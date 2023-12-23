Судья Бабенко в нарушение правил поставил Валиевой 9,75 за композицию в произвольной программе на чемпионате России

Теги сборная России чемпионат России судьи женское катание Камила Валиева Святослав Бабенко Фигурное катание

Один из судей нарушил правила при оценивании Камилы Валиевой на чемпионате России.

Фигуристка стала бронзовым призером турнира. В произвольной программе она упала с четверного тулупа.

Судья Святослав Бабенко поставил Валиевой 9,75 за компонент «композиция».

Согласно правилам при серьезных ошибках, влияющих на целостность программы (к которым относятся падения), оценка за любой из компонентов не может быть выше 9,50.

Камила Валиева – до сих пор не чемпионка России. Почему?

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55 комментариев
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Не, ну пусть бы нарушил. Но вопрос что он там увидел такого на 9.75???
+46
-2
+44
Ответ Иван Иванов
Не, ну пусть бы нарушил. Но вопрос что он там увидел такого на 9.75???
Имя на табло
+31
0
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У него уже определенная репутация сложилась. Он, видимо, ей дорожит
+25
-2
+23
Интересно, нарушение было выявлено до пламенной речи Лакерника или после?))
+21
-1
+20
дедушка Лакерник сказал, что все под контролем🤣судьи не могут ошибаться!!))
+21
-1
+20
Ответ Настя 999
И смысл такого судейства, если судьи могут косячить, ставить, что угодно и при этом не получать никаких штрафных санкций?..
смысла нет, поэтому фигурку спортом мало кто считает
+20
-1
+19
И смысл такого судейства, если судьи могут косячить, ставить, что угодно и при этом не получать никаких штрафных санкций?..
+16
0
+16
Ответ Лакс
А на команднике ОИ, где США была основным соперником, американский судья тоже поставил 9.75 при одном падении Камилы. И еще одну 9.75 и две 9.75 поставили двое других судей. Алло, журналисты, вы где были тогда или протоколы не на русском читать не могем.
На команднике ОИ оценивались пять компонентов, и данное правило (не выше 9,5 при падении) не распространялось на композицию и мастерство катания, где Валиева получила четыре оценки 9,75. Только на представление и интерпретацию, за которые ни одной оценки выше 9,5 ей не поставили.

Так что тон поубавьте и с себя начните - где вы были и почему правила на русском языке не читали.
+17
-3
+14
Никогда такого не было - и вот опять
+10
-1
+9
Ответ Александра Волкова
дедушка Лакерник сказал, что все под контролем🤣судьи не могут ошибаться!!))
Ему со своими судьями самим нужно учить правила
+8
0
+8
Многим судьям в фигурном катании правила не писаны. Самая распространённая ошибка у них в выставлении оценок по компонентам и ГОЕ. Если про рёбрам и недокрутам могут сказать, что не видели, то падение не заметить надо умудриться. Просто за эти нарушения их не наказывают и не отстраняют от дальнейшего судейства на определённый срок. К тому же Лакерник всё это покрывает и успокаивает общественность, что у них всё хорошо, всё хорошо, прекрасная маркиза...
+11
-3
+8
Ладно судьи правил не читают.
Но они что, и новости о себе не читают?
Уже каждый болельщик знает, что выше 9,50 нельзя ставить с падением. Даже если очень надо. Даже девочкам ТШТ.
Все запомнили, а они нет.
+6
-1
+5
Ответ Kareglazaya
Интересно, нарушение было выявлено до пламенной речи Лакерника или после?))
Оценка Бабенко вполне укладывается в "какие-то проблемы".)
+5
-1
+4
Ответ Lennuci
Та неужели? 7 судей из 9 не поставили Муравьевой -5 за падение на дорожке и все не заметили недокрут на 3А в KП. Где возмущения?
А ребра Адели кто-нибудь заметил?
+11
-7
+4
Этого Бабенку уже выгнали с треском?
+6
-2
+4
Лакерник же сказал,что не критикуем тк не понимаем
+4
-1
+3
Мерзкий продажный судья
+8
-5
+3
Ответ Lennuci
Така.yли Валиева должна одна перед всем светом за всех отдуваться? Тащите косяки Фроловой и недокруты Синицыной сюда тоже.
При чем тут отдуваться? Про Валиеву на этой ветке никто ничего и не говорит говорят о судьях предвзятых.
+4
-1
+3
Та неужели? 7 судей из 9 не поставили Муравьевой -5 за падение на дорожке и все не заметили недокрут на 3А в KП. Где возмущения?
+24
-21
+3
Анна Лаптева, пожалуйста, поправьте заголовок - вы пропустили слово и текст утратил смысл.
+3
0
+3
Ответ Иван Иванов
Не, ну пусть бы нарушил. Но вопрос что он там увидел такого на 9.75???
Этот хороший вопрос
+2
0
+2
Судья не знает правила или тут что то другое ?
+2
0
+2
Судья Бабенко живет на приколе, мне нравится его подход к работе. У кого ещё из судей есть свой хэштег на спортсе? Человек идет к славе
+3
-1
+2
надо пересчитать баллы и выгнать допингистку из призовой тройки
+11
-9
+2
Ответ Иван Иванов
Не, ну пусть бы нарушил. Но вопрос что он там увидел такого на 9.75???
мне вообще программа не понравилась, уж не знаю вина это постановщика или исполнителя, но хорео никак не отыгрывало музыку, вроде как платье и намекает на фильм про ваканду, на этом всё. КП как-то поинтереснее у Камилы получилась.
+1
0
+1
Это элементарно решается на программном уровне.
И не факт необходимость обязательного согласования с ISU для внутренних соревнований. Было бы желание.
+1
0
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Он не первый раз так выделывается .Ну дайте ему год дисквы .Пусть посидит,подумает....
+2
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Так Лакерник же прямым текстом сказал, что у судей свои интересы!

Если судья косячит из раза в раз и его не отстраняют от судейства, а наоборот приглашают на все значимые турниры - значит это кому-нибудь нужно!
Интересантов определить не трудно!)))
+3
-2
+1
Ответ Lennuci
Комментарий скрыт
а что Камила показала что-то принципиально сложнее чем Синицина и Фролова?
+1
0
+1
Ещеи баллы завышают этой допингистке
+11
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