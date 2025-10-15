  • Спортс
  • Иван Тельнов: «Будем улучшать произвольную программу, поскольку даже после этого проката есть моменты, которые можно чуть приукрасить»
Иван Тельнов: «Будем улучшать произвольную программу, поскольку даже после этого проката есть моменты, которые можно чуть приукрасить»

Дарья Дрожжина и Иван Тельнов рассказали о своем произвольном танце.

Сегодня они одержали победу на Гран-при России среди юниоров «Лед мечты». 

— У вас новая программа «Соседи». Насколько вам интересно катать программу с таким сюжетом?

Дрожжина: Мне очень нравится эта программа и интересно вживаться в этот образ. В целом это не сложно, просто нужно думать об этой истории и катать.

Тельнов: Мы еще с Дашей настоящие соседи, живем рядом. Так что есть возможность прожить это не только в спорте, но и в жизни.

— У вас для этой программы очень интересные костюмы. Откуда их идея?

Тельнов: Идея принадлежит тренеру и моей маме.

Дрожжина: (Изображены) мужчина и женщина — как соседи. Это наши силуэты.

— Какой у вас следующий этап будет?

Дрожжина: Этап Гран‑при в Москве.

Тельнов: Мы будем улучшать программу, поскольку даже после этого проката есть некоторые моменты, которые можно улучшить и чуть приукрасить. Будем стараться как визуально улучшить, так и технически.

— У вас есть чувство удовлетворения?

Тельнов: Есть такое ощущение.

Плишкин о программе Дрожжиной и Тельнова: «Она о нашем территориальном соседе. Это история, которая висит над нами всеми, как Дамоклов меч, с 2022 года»

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
танцы на льду
Иван Тельнов
Дарья Дрожжина
logoсборная России
