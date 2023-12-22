Алена Леонова: «Программа Гуменника была чемпионской, прокат жизни. Но короткую надо катать чисто»

Алена Леонова назвала чемпионской произвольную программу Петра Гуменника.

Сегодня Гуменник занял третье место на чемпионате России, показав лучший результат в произвольной (200,58 балла).

«Программа Гуменника была наотмашь. Все очень круто. Это была чемпионская программа. Прокат жизни. Но роль сыграла короткая. Женя (Семененко) был выше, поэтому и победил. Все справедливо, на мой взгляд. Петр выиграл произвольную программу, но короткая очень много значит. Ее надо катать чисто», – отметила серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова.

На чемпионате России сегодня также прошли женские короткие программы. Лидирует Камила Валиева, второй идет Аделия Петросян, третьей – Софья Муравьева.

«Безусловно, обидно за Муравьеву. Здорово она каталась. Это падение (на дорожке шагов – Sports.ru), мне показалось, было на эмоциях.

Борьба продолжается. Баллы у всех тесные. Я думаю, что еще что-то поменяется. Будет еще больше нервов, чем в короткой программе и больше элементов. Будет интересно. Возможно, кто-то из шестерки поборется за место в тройке. Всякое может быть», – сказала Леонова.

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