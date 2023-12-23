Тютюнина о выступлениях с Грачевым: «Мы были и остаемся очень разными. Стремимся к тому, чтобы наш дуэт был именно дуэтом»

Софья Тютюнина и Матвей Грачев высказались о дебюте в танцах на льду на ЧР-2024.

– Вы с ходу попали в топ-7 на чемпионате России, довольны таким результатом?

Тютюнина: Да, мы довольны результатом. В первую очередь у нас была цель откатать чисто обе программы, потому что на этапах нам это не удавалось в силу разных обстоятельств.

Основной задачей было показать, что мы можем кататься чисто, и, к счастью, это получилось.

– Меня удивляет, что вы решились так быстро дебютировать!

Тютюнина: Мы тоже в шоке!

– Как это произошло? Из новых пар, которые у нас образовались, вы первые вышли на соревнования.

Тютюнина: Наверное, в первую очередь благодаря решительности наших тренеров, потому что они сразу сказали: «Все, мы готовимся к этапам, все, нам надо на чемпионат России, нам надо везде!»

Мы с Матвеем даже мяукнуть не успели: «Есть, принято!» И пошли работать. В принципе, все. Перед нами поставили эти задачи, и мы шли к их выполнению.

– Как так быстро удалось скататься? Вы три месяца, получается, только вместе.

Грачев: Процесс довольно быстро пошел. Тренеры подмечали – вы как будто катаетесь вместе год-два.

Тютюнина: Ну, мы очень много катались. Каждый день на три льда ходили, проводили просто по полдня на льду. Элементы отрабатывали, программы очень быстро ставили.

Грачев: За этим стоит большой труд.

Тютюнина: Не то чтобы мы такие молодцы и подходим друг другу по природе – нет, конечно. Мы были очень разными и остаемся разными, стремимся к тому, чтобы наш дуэт был...

Грачев: Еще лучше!

Тютюнина: Чтобы был именно дуэтом, чтобы мы были одним целым.

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