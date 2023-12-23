Садкова исполнила четверной тулуп в каскаде в произвольной программе на чемпионате России, но упала с сольного квада

Теги сборная России чемпионат России женское катание Дарья Садкова Фигурное катание

Дарья Садкова выступила с произвольной программой на чемпионате России.

В прокате она исполнила каскад четверной тулуп – двойной тулуп, с сольного четверного тулупа упала.

Далее чисто были сделаны тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенция тройной флип – двойной аксель – двойной аксель и сольный тройной лутц. 

За произвольную программу Садкова получила 150,43 балла. 

Дарья Садкова стала третьей российской фигуристкой, исполнившей в текущем сезоне ультра-си. Ранее это удавалось Аделии Петросян и Софье Муравьевой. 

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12 комментариев
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Молодец Дашка! Только вперед!
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Если бы не развал короткой боролась бы за медаль
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Дашуля, браво! Классно отбомбила! Это прям заявка! и конечно реабилитация за КП, умница! Добро пожаловать на прыжковый турнир)
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