Дарья Усачева: «Сестра была в детстве на Великой Китайской стене и загадала, что хочет младшую сестру. А потом родилась я»

Усачева рассказала семейную историю, связанную с Великой Китайской стеной.

19-летняя Дарья Усачева после завершения спортивной карьеры работает тренером по фигурному катанию в Пекине.

– Давай поговорим про Китай. Где ты тут живешь? Как устроен твой быт?

– Живу в апартаментах – недалеко от катка. Обычно езжу на такси, тут всего 10 минут. Если пешком, то минут за 20 могу дойти в качестве вечерней прогулки. Тем более сейчас, когда уже не жарко, как летом.

Апартаменты я обставила сама, обжила их. Мне приятно возвращаться туда. Вот там я чувствую себя как дома. После работы могу уединиться и отдохнуть, это место воспринимается как мой уголочек, мой дом.

А на улице все равно думаешь: вот в Москве я бы сделала что-то по-другому. Здесь я чувствую себя чужой, чувствую эту временность, что все это не постоянная история. Это интересно, но только на время.

– Но есть любимые места в Пекине или окрестностях?

– Пекин очень большой. В большинстве мест я еще не побывала, потому что летом было очень много работы. Выходные есть, но так устаешь за неделю... Я в первые выходные еще куда-то ездила, а потом уже просто спала, лежала, смотрела что-то, делала домашние дела. Просто сил не было.

Плюс летом было очень жарко – градусов под 40. А я не переношу жару. Вот осенью точно надо куда-то выбираться каждые выходные. Хотя бы стараться. Но я все равно уже напиталась культурой, я ее поняла.

Но места не все посетила, у меня есть планы. Я даже на той же стене не была. Когда я только приехала, со мной была сестра – она приехала, чтобы помочь обосноваться тут, плюс она знает китайский, бывала здесь. Пока я работала, она находила магазины, в которые можно съездить, помогала в быту.

Еще мы думали в какой-то из выходных поехать вместе на Великую Китайскую стену. Она мне рассказала историю: она уже там была в детстве, когда меня еще не было. И вот на стене она загадала, что хочет младшую сестру. А когда вернулась в Москву, наша мама ей рассказала, что беременна – и потом родилась я.

Эта история вызвала у меня мурашки, когда я ее услышала. Думаю, было бы здорово вернуться туда вдвоем. Мы даже шутили с ней, что приедем – и она меня там же и оставит, вернет стене. Но в тот раз не получилось – были дела, да и опять же лютая жара, мы бы не выдержали там, – сказала Усачева в интервью Спортсу’’.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
