Камила Валиева: «Есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня»

Камила Валиева рассказала о сложностях с привыканием к новому весу.

Фигуристка стала бронзовым призером чемпионата России в Челябинске.

«Для меня это четвертый чемпионат России, второй в Челябинске. Очень много флэшбеков.

Если сравнивать первый чемпионат в Казани и тот, что сейчас, то это чуть меньше чем полшага вперед, но все же вперед. Все, что смогла, сделала, это было, правда, не очень. Но есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня.

При этом я рада, что собралась и смогла что-то сделать. В короткой программе все было хорошо. Потихоньку двигаюсь в своем темпе, главное, не унывать и работать.

Для меня кумир – , на моем первом чемпионате России, помню, она сказала – «это для меня 12-й или 13-й чемпионат России», а я думаю – мне столько лет, сколько у нее было чемпионатов России», – сказала .