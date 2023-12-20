Антон Сихарулидзе: «У нас есть два равнозначных турнира: чемпионат России и Спартакиада. Не стоит выделять один из них»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе Спартакиада чемпионат России ФФКР Фигурное катание

Антон Сихарулидзе назвал чемпионат России и Спартакиаду равнозначными турнирами.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря, Спартакиада – в Магнитогорске с 15 по 18 февраля.

«В нынешних условиях чемпионат России по фигурному катанию является основным стартом. Мы согласно регламенту и федеральному закону продолжаем формировать сборную России. На сегодня для нас международные старты закрыты, мы не можем сказать, что чемпионат России – отбор куда‑либо.

Поверьте мне, само звание чемпиона России – это много. Во многих видах звание чемпиона России – тройка чемпионата мира. У нас есть доступ к прокатам ребят там, на международных соревнованиях, мы все сравниваем. Чемпионат России является самостоятельным турниром, который определяет уровень фигурного катания в России.

Мы не должны взять и объявлять, что будет венцом сезона. Чемпионат России – важнейший турнир в любом виде для всей страны. У нас есть еще финал Гран‑при, который имеет такое же огромное значение. У нас есть два равнозначных турнира: чемпионат России и Спартакиада. Эти два турнира – основные. Не стоит выделять один из них», – сказал и. о. главы ФФКР.

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