Антон Сихарулидзе: «Мы обеспокоены ситуацией в танцах. Ежедневно обсуждаем изменения, чтобы стимулировать их развитие»

Руководство ФФКР обеспокоено ситуацией в танцах на льду.

«Мы обеспокоены ситуацией в танцах. Мы не можем говорить, что видим активный прогресс в них. Сейчас мы в том состоянии, что ежедневно обсуждаем изменения, чтобы стимулировать их развитие. Один из наших принципов, который мы пропагандируем – здоровая конкуренция, которая подстегнет ребят к подвигам и крутым программам.

Мы включены в эту работу, не оставим ее, пока не увидим результатов. Но говорить, что танцевальные дуэты нашей страны являются лидерами – рано», – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе.

Также он оценил уровень российского парного катания.

«Парное катание, думаю, что мы абсолютно однозначно впереди планеты всей. Более того, на голову выше остальных. Это не одна пара, а пять‑шесть пар, которые имеют конкуренцию внутри страны. Они выполняют уникальные элементы. Уровень зашкаливает», – добавил Сихарулидзе.