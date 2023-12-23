Алена Косторная: «Смирилась, что в этом сезоне не буду получать такие высокие оценки, которых мне бы хотелось»

Теги чемпионат России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная рассказала, что стала спокойнее относиться к оценкам за прокаты.

Косторная и Георгий Куница проводят дебютный сезон в парном катании.

«Я отпустила ситуацию, поняла, что нужно, какие моменты нужно улучшать.

Мы работаем только над этими элементами, только над исполнением программ, чтобы эти программы перекрыли прошлые, чтобы перестали говорить: «Косторная – одиночница, Косторная то, Косторная се».

Даже когда ругают программы, говорят «Косторная», а мы вообще-то катаемся в паре. Есть Алена Косторная и Георгий Куница», – сказала фигуристка.

«Я смирилась, что в этом сезоне не буду получать такие высокие оценки, которых мне бы хотелось», – приводит слова Косторной журналист Владислав Жуков в телеграм-канале «Лапидарность».

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16 комментариев
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Ну и правильно, а то губу раскатала🤣
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Возможности, пока явно не совпадают с желаниями. И всё равно молодцы.
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Так всё-таки я или мы? Косторная рассказывает о каких-то мы и тут же говорит, что смирилась с тем, что ОНА не будет в этом сезоне получать те оценки, которые хочет.
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Чтобы люди перестали говорить про Косторную-одиночницу, вы вчера катали самую популярную программу Алёны-одиночницы, играя на фанатских чувствах.
На самом деле это лишь показало то, что Алёна не готова отпустить своё прошлое, несмотря на все громкие слова.
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Оценки ставят не за хотения, а за результат. И улыбнуло, когда она написала, что вообще-то она в паре, так что давайте ругайте обоих, а не меня одну. Жалко пацана, то еще счастье ему досталось. 😀
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Не сдавайся, Алёнка! Сейчас надо просто поработать и потерпеть! Вот увидишь, уже в следующем сезоне будет гораздо меньше разговоров про нескатанность и "не парность".
Тебя любят болельщики, тебя любят судьи, любит федерация. Старайся, работай и всё у вас с Гошей получится, вы очень талантливые!
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Зачем кому-то что-то доказывать? Работайте для себя, улучшайтесь для себя. Не надо оглядываться, как там было в одиночном, если приняла решение соревноваться в паре.
Впереди ещё одно важное соревнование и есть время улучшить и элементы и программы в целом.
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Правильно говорить "не успеем наработать/накатать на высокие оценки", а не " не буду получать" в единственном числе.
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Смириться - это единственно правильно решение для того, чтобы дальше кропотливо работать.
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Вот умница! Ждём успехов в следующем сезоне.
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Надо перестать клевать их. Дайте ребятам спокойно работать. Хватит уже вспоминать какой Алёна была. Сейчас новый этап, забыли и пошли дальше.
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со след сезона возрастной ценз повышает даже в росси. Можно и попробовать вернуться в одиночку. прыгает хорошо и уверено
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Ответ Агата Вемура
Чтобы люди перестали говорить про Косторную-одиночницу, вы вчера катали самую популярную программу Алёны-одиночницы, играя на фанатских чувствах. На самом деле это лишь показало то, что Алёна не готова отпустить своё прошлое, несмотря на все громкие слова.
В точку!
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Ох, Алёна согласилась подождать.
А когда вы станете лучше и будете получать гораздо выше, что тогда, Алёна?! Устроит 5-6 место и членство в сборной?
Выше пробиться шансов почти нет, другие все пары тоже стоять и ждать вас не будут. Все будут развиваться и идти вперёд.
Прыжками всё не решить. Да и у ХК прыжки на сегодня дороже.
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===поняла, что нужно, какие моменты нужно улучшать.===
Самое главное. А оценки придут. Вопрос только, как долго Алёнушка согласится ждать?🤔
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Ответ Anna Morgan
со след сезона возрастной ценз повышает даже в росси. Можно и попробовать вернуться в одиночку. прыгает хорошо и уверено
Ну она может перенести все каскады в первую половину, а во второй оставить два акселя и сальхов, например, но какие баллы она при таком прокате будет получать? Вряд ли конкурентоспособные.
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