Петр Гуменник пропустил награждение чемпионата России по медицинским показаниям

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Петр Гуменник не присутствовал на награждении чемпионата России в Челябинске.

Фигурист завоевал бронзу в мужском одиночном турнире. 

«Интересно, Петр Гуменник не пришел на награждение по медицинским показаниям. Но в списке показательных он все еще присутствует.

И, как говорят свидетели, он был на утренней тренировке. Надеюсь, что все хорошо», – написал журналист Константин Лесик.

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18 комментариев
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Ответ JinDos
Я бы тоже на этот фарс не пришел. Я вот уверен, что Нвгений будучи на международной арене и к 5ке бы близко не был, а тут профессорские бонусы. Петя, держись!
Т.е. то, что между Петей и золотом оказался ещё Дикиджи вас не смущает?
Петя был прекрасен вчера, но не нужно было падать в короткой.
+27
-3
+24
Пете крепкого здоровья! Лишь бы ничего серьезного...
+14
0
+14
Ответ JinDos
Я бы тоже на этот фарс не пришел. Я вот уверен, что Нвгений будучи на международной арене и к 5ке бы близко не был, а тут профессорские бонусы. Петя, держись!
На международке Петя был хуже Евгения при том,что Евгений тогда еще только набирал обороты! Евгений также стоял на подиуме на этапах! Не надо принижать заслуг спортсмена!!!Каждому из остальных в тройке ошибка стоило медали! Не ошибись Дикиджи или Алиев даже без подиума бы остался Петр..Не ошибись он в короткой -был бы с золотом!!Это спорт!!тут нет сослагательных!
+12
-3
+9
Ответ Тихонида
Думаю после такого позорного судейства Петя будет менять федерацию. Обокрали его уже уже второй год подряд..
Надо чисто катать обе программы
+14
-5
+9
Надеюсь, всё с Петей в порядке. Он был таким растерянным после соревнования, и его можно понять - после такого проката и только бронза. Но молодец, держался, улыбался, хотя было видно, что ему нелегко. Но, как говорится, это спорт. В любом случае, Пётр сейчас лидер нашего МО. И по праву. А на соревнованиях места определяют судьи.
+11
-6
+5
то семейные обстоятельства странные, то медицинские такие же...
+4
-1
+3
Ну сейчас из мухи слона сделают
+2
0
+2
Ответ Тихонида
Думаю после такого позорного судейства Петя будет менять федерацию. Обокрали его уже уже второй год подряд..
а в чем позорность судейства? ему надо было первое место дать с упаденным трикселем и недокрутом на 4Lo? другое дело, что Семененко не заслужил таких компонентов и ГОЕ - это да
+3
-1
+2
Если бы он не захотел придти, его бы дисквалифицировали и медаль дали бы 4 месту.
+1
0
+1
Ответ Delirium
Т.е. то, что между Петей и золотом оказался ещё Дикиджи вас не смущает? Петя был прекрасен вчера, но не нужно было падать в короткой.
Дикиджи должен быть первым, Гуменник вторым, Семененко третьим, но мафия профессора Мориарти решила по другому.
+9
-8
+1
Ответ Тихонида
Думаю после такого позорного судейства Петя будет менять федерацию. Обокрали его уже уже второй год подряд..
Почему обокрали - всё нормально. В короткой он накосячил.
+1
0
+1
Я бы тоже на этот фарс не пришел. Я вот уверен, что Нвгений будучи на международной арене и к 5ке бы близко не был, а тут профессорские бонусы. Петя, держись!
+12
-12
0
Ответ Androkirl91
Дикиджи должен быть первым, Гуменник вторым, Семененко третьим, но мафия профессора Мориарти решила по другому.
Согласна с Вами. Тоже так считаю, что победить должен был Влад, лидировал весь сезон, был стабилен и лишь небольшая ошибка в ПП лишила его золота. Очень жаль. А Петя серебро точно заслужил.
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