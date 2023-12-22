Наталья Бестемьянова: «Степанова и Букин ни с кем не конкурируют в России, и так будет еще несколько лет»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Наталья Бестемьянова Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Бестемьянова считает, что у дуэта Степановой и Букина долго не будет конкуренции.

Сегодня Александра Степанова и Иван Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду.

«Приятно, что мастерство Степановой и Букина продолжает расти, но другим очень трудно за ними угнаться еще и потому, что все остальные пары катаются вместе один или два года, а Ваня и Саша делают это десятилетиями. Они ни с кем не конкурируют в нашей стране, и так будет еще несколько лет.

Их чувство друг друга невозможно натренировать за короткое время. Даже после того, как они пропустили полтора года, ребята смогли все наверстать за несколько месяцев. В том числе благодаря своему желанию и амбициям для завоевания титулов», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

«Когда критикуешь, никто с тобой не здоровается». Что не так с нашими танцами

12 комментариев
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лично моё мнение: пик карьеры Букиных был в сезон ОИ, а теперь идёт спад. Плюс ко всему еще и проги эти колхозные, особенно КТ, и костюмы как с сельской дискотеки ( опять же КТ). По хорошему чистые Хавронины могут обойти Букиных, но этого не допустят бомонд и судью, ведь Букины очередь отстояли, да и Жулин у бортика с грибами стоит. Поэтому, лидировать Букины будут пока не уйдут, но не потому что они супершикарные, а потому что очередь подошла.
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подпирает молодежь - Хавронина с Нарижным, при условии продления личных отношений, подвинут в ближайшие пару лет. Любовь их окрыляет и это видно во всем - это не Работа, это ЕДИНЕНИЕ
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"Они ни с кем не конкурируют в нашей стране, и так будет еще несколько лет." И это "прекрасно". Второй номер тоже на несколько лет определился?
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НБ конкуренцию в упор не видит, ни в парном катании, ни в танцах. Это признак близорукости или предвзятости?
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Если честно судить то Хавронины сегодня выгнали произвольную. Следующий год так просто Букиным не победить
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Смелое заявление и вполне ожидаемое от Бестемьяновой, время покажет, Наврижный и Хавронина за год стали прекрасной парой, им десятилетие для скатывания не нужно. Посмотрим...
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Ответ Ирина Иванова
НБ конкуренцию в упор не видит, ни в парном катании, ни в танцах. Это признак близорукости или предвзятости?
Это признак наглости. В открытую такое заявляет.
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Заголовок звучит как угроза ;)
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СБ повезло, что неожиданно распалась пара КА.
(Даже приходили в голову различные конспирологические мысли на этот счет).
Но жизнь продолжается, и завтра новая яркая пара обязательно о себе заявит.
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Нарижные лучше для меня катались сегодня в ПП, во всех смыслах... КП Букиных я до конца еще не разу не осилила..
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Плохо! Если так будет.
На самом деле так не должно быть.
Очень надеюсь, что так не будет и наши танцы Будут Развиваться.✌️
Не вижу причин для стагнации, даже на ближайшее время.
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ВнучкИ.
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