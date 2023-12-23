Судья Бабенко в нарушение правил поставил Валиевой 9,75 за композицию в произвольной программе на чемпионате России

Один из судей нарушил правила при оценивании Камилы Валиевой на чемпионате России.

Фигуристка стала бронзовым призером турнира. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.

Судья Святослав Бабенко поставил Валиевой 9,75 за компонент «композиция».

Согласно правилам при серьезных ошибках, влияющих на целостность программы (к которым относятся падения), оценка за любой из компонентов не может быть выше 9,50.

Камила Валиева – до сих пор не чемпионка России. Почему?