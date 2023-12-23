Алена Косторная: «Смирилась, что в этом сезоне не буду получать такие высокие оценки, которых мне бы хотелось»

Алена Косторная рассказала, что стала спокойнее относиться к оценкам за прокаты.

Косторная и Георгий Куница проводят дебютный сезон в парном катании.

«Я отпустила ситуацию, поняла, что нужно, какие моменты нужно улучшать.

Мы работаем только над этими элементами, только над исполнением программ, чтобы эти программы перекрыли прошлые, чтобы перестали говорить: «Косторная – одиночница, Косторная то, Косторная се».

Даже когда ругают программы, говорят «Косторная», а мы вообще-то катаемся в паре. Есть Алена Косторная и Георгий Куница», – сказала фигуристка.

«Я смирилась, что в этом сезоне не буду получать такие высокие оценки, которых мне бы хотелось», – приводит слова Косторной журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».

Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок