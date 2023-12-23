Евгения Медведева: «Пока не думаю о тренерской работе. Это большая ответственность, я ее на себя не беру – ограничиваюсь мастер-классами»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева ТАСС Фигурное катание

Евгения Медведева заявила, что пока не готова становиться тренером.

«У меня есть тренерское образование, то есть эта дорога для меня открыта, я могу продолжить развиваться в этом направлении, пока что об этом не думаю.

Пока что чувствую, что могу развиваться в другом, но это хорошо – понимать, что у меня есть, как шутят фигуристы, подушка безопасности, что фигурист может стать тренером.

На самом деле не всегда бывает такое, что хороший фигурист станет хорошим тренером, и не всегда значит, что хороший тренер был хорошим фигуристом. Это зависит от педагогических навыков, которые мне нужно еще развивать и развивать, чтобы учить людей.

Это большая ответственность, и я эту ответственность на себя не беру и ограничиваюсь мастер-классами, которые несут более вдохновляющий характер, нежели информативный.

За 45 минут я 30 человек реально не смогу научить – разве что смогу научить, что колени нужно сгибать для безопасности, и как-то вдохновить, внести романтику, рассказать, как это красиво, как это весело, как это нестрашно, и, возможно, люди еще раз придут на каток.

Но вот прям тренерство – пока что нет», – сказала двукратная чемпионка мира на встрече с болельщиками в павильоне «Космос» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия».

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20 комментариев
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Согласна с Женей, это большая ответственность!
Это надо жить на катке.
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Правильно сказано. Тренером чтобы стать, надо все остальное лишнее отбросить и много работать именно в этом направлении. Учиться самому как учить других. Быть рядом с наставником, перенимать опыт (как Самодурова с Мишиным, как Минчук с Москвиной). Тогда, действительно, это будет серьезная работа.
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Ответ Елена Спирина
Женя, мы хотим тобой любоваться на шоу. Придет время, возможно, ты захочешь тренировать, все в твоих руках.
Тот же Тихонов пришел к тренерству в очень зрелом возрасте. Ещё очень долго катался сам и в спектаклях, и в шоу
+7
0
+7
Женя, мы хотим тобой любоваться на шоу. Придет время, возможно, ты захочешь тренировать, все в твоих руках.
+8
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Мне кажется, что из Жени получился бы хороший тренер, но решать ей разумеется. Возможно со временем Женя к этому придёт, или выберет другой путь.
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Мастер классы это хорошо для популяризации фигурного катания.
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Вот молодец Женя. Строга к себе и трезво все оценивает. Без вот этих вот "моя школа будет то, моя школа будет се" и "я в своей школе буду сама тренировать а еще я проектировщик"
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+4
Ответ Katerina Sunny
Чтобы стать хорошим тренером, нужно с катка не вылезать. А сейчас у большинства дев другие приоритеты.
Каждый человек имеет право выбирать в своей жизни ту дорогу, которая ему по душе и по плечу
+5
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Ответ Lennuci
Последние три дня - праздник ФК. Вот уж сегодня никто о Медведевой не думает - это точно. Хайп на голом месте.
Отвечать на заданные вопросы хайп? Ну да.
+4
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Ответ Сашуля П
Мне кажется, что из Жени получился бы хороший тренер, но решать ей разумеется. Возможно со временем Женя к этому придёт, или выберет другой путь.
А я вот больше вижу Женю как постановщика программ, но вы правы решать ей.
+4
0
+4
Чтобы стать хорошим тренером, нужно с катка не вылезать. А сейчас у большинства дев другие приоритеты.
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Ответ Lennuci
Я специально написала, т к ее самопиар давно неуместен. А вы слушайте ее на здоровье.
При чем здесь самопиар, если ее пригласили и задают вопросы. День назад с лекцией общества "Знание" она была в Мин. водах, тоже пригласили. Или ей отказываться надо?
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Ответ Lennuci
Последние три дня - праздник ФК. Вот уж сегодня никто о Медведевой не думает - это точно. Хайп на голом месте.
А вы пришли, видимо думаете. Женя отвечает на вопросы слушателей общества "Знание" на ВДНХ
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Ответ Tacciana
Тот же Тихонов пришел к тренерству в очень зрелом возрасте. Ещё очень долго катался сам и в спектаклях, и в шоу
Наверно нужно чувствовать что это твое дело, в котором хочется развиваться и совершенствоваться, возможно Женя к этому придёт.
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Ответ Елена Спирина
При чем здесь самопиар, если ее пригласили и задают вопросы. День назад с лекцией общества "Знание" она была в Мин. водах, тоже пригласили. Или ей отказываться надо?
Кому вы объясняете))
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Там мало платят
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Ответ Lennuci
Последние три дня - праздник ФК. Вот уж сегодня никто о Медведевой не думает - это точно. Хайп на голом месте.
Хайп-это заголовки: "Загитова с голыми плечами и ногами", вот уж нарочно не придумаешь, что бы так с издёвкой пиарили:)
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