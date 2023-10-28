Вероника Дайнеко: «Гуменник теперь будет заниматься только спортом и учебой и не станет отвлекаться на остальное. В том числе на интервью»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Вероника Дайнеко Серия Гран-при России Фигурное катание

Тренер Вероника Дайнеко рассказала о причинах ошибок Петра Гуменника в прокате.

После короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске Гуменник идет на 5-м месте.

– Мы с Петром разобрали прокат. Понимаем причины не самого удачного выступления, сделали выводы. Не знаю, будет ли мгновенный результат, но могу сказать, что теперь он будет заниматься только спортом и учебой и не станет отвлекаться на остальное.

В том числе я посоветовала ему не отвлекаться на интервью. Петр не филонщик, просто надо сконцентрироваться на деле.

– В чем заключаются главные ошибки Петра сегодня?

– Всего понемногу. Конечно, можно было обойтись четверными риттбергером и сальховом, но решили исполнять лутц, потому что его надо прыгать.

Мы понимали степень риска, что он может упасть с лутца и дальше уже запаса на сальхов не хватит. Петр все же не в великолепной форме. Обидно, досадно, но то, что случилось, поддается рациональному объяснению.

Недосып, смена часовых поясов – не объяснение. У спортсмена должен быть запас формы, чтобы это спокойно пережить.

Петр хорошо тренировался до отъезда. Возможно, не создали этот запас, который позволяет при смене пояса вставать в любое время и хорошо выступать, – сказала тренер фигуриста. 

13 комментариев

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Шлёпа
Обоснованный комментарий тренера. Все по делу
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Gel Na
Потому что действующим спортсменам в разгар сезона не место на шоу.
+7
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+7
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lepestok
ВСЕМ фигуристам надо заниматься только спортом и учебой, а не по шоу гонять, потом позориться на соревнованиях.
+5
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+5
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Revery
Ответ Kalamazoo2
Он там в доту что ли играть начал?)
По шоу кататься. А шоу во время сезона никому на пользу не идут
+4
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Kalamazoo2
Он там в доту что ли играть начал?)
+2
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N-fox
Ну и правильно.
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polinarmax
вот и правильно. спортсмен должен быть спортсменом
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Kalamazoo2
Ответ Revery
По шоу кататься. А шоу во время сезона никому на пользу не идут
На фоне остальных он не много и катался. Хотя возможно ему и хватилр
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private dancer
Всё равно не понимаю, почему при неоптимальной форме нельзя было обойтись риттбергером и сальховом.. С одной стороны да, ясно, что выигрывать хочется. Но если же сами признаются, что форма неоптимальная ... Так и до травмы недалеко ( тьфу-тьфу)
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Адриана
Хорошо бы ещё и на шоу не отвлекаться.
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