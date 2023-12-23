Александр Лакерник: «Валиева стала другой по телу, но я верю, что она будет кататься с достаточно сложным контентом»

Теги сборная России чемпионат России Александр Лакерник женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Александр Лакерник верит, что Камила Валиева будет кататься со сложным контентом.

Фигуристка завоевала бронзу чемпионата России в Челябинске.

– Сможем ли мы еще увидеть прежнюю Камилу Валиеву?

– Если вы хотите увидеть ту Камилу Валиеву, которая была на командном турнире в Пекине, то, наверное, нет, потому что она стала другой по телу. Но я верю, что она будет кататься с достаточно сложным контентом, верю, что ее программу будет приятно смотреть.

Сейчас пока у нее есть определенные проблемы, но она работает, поэтому я верю. Дальше уже покажет будущее, – сказал почетный вице-президент ISU.

Камила Валиева – до сих пор не чемпионка России. Почему?

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29 комментариев
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Как же они все осторожно про Валиеву говорят...
Тарасова всех мочила на чемпионате, рубила правду-матку! А на Валиевой заглохла... И про похудеть, как другим молчок! И не хорошо и не плохо, ничего не сказала, одни намёки!
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Т.е сейчас ее программу неприятно смотреть? И несмотря на это, у нее самая высокая вторая оценка? Когнитивный диссонанс? Или просто ужин вкусный?
+24
-9
+15
Что за очередь выстроилась прокомментировать тело Камилы?
+15
-3
+12
Ответ imaxim
Т.е сейчас ее программу неприятно смотреть? И несмотря на это, у нее самая высокая вторая оценка? Когнитивный диссонанс? Или просто ужин вкусный?
Главное не перепутайте! Что то не так с весом и исполнением программ (с завуалированными пожеланиями от ТАТ в эфире завершать с ФК) это у Хромых и Таталайкиной!
А у Камилы все норм, она просто стала немного другой по телу.
+14
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Ответ Зиля Бадриева
Тат по Ками прошлась, переслушайте. Больше всех хвалила Муру, Яметову и Синицыну.
Прошлась она по Хромых, Талалайкиной, а тут сплошной туман.
+9
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+8
Ответ Александр Шульгин
И это все показывает наружу ив 17 лет, куда мать ее смотрит не понятно
в кошелек )
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+4
Ответ Irinnna
Как же они все осторожно про Валиеву говорят... Тарасова всех мочила на чемпионате, рубила правду-матку! А на Валиевой заглохла... И про похудеть, как другим молчок! И не хорошо и не плохо, ничего не сказала, одни намёки!
Боятся они ее так она может сказать что ее специально кормила допингом вся наша федерация вместе с тренерами и тогда им всем кранты
+4
-1
+3
Ответ Зиля Бадриева
Ну вы уж совсем. Сравнивать Майю, которая упала со всех тройных, или с уппвшей Машей...
почему нет? нам же не первый год говорят что Камила гений-гениальная, одна на миллиард и супертоп фигуристка. Если б такого бекграунда не было то норм.
Ни с кем так не носились. Вот Федра хоть слово пожеланий в адрес чемпионки РФ-23 написала? Нет, тишина. Типа пропускает сезон? Да и ладно. У нас же Камилочка нацдостояние!
+4
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+3
Ответ Latika S
Чем вы слушали? Она и про вес Камилы тоже сказала, и не раз причем
Однако же, про Хромых она сказала, сидеть дома и не показываться в таком виде на людях, а про Валиеву, типа, что да, изменилась, но "борется, рыбка"😂
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Ответ Иван Иванов
Нормальное тело https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/2/7f/2df4901cb461785494a8aa99f581d.jpeg Камилы много е бывает!!!
И это все показывает наружу ив 17 лет, куда мать ее смотрит не понятно
+2
0
+2
Как же она будет кататься, если ей бан светит после КАС?
+3
-1
+2
А увидим ли мы когда нибудь такую же Адель? Тоже скорей всего нет. Или она так и останется с ростом и весом десятилетнего ребенка.
+1
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+1
Ответ Latika S
Чем вы слушали? Она и про вес Камилы тоже сказала, и не раз причем
Очень внимательно слушали ТАТ и она сделала замечания по весу , а по некоторым прямо таки катком прошлась и это Арине, Маше, Лизе, Майе и по Мозалеву даже несколько раз. Хотя у Майи самая пропорциональная фигура из всех , включая Ками.
А вот на КП ТАТ Ками бесконечно хвалила, а на ПП отметила, что она тяжело катала. Уж не смогла промолчать на очевидное .
Но никаких неприятных рекомендаций, как другим не говорила, а наоборот сказала , что типа все пройдёт и будут успехи . Сама лояльность , в ее адрес фкбомонд опасается, что либо говорить . Оберегает . Дабы не заговорила и свои не выложила претензии к спортчинушам . Поэтому ее занимают всяческими мероприятиями еженедельно , где она только не участвует , сегодня уже на передаче «Лучше всех» , у неё мероприятий целая круговерть , разве хоть одна действующая фигуристка себе такое позволяла или позволяет в соревновательное время, член сборной . В медиасреде завершившие или на паузе фигуристы .
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Надо заниматься строительством нового тела, это уже потрачено🤣
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Вот как персонально обеляют
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Другое тело...да просто взрослеет, не будет Камила уже как два года назад, уж в росте точно
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Заедает стресс, понять-принять
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Не будет , всем валиеботам только и остаётся это говорить, девочки взрослеют , у них меняется тело , чем взрослее , тем хуже прыгают , это аксиома , она ещё будет взрослеть , станет ещё более тяжёлой, ей дальше ещё труднее будет выступать на соревнованиях , это ещё если её не дисквалифицируют , дисквал -конец карьеры , отберут все титулы , так что ничего хорошего её не ждёт, у неё был шанс завоевать титул , но уровень по сравнению с Аделей и Соней низкий без ультра-си.
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Новое тело Валиевой
https://sportqueen.ru/wp-content/uploads/2023/11/img_20231113_003135_256-678x381.jpg
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Зато у Лакерника по голове константа.
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можно подумать у вас очередь на слодный контент...еще годик и разминку не наберете...а потом да..зреложенское 3 2.....держите этих девченок....до сих пор перед глазами командник ои...это ж надо было прокатить сашу с аней....пипец ...
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Ответ AllaS
Очень внимательно слушали ТАТ и она сделала замечания по весу , а по некоторым прямо таки катком прошлась и это Арине, Маше, Лизе, Майе и по Мозалеву даже несколько раз. Хотя у Майи самая пропорциональная фигура из всех , включая Ками. А вот на КП ТАТ Ками бесконечно хвалила, а на ПП отметила, что она тяжело катала. Уж не смогла промолчать на очевидное . Но никаких неприятных рекомендаций, как другим не говорила, а наоборот сказала , что типа все пройдёт и будут успехи . Сама лояльность , в ее адрес фкбомонд опасается, что либо говорить . Оберегает . Дабы не заговорила и свои не выложила претензии к спортчинушам . Поэтому ее занимают всяческими мероприятиями еженедельно , где она только не участвует , сегодня уже на передаче «Лучше всех» , у неё мероприятий целая круговерть , разве хоть одна действующая фигуристка себе такое позволяла или позволяет в соревновательное время, член сборной . В медиасреде завершившие или на паузе фигуристы .
Камила виновата в словах тат? Она каждый день в инете читает про свой вес, слышит от бомонда, да ещё виновата оказалась!
А мероприятия потому, что она самая медийная фигуристка и приносит большие деньги федре. Другие в шоу зарабатывают себе десятки млн, а она убивается на стартах. В общем, везде виновата
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0
Нормальное тело
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/2/7f/2df4901cb461785494a8aa99f581d.jpeg
Камилы много е бывает!!!
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