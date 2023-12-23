Катарина Гербольдт: «Валиевой нужно переждать пубертатный период. Про Туктамышеву говорили много лет, что она закончилась как спортсменка, но Лиза смогла доказать обратное»
Катарина Гербольдт считает, что Камиле Валиевой нужно переждать пубертат.
Валиева завоевала бронзу на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Победила Аделия Петросян, второе место заняла Софья Муравьева.
«Каждая девушка была достойна первого места.
Валиевой нужно переждать пубертатный период, когда девочка становится других форм. У кого‑то он затягивается, у кого‑то проходит быстрее. Камила – огромная молодец. Она борется, выступает на высоком уровне, делает сложные элементы, несмотря ни на что.
Про Лизу Туктамышеву говорили много лет, что она закончилась как спортсменка, но спустя время она смогла доказать обратное», – сказала Гербольдт.
Как она с чистой КП с трикселем получала от судей чуть за 70. А сейчас кто-то 80+ с дупелем получает и норм. Так что, про нее не только говорили, что она закончилось, ей еще активно это показывали оценками.
И слава богу, она комплекцией как Гулякова, которую Мишин по-тихому списал.
Если б счас Валиева криво-косо скрутила недотриксель, то сотку получила бы в кп