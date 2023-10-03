Виктория Синицина: «Воспоминания об Олимпиаде классные, добрые, тревожные. Очень круто вернуться в Пекин и снова кататься здесь»

Теги сборная России танцы на льду Олимпиада-2022 пары Виктория Синицина Анастасия Мишина Александр Галлямов ледовые шоу Фигурное катание

Российские фигуристы рассказали о ностальгии по Олимпийским играм.

Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Виктория Синицина выступили в ледовом шоу в Пекине, где проходила Олимпиада-2022

Мишина: Екнуло с самого начала – как только мы прилетели. Практически везде в олимпийской деревне мы видим олимпийские кольца, мы видим те же таблички, что и на Олимпиаде. И ощущение, что вот-вот сейчас будем выступать.

Галлямов: Действительно присутствует определенная ностальгия по этому олимпийскому вайбу.

Синицина: Такие воспоминания классные, добрые, тревожные. Это самые важные соревнования для спортсмена. Очень круто вернуться сюда и кататься снова здесь.

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3 комментария

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Lapo Elkann
Вика не главная звезда для " Китайских болельщиков " , но главная красавица.
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Док Аксель
Иногда они возвращаются и нахлынувшие чувства и воспоминания тоже.
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