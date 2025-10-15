Дарья Усачева: «Было бы интересно поработать, пожить в США. Там другой менталитет, другая культура – как и в Китае»
19-летняя фигуристка после завершения спортивной карьеры работает тренером в Пекине по контракту.
– Если тебя пригласят в другую страну на работу, куда бы ты точно согласилась поехать?
– Ой, сложно. Не знаю даже.
– Может, во Францию, чтобы попрактиковать французский?
– Из Европы сложно выбрать одну страну. Может быть, я бы хотела в США. Я там была один раз – в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. Было интересно, но я, будучи на соревнованиях, да еще и маленькая, все равно не смогла все объездить, все понять об этой стране.
В том году, к сожалению, закончилась виза. Но я всегда хотела побывать в Нью-Йорке, в идеале – на Рождество, как бы это банально ни звучало. Поработать, пожить, мне кажется, было бы интересно. Потому что там другой менталитет. Как и тут в Китае – это совершенно другая культура, и ты явно ощущаешь это различие. Так и Америка – она совсем другая, было бы классно.
– Тем более у тебя уже есть опыт вдали от дома.
– Да, я бы хотела. Не знаю, как сложится дальше. Но пока в мыслях после этой поездки все-таки забазироваться, заземлиться, так сказать, дома в Москве.
– Предыдущие пять лет у тебя были богаты на изменения в жизни. Как думаешь, что готовят следующие пять лет?
– Не знаю. Мне кажется, будет уже без таких изменений. Мне надо закончить университет, дальше работать. Думаю, следующие пять лет будут стабильными, потому что я уже определилась, все наметила. Не будет такой безумной гонки, – сказала Усачева в интервью Спортсу’’.
