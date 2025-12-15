  • Спортс
Мария Захарова: «Есть ли дружба в фигурном катании? Тяжелый вопрос. Когда катаетесь в одной группе, дружбы нет, в разных группах – может быть»

Фигуристка Захарова: когда катаешься с кем-то в одной группе, дружбы нет.

Фигуристка Мария Захарова считает, что спортсменам сложно дружить между собой из-за соперничества.

– Как проводишь свое свободное время?

– Сижу в телефоне, смотрю тик-токи. Иногда выбираюсь гулять, могу встретиться с кем-нибудь. Все довольно стандартно. Прихожу домой, делаю что-то по учебе, я на втором курсе ГЦОЛИФК, учусь на тренера на заочном.

– Есть ли дружба в фигурном катании?

– Очень тяжелый такой вопрос, потому что, когда ты катаешься в одной группе, дружбы нет. Когда в разных группах – может быть. У меня есть девочка, она катается за Германию, и там, мне кажется, есть дружба. А в спорте дружить сложно. Медаль-то одна золотая.

– Случались с тобой истории, связанные с жесткой конкуренцией в фигурном катании?

– Есть такая история из детства. Я была совсем маленькая, приехали на какой-то турнир с бабушкой, мамы еще не было на катке. Выхожу посмотреть на лед, а бабушка была где-то сзади.

В этот момент девочка-соперница резко хватает меня за горло и говорит: «Эта коза здесь!» Потом бабушка подошла к нам, разняла. А я потом все равно по итогу первой стала, – сказала Захарова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
