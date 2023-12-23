Судья Бабенко в нарушение правил поставил Валиевой 9,75 за композицию в произвольной программе на чемпионате России
Один из судей нарушил правила при оценивании Камилы Валиевой на чемпионате России.
Фигуристка стала бронзовым призером турнира. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.
Судья Святослав Бабенко поставил Валиевой 9,75 за компонент «композиция».
Согласно правилам при серьезных ошибках, влияющих на целостность программы (к которым относятся падения), оценка за любой из компонентов не может быть выше 9,50.
Так что тон поубавьте и с себя начните - где вы были и почему правила на русском языке не читали.
Но они что, и новости о себе не читают?
Уже каждый болельщик знает, что выше 9,50 нельзя ставить с падением. Даже если очень надо. Даже девочкам ТШТ.
Все запомнили, а они нет.
И не факт необходимость обязательного согласования с ISU для внутренних соревнований. Было бы желание.
Если судья косячит из раза в раз и его не отстраняют от судейства, а наоборот приглашают на все значимые турниры - значит это кому-нибудь нужно!
Интересантов определить не трудно!)))