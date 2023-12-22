Алена Леонова: «Программа Гуменника была чемпионской, прокат жизни. Но короткую надо катать чисто»

Теги сборная России чемпионат России Алена Леонова мужское катание женское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Софья Муравьева Фигурное катание

Алена Леонова назвала чемпионской произвольную программу Петра Гуменника.

Сегодня Гуменник занял третье место на чемпионате России, показав лучший результат в произвольной (200,58 балла).

«Программа Гуменника была наотмашь. Все очень круто. Это была чемпионская программа. Прокат жизни. Но роль сыграла короткая. Женя (Семененко) был выше, поэтому и победил. Все справедливо, на мой взгляд. Петр выиграл произвольную программу, но короткая очень много значит. Ее надо катать чисто», – отметила серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова.

На чемпионате России сегодня также прошли женские короткие программы. Лидирует Камила Валиева, второй идет Аделия Петросян, третьей – Софья Муравьева.

«Безусловно, обидно за Муравьеву. Здорово она каталась. Это падение (на дорожке шагов – Sports.ru), мне показалось, было на эмоциях.

Борьба продолжается. Баллы у всех тесные. Я думаю, что еще что-то поменяется. Будет еще больше нервов, чем в короткой программе и больше элементов. Будет интересно. Возможно, кто-то из шестерки поборется за место в тройке. Всякое может быть», – сказала Леонова.

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7 комментариев
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Роскошный был Петя. Жаль, что не золото.
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Очень обидно за Петю, так хотелось ему титул 🥲
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Обидно за всех наших фигуристов. Им бы сейчас на международные старты. И пусть парни не были бы в числе лучших. Но так закалилась бы сталь! В борьбе с лучшими.
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Обидно за Петю, просто слов нет! Он весь сезон идеально катает короткую, а сегодня вообще прокат жизни выдал. Так хотелось чтобы стал ЧР...
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Очень обидно за Петра.. самый харизматичный юноша в нашей мужской одиночке.. и программа шикарная.. увы, цена ошибки в короткой оказалась слишком высокой..
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Наверно, такой путь у Пети к золотой медали, сложный, в нём много уроков и разочарований. Очень обидно было в прошлом году, и в этом тоже не меньше обидно, так как готов был отлично.
Но Пете желаю не расстраиваться, он точно своего добьётся, есть прогресс, есть уже достаточная стабильность на прыжках, есть красота катания.
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Обожаю Петра, он настолько красив на льду,жаль что в прошлом году не вручили 2 золотые медали, удачи ему в дальнейшем. Он должен быть в мировом топе
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