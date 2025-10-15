  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дарья Усачева: «В Китае всем наплевать, как ты выглядишь. Тут все раскрепощенные, в магазин выходят в пижамах – и не стесняются»
4

Дарья Усачева: «В Китае всем наплевать, как ты выглядишь. Тут все раскрепощенные, в магазин выходят в пижамах – и не стесняются»

Дарья Усачева рассказала о любви к шопингу и о том, как одеваются в Китае.

19-летняя фигуристка после завершения спортивной карьеры работает тренером в Пекине.

– Ты говоришь – ходили по магазинам. Любишь шопинг?

– Обожаю! Как и любая девочка. Кто-то любит онлайн-шопинг, а я люблю ездить в магазины, рассматривать все. Мне даже необязательно что-то покупать, просто люблю эту атмосферу.

Но для таких прям настоящих шопинг-туров времени не было. Если есть необходимость, то в Москве заказывала на маркетплейсах, тут – на Taobao. По вечерам могу зайти на сайт, полистать, добавить в корзину. В магазины выбираться люблю, но получается очень редко.

– При этом за последний год ты изменила свой стиль. Как к нему пришла?

– Я раньше всегда ходила вот так, как сейчас иду с тренировки. Но с недавних пор мне надоел такой стиль, стал больше привлекать олдмани, классика в одежде, минимализм.

При этом мне не нравится загонять себя в рамки одного стиля. Меняется настроение, желания. Бывает, хочу одеться так, как сейчас модно – а-ля двухтысячные. Но, наверное, больше склоняюсь к классике. Я давно хочу взять и грамотно построить весь гардероб. Но опять же, не знаю когда, потому что это требует времени, а его не хватает.

– Есть ориентир с точки зрения стиля, на кого равняешься?

– Кстати, нет, я не отслеживаю кого-то конкретного. Тренды могу посмотреть, как одеваются звезды, запомнить понравившийся образ. Но одной звезды, за которой бы я специально следила, нет.

– А как китайцы, модные ребята?

– Когда я выезжала на выходные в популярные места, то замечала, что там очень много красивых девушек, которые классно одеты. Здесь же, где я живу, простой жилой район, все одеты по-обычному, как в Москве.

Но здесь всем все равно, кто и во что одет. В Москве же, как ни крути, тебя оценивают по одежке, как говорится. Простой пример: если заходишь в дорогой бутик, при этом едешь с работы, одета просто, то чувствуешь себя неловко – персонал смотрит на тебя как-то не очень, относится не так.

А тут я недавно была в бутике – зашла после работы. Просто присматривалась, думала, что потом возьму, может. И консультантам было все равно, что я в спортивном, в кроссовках. Здесь к этому другое отношение. Всем наплевать, как ты выглядишь. Тут в магазин выходят в пижамах – и не стесняются.

Они очень раскрепощенные. Эта черта в китайцах мне нравится. Это дает комфорт – ведь даже если ты другой национальности, на тебя ноль взглядов, все заняты своей жизнью, у всех свои заботы в голове. В Москве я бы вот так в пижаме в магазин не вышла. Еще в тапках, бигудях… А здесь все так ходят, – сказала Усачева в интервью Спортсу’’.

Бывшая ученица Тутберидзе тренирует в Китае в 19 лет. Мы с ней поговорили

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoДарья Усачева
женское катание
logoстиль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
19-летняя экс-ученица Тутберидзе тренирует в Китае. Мы с ней поговорили
1816 минут назад
Дарья Усачева: «Сестра была в детстве на Великой Китайской стене и загадала, что хочет младшую сестру. А потом родилась я»
55 минут назад
Дарья Усачева: «Жить в Пекине намного дешевле, чем в Москве. Такси стоит 150 рублей, а машина при этом – комфорт плюс»
52сегодня, 14:41
Главные новости
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дзепка, Васильева, Смагина, Диана Мильто и Сарновская покажут короткие программы
205сегодня, 13:55Live
Александра Бойкова: «На Мемориале Панина был хороший четверной выброс, но слетела из-за того, что конек не держит. Конек сломался неделю назад»
332 минуты назад
Дарья Усачева: «Было бы интересно поработать, пожить в США. Там другой менталитет, другая культура – как и в Китае»
141 минуту назад
Дарья Усачева: «Сестра была в детстве на Великой Китайской стене и загадала, что хочет младшую сестру. А потом родилась я»
55 минут назад
Дарья Усачева: «Жить в Пекине намного дешевле, чем в Москве. Такси стоит 150 рублей, а машина при этом – комфорт плюс»
52сегодня, 14:41
Иван Тельнов: «Будем улучшать произвольную программу, поскольку даже после этого проката есть моменты, которые можно чуть приукрасить»
сегодня, 14:06
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Ковязина и Мохов победили в парном катании, Сабада и Астахов – 2-е, Высоцкая и Алексеенко – 3-и
232сегодня, 13:47
Гран-при России. КМС. «Лед мечты». Дрожжина и Тельнов победили в танцах на льду, Шарафутдинова и Мурасалимов – 2-е, Ростилова и Ауров – 3-и
200сегодня, 12:28
Александра Трусова: «В расписании по две тренировки в день. Во время них сын спит в коляске возле катка»
24сегодня, 11:25
Фетисов о лишении Дробязко гражданства Литвы: «Это уже полный дебилизм и запредельная история»
10сегодня, 10:28
Ко всем новостям
Последние новости
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
сегодня, 14:29
Угожаев выступит на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Красноярске
311 октября, 18:25
Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин победили в танцах на льду, Муаден и Биго – 2-е, Бьянки и Базиль – 3-и
111 октября, 14:27
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов победили в танцах на льду, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
310 октября, 19:38
Шоу Медведевой «Дискотека 00-х на льду» вышло в цифровом формате на VK Video
1110 октября, 15:55Видео
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей победили в парах, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
110 октября, 15:00
Мемориал Панина. КМС. Фефелова и Валов выиграли ритм-танец, Билибина и Кашаев – 2-е, Гончарова и Синцов – 3-и
59 октября, 19:45
Мемориал Панина. КМС. Касинс и Брегей выиграли короткую программу, Камалдинова и Маришин – 2-е, Третьякова и Саморуков – 3-и
9 октября, 14:57
Татьяна Тарасова: «Не считаю предателями спортсменов, поменявших гражданство. Во всем мире меняют»
59 октября, 13:13
Самоделкина о работе с Арутюняном: «Появилось удивительное ощущение. Никогда раньше не думала, что прыгать можно всегда одинаково»
49 октября, 09:08