Камила Валиева: «Есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева рассказала о сложностях с привыканием к новому весу.

Фигуристка стала бронзовым призером чемпионата России в Челябинске.

«Для меня это четвертый чемпионат России, второй в Челябинске. Очень много флэшбеков.

Если сравнивать первый чемпионат в Казани и тот, что сейчас, то это чуть меньше чем полшага вперед, но все же вперед. Все, что смогла, сделала, это было, правда, не очень. Но есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня.

При этом я рада, что собралась и смогла что-то сделать. В короткой программе все было хорошо. Потихоньку двигаюсь в своем темпе, главное, не унывать и работать.

Для меня кумир – Елизавета Туктамышева, на моем первом чемпионате России, помню, она сказала – «это для меня 12-й или 13-й чемпионат России», а я думаю – мне столько лет, сколько у нее было чемпионатов России», – сказала Валиева.

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34 комментария
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Сказала как есть, зато честно. Ками, двигайся вперед и никого не слушай. У Лизы тоже были не лучшие прокаты, но справилась в итоге.
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Ну у Ками уже 4 чемпионат России и всегда в призах, это уровень я считаю. Не сдаётся и правильно.
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На мотивацию Камилы будет прежде всего влиять решение КАС. Если оно будет положительным или не сильно строгим, то, думаю, она воспрянет снова. Видно что ей кататься в удовольствие, хоть и тяжело сейчас выкатать произвольную программу. А будучи почти два года в подвешенном состоянии, удивительно как она вообще находит в себе силы выходить на соревновательный лед.
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Так держать, Камила! Дорогу осилит идущий. Такой талант должен сиять и брать медали
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Если Валиева останется, то стабилизировав вес сможет вернуть 4Т и стать лидером на долгие годы
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Ками, дорогая, продолжай пожалуйста! Терпи, мне кажется пик пройден, проблемы с весом начнут убывать в сл году! Все при тебе, невероятная компонентность, сила, техническая оснащенность, выученность и общая красота! Все правильно, иди в своем темпе, результат обязательно будет! Он и так есть! Есть ультра-си! Прежние кондиции обязательно вернутся в новом, еще лучшем формате и объеме, главное - здоровье! А болелы подождут!
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Ками, надо перетерпеть! Посмотри на Ксюшу Синицыну, она катается в кайф, хотя были моменты когда думала ну всё, уйдёт. Если ты выстоишь, то будешь радовать нас своими победами. Да, не всё получилось, но держись. P. S. : "Меньше шоу, больше спорта".
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Камила, пожалуйста, продолжай кататься! Мы поддержим! Понимаю, что не все, но точно многие)))
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Пубертат пройдет через годик, фигура, вес устаканятся и всё будет ок. Очень хорошо, что сейчас в обойме и не бросила соревнования.
А на сегодняшний день, результат прекрасный.
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Стоило Лизон уйти и все поняли кто есть эталон.
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Ками терпения. Обычно пубертат зверствует два года, на третий полегче, на четвертый вес очень заметно уходит. IMHO
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Спортсмены сами всë понимают, и для этого не обязательно в эфире комментаторам пинать за вес
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Очень хорошо, если у Камилы сохранится мотивация выступать на соревнованиях ещё не один год!
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Ответ Лутц-ритт
Сказала как есть, зато честно. Ками, двигайся вперед и никого не слушай. У Лизы тоже были не лучшие прокаты, но справилась в итоге.
У Лизы было гораздо хуже. Были времена, когда она никуда не могла отобраться.
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Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Сашка тоже немногое смогла выиграть, но помнить её будут всегда. Думаю, это тот же случай.
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Ответ romavor
Сломали девочке психику,не будет прежней
СОглашаться не надо было. Она с мамой проиграли, сегодня она это поняла.
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Всё решаемо. Глааное не останавливаться. Элементы Камила сохраняет. Она сейчас самая интересная в фк в плане развития.
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Камилу ещё раз поздравляю с призовым местом, в трудный период, в условиях огромнейшей конкуренции, и очень жду завтра новое показательное выступление.
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Сломали девочке психику,не будет прежней
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Квад из-за оси только уронила. Форму надо чуток улучшить и будет отлично. Правда, с ее светской жизнью, не факт, что получится.
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Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Вы на титулах зациклены.. Валиеву любят не за титулы. А потому что она - Камила.
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Камила! Только вперед! После всего что на тебя свалилось. Когда ты против врагов. Так выходить и радовать нас... Всё будет! Ты умница, ты красавица. После всего, ты уже чемпионка. Навечно чемпионка сердец всех россиян!
+10
-8
+2
Ждем от любимой Ками бомбического номера завтра! Интересно, что покажет!
+4
-3
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Ответ Агент Картер
На мотивацию Камилы будет прежде всего влиять решение КАС. Если оно будет положительным или не сильно строгим, то, думаю, она воспрянет снова. Видно что ей кататься в удовольствие, хоть и тяжело сейчас выкатать произвольную программу. А будучи почти два года в подвешенном состоянии, удивительно как она вообще находит в себе силы выходить на соревновательный лед.
Ее накажут и на этом ее карьера закончится не начавшесь
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Камила это твой последний чемпионат так что дальше можно будет не мучится так
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Ответ Агент Картер
На мотивацию Камилы будет прежде всего влиять решение КАС. Если оно будет положительным или не сильно строгим, то, думаю, она воспрянет снова. Видно что ей кататься в удовольствие, хоть и тяжело сейчас выкатать произвольную программу. А будучи почти два года в подвешенном состоянии, удивительно как она вообще находит в себе силы выходить на соревновательный лед.
Не хочется вас разочаровывать, дело не в моральном духе, а в материальном. Сейчас она много тренируется( Этери заставляет) и то ее слишком много на льду. стоит ей немного расслабиться - прибавит еще. Ей через4 месяца 18 лет. Сядет на диеты,начнутся прблемы со здоровьем.
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Ответ oldparakhod
Пубертат пройдет через годик, фигура, вес устаканятся и всё будет ок. Очень хорошо, что сейчас в обойме и не бросила соревнования. А на сегодняшний день, результат прекрасный.
Через годик у нее не будет никаких соревнований и даже тренировал на официальном льду
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