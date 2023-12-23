Артем Грицаенко: «Порвался шнурок. Почувствовал это, дальше я бы не прыгнул и не смог бы ехать, было бы опасно»

Артем Грицаенко рассказал о проблемах с инвентарем во время произвольной на ЧР.

«Порвался шнурок. Почувствовал это, дальше я бы не прыгнул и не смог бы ехать. Было бы опасно. Ладно поддержки, но на подкрутке было бы опасно.

В первый раз такое, но я знал, что надо делать. Вовремя подъехал. Руки дрожали, пытался что-то сделать, шнурок не развязывался», – сказал Грицаенко.

За прерывание проката Елизавета Осокина и Грицаенко получили 5 баллов штрафа.