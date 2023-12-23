Артем Грицаенко: «Порвался шнурок. Почувствовал это, дальше я бы не прыгнул и не смог бы ехать, было бы опасно»

Теги сборная России чемпионат России пары Елизавета Осокина Артем Грицаенко Фигурное катание

Артем Грицаенко рассказал о проблемах с инвентарем во время произвольной на ЧР.

«Порвался шнурок. Почувствовал это, дальше я бы не прыгнул и не смог бы ехать. Было бы опасно. Ладно поддержки, но на подкрутке было бы опасно.

В первый раз такое, но я знал, что надо делать. Вовремя подъехал. Руки дрожали, пытался что-то сделать, шнурок не развязывался», – сказал Грицаенко. 

За прерывание проката Елизавета Осокина и Грицаенко получили 5 баллов штрафа. 

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6 комментариев
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Обидно очень,я давно не помню таких прецедентов, только в прошлом году что-то у Мозалева было,он перекатывал программу ,точно не помню что, тяжело когда ситуация от тебя никак не зависит ,молодец,что не стал подвергать риску партнершу ,но 5 б это много (
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Как ни печально, но фигуристы делятся на тех, кто заматывает ботинки скотчем и тех, кто еще не делает этого.
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Не расстраиваться, все бывает, вы классные. Все впереди, но прыжки надо усложнять
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Очень жаль! Такая классная пара, имели все шансы на медаль. Но партнер молодец, что быстро сориентировался и не стал рисковать: если б не попросил остановить прокат, ребята могли бы серьезно травмироваться.
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Ответ Kareglazaya
Очень жаль! Такая классная пара, имели все шансы на медаль. Но партнер молодец, что быстро сориентировался и не стал рисковать: если б не попросил остановить прокат, ребята могли бы серьезно травмироваться.
Партнер не молодец, партнер балбес. Выступать на главном старте сезона - и не проверить состояние основного инвентаря. Состояние ботинок, заточка, шнурки - ну это же азы. Детей в школах учат новые шнурки использовать перед соревнованиям, а тут чемпионат страны. Это непрофессионализм и халатность в подготовке. Схватили кучу штрафных баллов совершенно на ровном месте.
"Не было гвоздя -
Подкова пропала.
Не было подковы -
Лошадь захромала.
Лошадь захромала -
Командир убит.
Конница разбита --
Армия бежит.
Враг вступает в город,
Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице
Не было гвоздя." (с)
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Ответ ретроградный меркурий
Партнер не молодец, партнер балбес. Выступать на главном старте сезона - и не проверить состояние основного инвентаря. Состояние ботинок, заточка, шнурки - ну это же азы. Детей в школах учат новые шнурки использовать перед соревнованиям, а тут чемпионат страны. Это непрофессионализм и халатность в подготовке. Схватили кучу штрафных баллов совершенно на ровном месте. "Не было гвоздя - Подкова пропала. Не было подковы - Лошадь захромала. Лошадь захромала - Командир убит. Конница разбита -- Армия бежит. Враг вступает в город, Пленных не щадя, Оттого, что в кузнице Не было гвоздя." (с)
Да понятное дело. Но всего не предусмотришь. Тем более ЧР, столько волнения, переживаний.
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