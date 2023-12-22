Наталья Бестемьянова: «Степанова и Букин ни с кем не конкурируют в России, и так будет еще несколько лет»
Бестемьянова считает, что у дуэта Степановой и Букина долго не будет конкуренции.
Сегодня Александра Степанова и Иван Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду.
«Приятно, что мастерство Степановой и Букина продолжает расти, но другим очень трудно за ними угнаться еще и потому, что все остальные пары катаются вместе один или два года, а Ваня и Саша делают это десятилетиями. Они ни с кем не конкурируют в нашей стране, и так будет еще несколько лет.
Их чувство друг друга невозможно натренировать за короткое время. Даже после того, как они пропустили полтора года, ребята смогли все наверстать за несколько месяцев. В том числе благодаря своему желанию и амбициям для завоевания титулов», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
«Когда критикуешь, никто с тобой не здоровается». Что не так с нашими танцами
(Даже приходили в голову различные конспирологические мысли на этот счет).
Но жизнь продолжается, и завтра новая яркая пара обязательно о себе заявит.
На самом деле так не должно быть.
Очень надеюсь, что так не будет и наши танцы Будут Развиваться.✌️
Не вижу причин для стагнации, даже на ближайшее время.