Вероника Дайнеко: «Гуменник теперь будет заниматься только спортом и учебой и не станет отвлекаться на остальное. В том числе на интервью»

Тренер Вероника Дайнеко рассказала о причинах ошибок Петра Гуменника в прокате.

После короткой программы на этапе Гран-при России в Красноярске Гуменник идет на 5-м месте.

– Мы с Петром разобрали прокат. Понимаем причины не самого удачного выступления, сделали выводы. Не знаю, будет ли мгновенный результат, но могу сказать, что теперь он будет заниматься только спортом и учебой и не станет отвлекаться на остальное.

В том числе я посоветовала ему не отвлекаться на интервью. Петр не филонщик, просто надо сконцентрироваться на деле.

– В чем заключаются главные ошибки Петра сегодня?

– Всего понемногу. Конечно, можно было обойтись четверными риттбергером и сальховом, но решили исполнять лутц, потому что его надо прыгать.

Мы понимали степень риска, что он может упасть с лутца и дальше уже запаса на сальхов не хватит. Петр все же не в великолепной форме. Обидно, досадно, но то, что случилось, поддается рациональному объяснению.

Недосып, смена часовых поясов – не объяснение. У спортсмена должен быть запас формы, чтобы это спокойно пережить.

Петр хорошо тренировался до отъезда. Возможно, не создали этот запас, который позволяет при смене пояса вставать в любое время и хорошо выступать, – сказала тренер фигуриста.