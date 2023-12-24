Журанков о работе Тарасовой на чемпионате России: «У нее был превосходный комментарий: честный, точный, артистичный, и мы все равняемся на нее»

Теги Татьяна Тарасова телевидение чемпионат России Наталья Бестемьянова Андрей Журанков Фигурное катание

Андрей Журанков оценил комментирование Татьяны Тарасовой на чемпионате России.

«Это было прекрасно! Я сижу и смотрю чемпионат России не только потому, что люблю фигурное катание и работаю в этом виде спорта, но и по причине того, что соскучился по Татьяне Анатольевне Тарасовой. У нее был превосходный комментарий: честный, точный, артистичный, и мы все равняемся на нее», – сказал Журанков.

Также он ответил на вопрос, была ли обоснованной критика Натальи Бестемьяновой в адрес Тарасовой.

«Я ничего такого не заметил. Считаю, что зрителю важно понимать, почему одна пара стоит на одном месте, а у другой оно свое и на что надо обращать внимание при просмотре танцевального турнира.

Если фигуристы плохо катаются – это нужно объяснять. Большинство обычных людей не понимают тех нюансов в катании, на которые обращают внимание специалисты, а Тарасова старалась все это объяснять», – добавил комментатор.

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4 комментария
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Журанков абсолютно прав.
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Комментарии Тарасовой - самый лучший подарок на новый год. Такого профессионального комментирования уже давным давно не было. Танцы до этого сезона только частями смотрела, в этом сезоне посмотрела всё онлайн и полностью, потому что было интересно понимать что происходит на льду.
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Ответ Lilia Sadykova
Все было хорошо, до того момента как ТАТ на всю страну начала буллить Талалайкину за вес, при этом про вес своих любимок она молчала.
ТАТ не буллила, не нужно играть в испорченный телефон. Она указала на проблему.
Нет смысла Маше обижаться, она и не обижается, судя по интервью.
А обсуждать Тело Камилы - это что? Не буллинг? Наверно тоже нет, все уже к этому привыкли.
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