Валерий Ангелопол: «Линичук внесла в наш тренировочный процесс катание с хулахупом, с шайбами, с чехлами»

Валерий Ангелопол рассказал о тренировках под руководством Натальи Линичук.

Ангелопол – победитель Гран-при России-2022/23 в танцах на льду с Василисой Кагановской. Сейчас фигурист катается в дуэте с Ариной Ушаковой.

– Скатывание легко проходит? Быстро попали по рычагам так называемым?

– Скатывание просто идет, я бы так сказал, не могу его оценить – хорошо или плохо, мы привыкаем друг к другу. Какие-то фишки мне показывает Арина, какие-то фишки показываю я. Какие-то фишки нам показывает Наталья Владимировна (Линичук), которая внесла в наш тренировочный процесс катание с хулахупом, с шайбами, с чехлами. Поэтому... познаем друг друга.

– Катание с хулахупом – это как?

– Например, ты катишься, а хулахуп в руках наверху. Либо ты берешь его в руку и уводишь за спину, а вторую как-то по-особенному держишь. Упражнения для осанки. В группе Светланы Ляпиной мы вставали зубцом на шайбу, а теперь шайба у тебя на плечах, на голове – чтобы ловить баланс. Думаю, это не новинка, но долго и упорно это никто не использовал, – рассказал Ангелопол.

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