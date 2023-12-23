Александр Лакерник: «Валиева стала другой по телу, но я верю, что она будет кататься с достаточно сложным контентом»
Александр Лакерник верит, что Камила Валиева будет кататься со сложным контентом.
Фигуристка завоевала бронзу чемпионата России в Челябинске.
– Сможем ли мы еще увидеть прежнюю Камилу Валиеву?
– Если вы хотите увидеть ту Камилу Валиеву, которая была на командном турнире в Пекине, то, наверное, нет, потому что она стала другой по телу. Но я верю, что она будет кататься с достаточно сложным контентом, верю, что ее программу будет приятно смотреть.
Сейчас пока у нее есть определенные проблемы, но она работает, поэтому я верю. Дальше уже покажет будущее, – сказал почетный вице-президент ISU.
Тарасова всех мочила на чемпионате, рубила правду-матку! А на Валиевой заглохла... И про похудеть, как другим молчок! И не хорошо и не плохо, ничего не сказала, одни намёки!
А у Камилы все норм, она просто стала немного другой по телу.
Ни с кем так не носились. Вот Федра хоть слово пожеланий в адрес чемпионки РФ-23 написала? Нет, тишина. Типа пропускает сезон? Да и ладно. У нас же Камилочка нацдостояние!
А вот на КП ТАТ Ками бесконечно хвалила, а на ПП отметила, что она тяжело катала. Уж не смогла промолчать на очевидное .
Но никаких неприятных рекомендаций, как другим не говорила, а наоборот сказала , что типа все пройдёт и будут успехи . Сама лояльность , в ее адрес фкбомонд опасается, что либо говорить . Оберегает . Дабы не заговорила и свои не выложила претензии к спортчинушам . Поэтому ее занимают всяческими мероприятиями еженедельно , где она только не участвует , сегодня уже на передаче «Лучше всех» , у неё мероприятий целая круговерть , разве хоть одна действующая фигуристка себе такое позволяла или позволяет в соревновательное время, член сборной . В медиасреде завершившие или на паузе фигуристы .
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А мероприятия потому, что она самая медийная фигуристка и приносит большие деньги федре. Другие в шоу зарабатывают себе десятки млн, а она убивается на стартах. В общем, везде виновата
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Камилы много е бывает!!!