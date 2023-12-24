Тарасова о работе комментатором: «Мне никогда не дают указания. Никто не говорит: «Не надо про это говорить». Меня бы это очень раздражало»

Татьяна Тарасова заявила, что ей не указывают, как комментировать соревнования.

С 21 по 24 декабря заслуженный тренер СССР работала комментатором на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

– Татьяна Анатольевна, меня всегда один вопрос беспокоит. А вам дают указания, когда вы комментируете?

– Нет, мне никогда. Я даже без наушников сижу. Мне никто ничего не может сказать, кроме Саши (Гришина, комментатора Первого канала – Sports.ru), у которого я спрашиваю.

Никто не говорит, что «не надо про это говорить». Никто не запрещает, честно. Меня бы это очень раздражало, если бы мне сказали. Я бы обязательно ответила.

– А когда вы дома смотрите фигурное катание по телевизору, например со своими друзьями, вы комментируете точно так же или слова меньше подбираете?

– Ну, во-первых, я дома не смотрю, потому что я все-таки 90 процентов езжу на соревнования и смотрю это вживую. Это разные вещи, – сказала Тарасова в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.

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