Петр Гуменник пропустил награждение чемпионата России по медицинским показаниям
Петр Гуменник не присутствовал на награждении чемпионата России в Челябинске.
Фигурист завоевал бронзу в мужском одиночном турнире.
«Интересно, Петр Гуменник не пришел на награждение по медицинским показаниям. Но в списке показательных он все еще присутствует.
И, как говорят свидетели, он был на утренней тренировке. Надеюсь, что все хорошо», – написал журналист Константин Лесик.
Петя был прекрасен вчера, но не нужно было падать в короткой.