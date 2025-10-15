1

Дарья Усачева: «Было бы интересно поработать, пожить в США. Там другой менталитет, другая культура – как и в Китае»

Дарья Усачева рассказала, что хотела бы поработать в США.

19-летняя фигуристка после завершения спортивной карьеры работает тренером в Пекине по контракту.

– Если тебя пригласят в другую страну на работу, куда бы ты точно согласилась поехать?

– Ой, сложно. Не знаю даже.

– Может, во Францию, чтобы попрактиковать французский?

– Из Европы сложно выбрать одну страну. Может быть, я бы хотела в США. Я там была один раз – в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. Было интересно, но я, будучи на соревнованиях, да еще и маленькая, все равно не смогла все объездить, все понять об этой стране.

В том году, к сожалению, закончилась виза. Но я всегда хотела побывать в Нью-Йорке, в идеале – на Рождество, как бы это банально ни звучало. Поработать, пожить, мне кажется, было бы интересно. Потому что там другой менталитет. Как и тут в Китае – это совершенно другая культура, и ты явно ощущаешь это различие. Так и Америка – она совсем другая, было бы классно.

– Тем более у тебя уже есть опыт вдали от дома.

– Да, я бы хотела. Не знаю, как сложится дальше. Но пока в мыслях после этой поездки все-таки забазироваться, заземлиться, так сказать, дома в Москве.

– Предыдущие пять лет у тебя были богаты на изменения в жизни. Как думаешь, что готовят следующие пять лет?

– Не знаю. Мне кажется, будет уже без таких изменений. Мне надо закончить университет, дальше работать. Думаю, следующие пять лет будут стабильными, потому что я уже определилась, все наметила. Не будет такой безумной гонки, – сказала Усачева в интервью Спортсу’’.

Бывшая ученица Тутберидзе тренирует в Китае в 19 лет. Мы с ней поговорили

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
