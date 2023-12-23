Садкова исполнила четверной тулуп в каскаде в произвольной программе на чемпионате России, но упала с сольного квада

Дарья Садкова выступила с произвольной программой на чемпионате России.

В прокате она исполнила каскад четверной тулуп – двойной тулуп, с сольного четверного тулупа упала.

Далее чисто были сделаны тройной риттбергер, тройной сальхов, каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенция тройной флип – двойной аксель – двойной аксель и сольный тройной лутц.

За произвольную программу Садкова получила 150,43 балла.

Дарья Садкова стала третьей российской фигуристкой, исполнившей в текущем сезоне ультра-си. Ранее это удавалось Аделии Петросян и Софье Муравьевой.