Я даже без наушников сижу. Мне никто ничего не может сказать, кроме Саши (Гришина, комментатора Первого канала – Sports.ru), у которого я спрашиваю.

Никто не говорит, что «не надо про это говорить». Никто не запрещает, честно. Меня бы это очень раздражало, если бы мне сказали. Я бы обязательно ответила.

– А когда вы дома смотрите фигурное катание по телевизору, например со своими друзьями, вы комментируете точно так же или слова меньше подбираете? 

– Ну, во-первых, я дома не смотрю, потому что я все-таки 90 процентов езжу на соревнования и смотрю это вживую. Это разные вещи, – сказала Тарасова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.

«Твизл похож на какого-то больного рахита». Тарасова комментирует два сезона спустя – и как!

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15 комментариев
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Спасибо этому ЧР за ТАТ! Я лично очень ей рада и её комментариям! Здоровья Татьяне Анатольевна! Неравнодушная Легенда!
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Считаю, что комментарии ТАТ - лучшее что было на этом ЧР. Два сезона без нее вполне показали, чего стоят остальные комментаторы - ноль без палочки, банальщина очевидная или даже и вовсе бред, а также бесконечные бьютифулы и эмейзингы на каждый прокат.
Впервые за долгое время мне не хотелось выключать звук между прокатами фигуристов.
Здоровья вам, дорогая ТАТ!
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Про Майю она, конечно, очень нехорошо высказалась. И сама Майя это посмотрит и услышит, и ее родители, и друзья, и родственники. Может ТАТ и права, но высказать свое мнение можно лично, а не на всю страну. Про Талалайкину тоже. Это большой мину в ее комментировании.
А в остальном классно комментировала. Надо нарезку ее перлов делать.
И чувствовалась ее боль за любимый ЦСКА. Реально там все условия, а спортсмены выступили так позорно. Жестко она прошла по Соколовской, Кондратюку и Самарину. И правильно! Не оправдывала их, как яжмать, а всё высказала, как есть.
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Я бы не сказала, что ТАТ абсолютно независима. Мы слышали ее "независимое" суждение и на Соревнованиях, и на ЛП. Она умеет часто переобуться, в зависимости от того, куда ветер дует.
иначе бы не была на 1 канале ТВ.
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Вот как оказалось найти комментатора уровня ТАТ - сложная задача, всё познается в сравнении.
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С ТАТ было бы весело смотреть в спортбаре, если такие есть где фигурку показывают
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Ответ Александр Чирков
Зачем её вернули? Сплошные унижения и оскорбления спортсменов.
То есть лучше банальщину и сахарные комментарии слушать?
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В нашем фигурном катании есть все, и даже Татьяна Анатольевна, мастер слова, знаток всего мирового фигурного катания!
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Очень рада была слышать ТАТ
. А этот её вопль на трикселе!!!!!!!. Соня, этот твой триксель самый крутой в карьере, истоический. Никто ТАК больше не порадуется.
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Ответ Gala Tsintsadze
Спасибо этому ЧР за ТАТ! Я лично очень ей рада и её комментариям! Здоровья Татьяне Анатольевна! Неравнодушная Легенда!
ну ей в пару подошла бы Лиза, она тоже оказывается хорошо разбирается в прыжках.
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А я очень надеюсь, что руководство 1 канала донесет до своего комментатора, что обсуждать вес и рост спортсменок, а также давать рекомендации пропустить сезон, можно только в личной беседе с тренером. Работа комментатора - комментировать прокат, а не килограммы или размер ушей.

Не надо хвалить, где не за что. Но и на всю страну обсуждать необходимость контрольного взвешивания - моветон. Не верю, что человеку со словарным запасом такого уровня не удастся найти никаких других слов.
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