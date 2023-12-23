Галлямов о поражении на прошлом чемпионате России: «Как сказал Роналду, чтобы прыгнуть выше, надо сделать шаг назад»

Мишина и Галлямов оценили выступление на чемпионате России.

Фигуристы выиграли золотые медали в парном турнире. На прошлом чемпионате страны у них было серебро.

Мишина: Чемпионат России очень непростой турнир, все подходят к нему ответственно, зачастую это даже сложнее, чем выступить на чемпионате мира.

Наверное, мы все хотим чисто прокататься для зрителей, родных, тренеров. Очень плотная конкуренция, результат бывает разный.

В прошлом году была ошибка, это обидно и неприятно, мы постарались пересмотреть нашу подготовку, подошли с другой стороны.

Галлямов: Но как сказал Криштиану Роналду, чтобы прыгнуть выше, надо сделать шаг назад.

Есть что вспомнить, доволен сегодняшним днем. Готовились, показали то, что готовили на тренировке. Никаких непредвиденных ситуаций не было, все прошло на ура.