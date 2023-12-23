Евгения Медведева: «Пока не думаю о тренерской работе. Это большая ответственность, я ее на себя не беру – ограничиваюсь мастер-классами»

Евгения Медведева заявила, что пока не готова становиться тренером.

«У меня есть тренерское образование, то есть эта дорога для меня открыта, я могу продолжить развиваться в этом направлении, пока что об этом не думаю.

Пока что чувствую, что могу развиваться в другом, но это хорошо – понимать, что у меня есть, как шутят фигуристы, подушка безопасности, что фигурист может стать тренером.

На самом деле не всегда бывает такое, что хороший фигурист станет хорошим тренером, и не всегда значит, что хороший тренер был хорошим фигуристом. Это зависит от педагогических навыков, которые мне нужно еще развивать и развивать, чтобы учить людей.

Это большая ответственность, и я эту ответственность на себя не беру и ограничиваюсь мастер-классами, которые несут более вдохновляющий характер, нежели информативный.

За 45 минут я 30 человек реально не смогу научить – разве что смогу научить, что колени нужно сгибать для безопасности, и как-то вдохновить, внести романтику, рассказать, как это красиво, как это весело, как это нестрашно, и, возможно, люди еще раз придут на каток.

Но вот прям тренерство – пока что нет», – сказала двукратная чемпионка мира на встрече с болельщиками в павильоне «Космос» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».