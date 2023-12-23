Александр Лакерник: «Валиева стала другой по телу, но я верю, что она будет кататься с достаточно сложным контентом»

Александр Лакерник верит, что Камила Валиева будет кататься со сложным контентом.

Фигуристка завоевала бронзу чемпионата России в Челябинске.

– Сможем ли мы еще увидеть прежнюю Камилу Валиеву?

– Если вы хотите увидеть ту Камилу Валиеву, которая была на командном турнире в Пекине, то, наверное, нет, потому что она стала другой по телу. Но я верю, что она будет кататься с достаточно сложным контентом, верю, что ее программу будет приятно смотреть.

Сейчас пока у нее есть определенные проблемы, но она работает, поэтому я верю. Дальше уже покажет будущее, – сказал почетный вице-президент ISU.

Камила Валиева – до сих пор не чемпионка России. Почему?