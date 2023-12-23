Мама Гуменника о его бронзе: «Искренне рады результату. В мужском одиночном катании сейчас жесткая конкуренция, и любая ошибка обходится очень дорого»

Теги Тамара Москвина сборная России мужское катание Николай Морошкин Петр Гуменник Вероника Дайнеко Фигурное катание

Мама Петра Гуменника поблагодарила тренеров, которые работают с ее сыном.

Гуменник завоевал бронзу чемпионата России-2024 в Челябинске.

«Мы искренне рады результату, так как в мужском одиночном катании сейчас жесткая конкуренция и любая ошибка обходится очень дорогой ценой. Петр был готов, в достойной форме, с хорошим настроем.

Хочу поблагодарить наших тренеров: Веронику Анатольевну Дайнеко, Николая Юрьевича Морошкина и Тамару Николаевну (Москвину)! Тренерский штаб делает все возможное для моего сына.

Тем более что Петя учится, и Тамара Николаевна выделяет лед под его тренировки, чтобы он успевал на учебу или между лекциями. А Вероника Анатольевна специально приезжает его тренировать, даже если остальные ее ребята тренируются в другое время.

Сердечная благодарность дорогим тренерам и нашему клубу!» – сказала Елена Гуменник. 

Наши фигуристы падают и падают. А чем недоволен единственный, кто откатал чисто?

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16 комментариев
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Очень приятная семья у Пети, всего им самого лучшего! А самому Пете собрать в следующем году обе программы и победить, наконец.
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Хоть у кого-то адекватная мама))
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Серебро??
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Поздравления маме с таким замечательным во всех отношениях сыном!
Место на соревнованиях - дело наживное, а воспитание, красота, ум - это навсегда!
+6
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+6
Ответ Still Running
Серебро??
ага так то бронза
+6
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+6
Ответ Svetlana Yablonskaya
Очень приятная семья у Пети, всего им самого лучшего! А самому Пете собрать в следующем году обе программы и победить, наконец.
Бог любит троицу? Серебро, бронза и золото 2025
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0
+6
Ответ Здравый@смысл@
Бог любит троицу? Серебро, бронза и золото 2025
Пусть так и будет!
+6
0
+6
Ответ Чулпан Гараева
Хоть у кого-то адекватная мама))
В Красную книгу пора заносить - такое редкое явление в мире ФК.
+6
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Маму Пети поздравляем, но серебро не у Пети)
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Спасибо, исправили)
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Петя был лучшим.!!! Но ошибка в короткой, стоила ошеломляющей победы.
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Пете поменяли медаль ?!
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Очень грамотное интервью мамы Петра.
Петя просто блистал в пп,желаю текой же чистоты и красоты в КП и тогда победа придет
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Ответ Still Running
Серебро??
В прошлом году было серебро
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Ответ Здравый@смысл@
Пете поменяли медаль ?!
За одну ночь бронза стала серебром, а завтра наградят золотой медалью) Ура!
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Настоящая воспитанность и интеллигентность - это порадоваться результату своего ребенка, поблагодарить тренерский штаб, не жалуясь на судейство и не принижая результатов других спортсменов.
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