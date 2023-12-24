Журанков о работе Тарасовой на чемпионате России: «У нее был превосходный комментарий: честный, точный, артистичный, и мы все равняемся на нее»

Андрей Журанков оценил комментирование Татьяны Тарасовой на чемпионате России.

«Это было прекрасно! Я сижу и смотрю чемпионат России не только потому, что люблю фигурное катание и работаю в этом виде спорта, но и по причине того, что соскучился по Татьяне Анатольевне Тарасовой. У нее был превосходный комментарий: честный, точный, артистичный, и мы все равняемся на нее», – сказал .

Также он ответил на вопрос, была ли обоснованной критика в адрес Тарасовой.

«Я ничего такого не заметил. Считаю, что зрителю важно понимать, почему одна пара стоит на одном месте, а у другой оно свое и на что надо обращать внимание при просмотре танцевального турнира.

Если фигуристы плохо катаются – это нужно объяснять. Большинство обычных людей не понимают тех нюансов в катании, на которые обращают внимание специалисты, а Тарасова старалась все это объяснять», – добавил комментатор.

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