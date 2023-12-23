Галлямов о поражении на прошлом чемпионате России: «Как сказал Роналду, чтобы прыгнуть выше, надо сделать шаг назад»

Теги Криштиану Роналду сборная России чемпионат России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Р-Спорт Фигурное катание

Мишина и Галлямов оценили выступление на чемпионате России.

Фигуристы выиграли золотые медали в парном турнире. На прошлом чемпионате страны у них было серебро. 

Мишина: Чемпионат России очень непростой турнир, все подходят к нему ответственно, зачастую это даже сложнее, чем выступить на чемпионате мира.

Наверное, мы все хотим чисто прокататься для зрителей, родных, тренеров. Очень плотная конкуренция, результат бывает разный.

В прошлом году была ошибка, это обидно и неприятно, мы постарались пересмотреть нашу подготовку, подошли с другой стороны.

Галлямов: Но как сказал Криштиану Роналду, чтобы прыгнуть выше, надо сделать шаг назад.

Есть что вспомнить, доволен сегодняшним днем. Готовились, показали то, что готовили на тренировке. Никаких непредвиденных ситуаций не было, все прошло на ура.

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16 комментариев
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Великолепные Галлямов и Козловский.😁
Один толкает речи о молодом поколении, как заправский депутат. Другой постит гифкомемы в тг, читает рэп и цитирует футболистов.
+17
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+15
Ребята просто молодцы, не буду раскладывать на цитаты. Всегда нравятся ответы Насти. Что теперь говорить в чем дело, ясно что ошибок не надо делать. Сегодня лучшие
+4
0
+4
Ответ NataliaB.3003
Великолепные Галлямов и Козловский.😁 Один толкает речи о молодом поколении, как заправский депутат. Другой постит гифкомемы в тг, читает рэп и цитирует футболистов.
Антиподы. Тем интереснее ;)
+4
0
+4
ну Саша рэп не зачитал и на том спасибо) Настя своей умеренностью и обаянием всегда вывозит пару, как те выбросы)
+3
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+3
Прекрасным, восхитительным МиГам, уважаемой Тамаре Николаевне и ее замечательной команде поздравления!!! Перед Александром очень извиняюсь за ворчание о том, что он распыляется на футбол и рэп)
+3
0
+3
Ответ ЮИ
Антиподы. Тем интереснее ;)
Да, согласна. )
+2
0
+2
грандмастер бит философ🤣
+4
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Как сказал Криштиану Роналду, хмели сумели - и ты сможешь! ...или это не он сказал?
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Саша видимо так часто повторял эту фразу, что в неё поверил Дима...и сделал этот шаг
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Это он наверное о пенальти говорил=)
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