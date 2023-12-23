Алена Косторная: «Смирилась, что в этом сезоне не буду получать такие высокие оценки, которых мне бы хотелось»
Алена Косторная рассказала, что стала спокойнее относиться к оценкам за прокаты.
Косторная и Георгий Куница проводят дебютный сезон в парном катании.
«Я отпустила ситуацию, поняла, что нужно, какие моменты нужно улучшать.
Мы работаем только над этими элементами, только над исполнением программ, чтобы эти программы перекрыли прошлые, чтобы перестали говорить: «Косторная – одиночница, Косторная то, Косторная се».
Даже когда ругают программы, говорят «Косторная», а мы вообще-то катаемся в паре. Есть Алена Косторная и Георгий Куница», – сказала фигуристка.
«Я смирилась, что в этом сезоне не буду получать такие высокие оценки, которых мне бы хотелось», – приводит слова Косторной журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».
Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок
На самом деле это лишь показало то, что Алёна не готова отпустить своё прошлое, несмотря на все громкие слова.
Тебя любят болельщики, тебя любят судьи, любит федерация. Старайся, работай и всё у вас с Гошей получится, вы очень талантливые!
Впереди ещё одно важное соревнование и есть время улучшить и элементы и программы в целом.
А когда вы станете лучше и будете получать гораздо выше, что тогда, Алёна?! Устроит 5-6 место и членство в сборной?
Выше пробиться шансов почти нет, другие все пары тоже стоять и ждать вас не будут. Все будут развиваться и идти вперёд.
Прыжками всё не решить. Да и у ХК прыжки на сегодня дороже.
Самое главное. А оценки придут. Вопрос только, как долго Алёнушка согласится ждать?🤔