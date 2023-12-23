Катарина Гербольдт: «Валиевой нужно переждать пубертатный период. Про Туктамышеву говорили много лет, что она закончилась как спортсменка, но Лиза смогла доказать обратное»

Теги Катарина Гербольдт сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Катарина Гербольдт считает, что Камиле Валиевой нужно переждать пубертат.

Валиева завоевала бронзу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Победила Аделия Петросян, второе место заняла Софья Муравьева.

«Каждая девушка была достойна первого места.

Валиевой нужно переждать пубертатный период, когда девочка становится других форм. У кого‑то он затягивается, у кого‑то проходит быстрее. Камила – огромная молодец. Она борется, выступает на высоком уровне, делает сложные элементы, несмотря ни на что.

Про Лизу Туктамышеву говорили много лет, что она закончилась как спортсменка, но спустя время она смогла доказать обратное», – сказала Гербольдт.

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21 комментарий
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Есть одно "но". У Валиевой нет Мишина.
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Туктамышева на целую голову ниже ростом Валиевой, у них совершенно разная конституция тела.
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Ответ missis-Zima
Где Медведева? там же ,где и Лиза-в шоу.Только Женя 2-х кратная ЧМ,и никто ее на победные ЧМ не протаскивал,а Лиза в эти сезоны отдыхала или что,в сборной ее не было.
Ух ты. Так это не Медведева ушла в 2019, надо же. А на мир её протащили самым наглым образом, поставив оценки за флутцище выше, чем за лутц Лизы. Разница там по оценкам была менее балла. Или вы кубок забыли? Как там Медведева с каскада приложилась, а Лиза триксели прыгала?
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Ответ natali5228
Да задолбали сравнивать с Лизой. Может вспомнишь Катя, кто хоть слово доброе в адрес Лизы сказал? А может, хором осанны пели и на руках носили, как капюшон всё время, начиная с юниоров? Да её в прямом эфире гнобила во время прокатов та же ТАТ, а потом, когда Лиза восстановила триксель, протащила на мир свою любимку. В итоге-где Медведева? И где Валиева в 17(!) лет? Да ей только мечтать, чтобы мир выиграть, Европу и всё старты ГС, как это сделала Лиза в свои 18. Уж не говоря про последующее серебро ЧМ
Да уж, по Туктамышевой не только проходились бронепоездом, ей еще и не сыпали никогда.
Как она с чистой КП с трикселем получала от судей чуть за 70. А сейчас кто-то 80+ с дупелем получает и норм. Так что, про нее не только говорили, что она закончилось, ей еще активно это показывали оценками.
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Ответ Anneta28
Есть одно "но". У Валиевой нет Мишина.
дело не в Мишине, вернее не только в нем, но и в Лизе, которая не бросила, а терпела, а он её не слил. Собственно говоря Майю и Камила ТШТ тоже не сливают, теперь дело за девушками, смогут перетерпеть, то все у них в спорте будет хорошо. Но вот терпеть может придётся не один сезон.
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Ответ missis-Zima
Где Медведева? там же ,где и Лиза-в шоу.Только Женя 2-х кратная ЧМ,и никто ее на победные ЧМ не протаскивал,а Лиза в эти сезоны отдыхала или что,в сборной ее не было.
Чем ФК смотрите? Лиза каждый год выступала на двух этапах, бэшках и ЧР. И не сливалась под предлогом, что конёк сломался, как некоторые.
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Ответ Lilia Sadykova
дело не в Мишине, вернее не только в нем, но и в Лизе, которая не бросила, а терпела, а он её не слил. Собственно говоря Майю и Камила ТШТ тоже не сливают, теперь дело за девушками, смогут перетерпеть, то все у них в спорте будет хорошо. Но вот терпеть может придётся не один сезон.
Конечно , видно же , как с девочками обращаются , сопереживают . Программы у девочек хорошие . Обе выросли , потяжелели . Майя после травмы , а Камилла в состоянии неопределённости и псих . Давлении . От тренеров многое зависит , но нужно учитывать и характер девочек
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Ответ Anneta28
Есть одно "но". У Валиевой нет Мишина.
У неё и техники нет, которую потом можно восстановить. Одна и та же история-жир отрос и гудбай, как и всегда в штабе Тутберидзе
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Да задолбали сравнивать с Лизой. Может вспомнишь Катя, кто хоть слово доброе в адрес Лизы сказал? А может, хором осанны пели и на руках носили, как капюшон всё время, начиная с юниоров? Да её в прямом эфире гнобила во время прокатов та же ТАТ, а потом, когда Лиза восстановила триксель, протащила на мир свою любимку. В итоге-где Медведева? И где Валиева в 17(!) лет? Да ей только мечтать, чтобы мир выиграть, Европу и всё старты ГС, как это сделала Лиза в свои 18. Уж не говоря про последующее серебро ЧМ
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Ответ Yamaha555
Причем тут Мишин, если бы он реально что то знал у него бы не одна фигуристка была. А так просто повезло попалась Туктамышева которая не бросала. Майя и Валиева не бросят и у них все будет.
Передайте, пожалуйста, Anneta28 ответ на её комментарий, а то она меня блокнула:
И слава богу, она комплекцией как Гулякова, которую Мишин по-тихому списал.
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Туктамышева и пальца Валиевой не стоит. Если бы не поднятие возраста и блат Мишина, она бы давно, как Леонова, была на подхвате на телефоне. Hе смотря на заслуги 2015 года, o которых все говорящие головы в одно время успешно ради Медведевой забыли.
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Ответ Yamaha555
Причем тут Мишин, если бы он реально что то знал у него бы не одна фигуристка была. А так просто повезло попалась Туктамышева которая не бросала. Майя и Валиева не бросят и у них все будет.
да, у Майи особенно ( ...
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Любителю ФК-а ты сезоны 17/18 глянь, легко там Лизе было? А заодно комменты в прокатах послушай, прессу того времени читни-хоть одно слово поддержки найдешь? Сдюжила Лиза, выгрызла триксель и серебро мира 21. Поэтому и любят,и уважают. И не только в РФ
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Ответ Anneta28
Есть одно "но". У Валиевой нет Мишина.
А он здесь причем ?
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Лиза очень миниатюрная, супер прыгучая и технику ей ставил Мишин
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Ответ AnPo
Да уж, по Туктамышевой не только проходились бронепоездом, ей еще и не сыпали никогда. Как она с чистой КП с трикселем получала от судей чуть за 70. А сейчас кто-то 80+ с дупелем получает и норм. Так что, про нее не только говорили, что она закончилось, ей еще активно это показывали оценками.
Ой не давите на мозоль
Если б счас Валиева криво-косо скрутила недотриксель, то сотку получила бы в кп
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Все возможно. И у Камилы, и у Майи может быть еще много побед впереди. Главное с умом подходить к делу и работать на долгий срок, а не ради сиюминутного результата. Надеюсь, в штабе это понимают и будут пытаться что-то в работе менять.
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