Дарья Усачева: «В Китае всем наплевать, как ты выглядишь. Тут все раскрепощенные, в магазин выходят в пижамах – и не стесняются»

Дарья Усачева рассказала о любви к шопингу и о том, как одеваются в Китае.

19-летняя фигуристка после завершения спортивной карьеры работает тренером в Пекине.

– Ты говоришь – ходили по магазинам. Любишь шопинг?

– Обожаю! Как и любая девочка. Кто-то любит онлайн-шопинг, а я люблю ездить в магазины, рассматривать все. Мне даже необязательно что-то покупать, просто люблю эту атмосферу.

Но для таких прям настоящих шопинг-туров времени не было. Если есть необходимость, то в Москве заказывала на маркетплейсах, тут – на Taobao. По вечерам могу зайти на сайт, полистать, добавить в корзину. В магазины выбираться люблю, но получается очень редко.

– При этом за последний год ты изменила свой стиль. Как к нему пришла?

– Я раньше всегда ходила вот так, как сейчас иду с тренировки. Но с недавних пор мне надоел такой стиль, стал больше привлекать олдмани, классика в одежде, минимализм.

При этом мне не нравится загонять себя в рамки одного стиля. Меняется настроение, желания. Бывает, хочу одеться так, как сейчас модно – а-ля двухтысячные. Но, наверное, больше склоняюсь к классике. Я давно хочу взять и грамотно построить весь гардероб. Но опять же, не знаю когда, потому что это требует времени, а его не хватает.

– Есть ориентир с точки зрения стиля, на кого равняешься?

– Кстати, нет, я не отслеживаю кого-то конкретного. Тренды могу посмотреть, как одеваются звезды, запомнить понравившийся образ. Но одной звезды, за которой бы я специально следила, нет.

– А как китайцы, модные ребята?

– Когда я выезжала на выходные в популярные места, то замечала, что там очень много красивых девушек, которые классно одеты. Здесь же, где я живу, простой жилой район, все одеты по-обычному, как в Москве.

Но здесь всем все равно, кто и во что одет. В Москве же, как ни крути, тебя оценивают по одежке, как говорится. Простой пример: если заходишь в дорогой бутик, при этом едешь с работы, одета просто, то чувствуешь себя неловко – персонал смотрит на тебя как-то не очень, относится не так.

А тут я недавно была в бутике – зашла после работы. Просто присматривалась, думала, что потом возьму, может. И консультантам было все равно, что я в спортивном, в кроссовках. Здесь к этому другое отношение. Всем наплевать, как ты выглядишь. Тут в магазин выходят в пижамах – и не стесняются.

Они очень раскрепощенные. Эта черта в китайцах мне нравится. Это дает комфорт – ведь даже если ты другой национальности, на тебя ноль взглядов, все заняты своей жизнью, у всех свои заботы в голове. В Москве я бы вот так в пижаме в магазин не вышла. Еще в тапках, бигудях… А здесь все так ходят, – сказала Усачева в интервью Спортсу’’.

