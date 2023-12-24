Петр Гуменник пропустил награждение чемпионата России по медицинским показаниям

Петр Гуменник не присутствовал на награждении чемпионата России в Челябинске.

Фигурист завоевал бронзу в мужском одиночном турнире.

«Интересно, не пришел на награждение по медицинским показаниям. Но в списке показательных он все еще присутствует.

И, как говорят свидетели, он был на утренней тренировке. Надеюсь, что все хорошо», – написал журналист Константин Лесик.