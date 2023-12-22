Наталья Бестемьянова: «Степанова и Букин ни с кем не конкурируют в России, и так будет еще несколько лет»

Бестемьянова считает, что у дуэта Степановой и Букина долго не будет конкуренции.

Сегодня Александра Степанова и Иван Букин выиграли чемпионат России в танцах на льду.

«Приятно, что мастерство Степановой и Букина продолжает расти, но другим очень трудно за ними угнаться еще и потому, что все остальные пары катаются вместе один или два года, а Ваня и Саша делают это десятилетиями. Они ни с кем не конкурируют в нашей стране, и так будет еще несколько лет.

Их чувство друг друга невозможно натренировать за короткое время. Даже после того, как они пропустили полтора года, ребята смогли все наверстать за несколько месяцев. В том числе благодаря своему желанию и амбициям для завоевания титулов», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

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