Мама Гуменника о его бронзе: «Искренне рады результату. В мужском одиночном катании сейчас жесткая конкуренция, и любая ошибка обходится очень дорого»
Мама Петра Гуменника поблагодарила тренеров, которые работают с ее сыном.
Гуменник завоевал бронзу чемпионата России-2024 в Челябинске.
«Мы искренне рады результату, так как в мужском одиночном катании сейчас жесткая конкуренция и любая ошибка обходится очень дорогой ценой. Петр был готов, в достойной форме, с хорошим настроем.
Хочу поблагодарить наших тренеров: Веронику Анатольевну Дайнеко, Николая Юрьевича Морошкина и Тамару Николаевну (Москвину)! Тренерский штаб делает все возможное для моего сына.
Тем более что Петя учится, и Тамара Николаевна выделяет лед под его тренировки, чтобы он успевал на учебу или между лекциями. А Вероника Анатольевна специально приезжает его тренировать, даже если остальные ее ребята тренируются в другое время.
Сердечная благодарность дорогим тренерам и нашему клубу!» – сказала Елена Гуменник.
Наши фигуристы падают и падают. А чем недоволен единственный, кто откатал чисто?
Место на соревнованиях - дело наживное, а воспитание, красота, ум - это навсегда!
Петя просто блистал в пп,желаю текой же чистоты и красоты в КП и тогда победа придет