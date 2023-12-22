Александр Энберт: «Сегодня Валиева была лучше всех. Результат справедливый»

Теги сборная России чемпионат России Александр Энберт мужское катание женское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Камила Валиева Владислав Дикиджи Софья Муравьева Фигурное катание

Александр Энберт назвал справедливым результат Камилы Валиевой на ЧР.

Сегодня фигуристка заняла первое место в короткой программе на чемпионате России в Челябинске. Она набрала 81,85 балла.

«Победа в короткой программе – это промежуточной результат. Это справедливый результат. Сегодня Камила была лучше всех.

Ошибка Софьи Муравьевой? Это чаще всего случайность (сегодня Муравьева упала на дорожке шагов – Sports.ru). От чего она произошла, сложно сказать. Может быть, при исполнении прыжковых элементов решила добавить эмоций и не справилась. Обычно на тренировках ты катаешься спокойней, на соревнованиях адреналин дает тебе дополнительные силы.

И может быть, из-за этого было чуть больше амплитуды. Но это случайность. Мне кажется, главное событие для Муравьевой – это исполненный [тройной] аксель. Это придаст ей уверенность на завтрашний день, а эту случайность она забудет», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Энберт.

Также Энберт оценил итоги мужского чемпионата России, где победил Евгений Семененко.

«У мужчин очень большая конкуренция. У каждого может быть свое мнение, свои аргументы, но все-таки спорт остается спортом. Большое количество судей по многим критериям оценивают баллы того или иного спортсмена. В данном случае я соглашусь с судьями. Семененко сегодня был очень хорош.

Дикиджи и Гуменник тоже хорошо выступили, но все-таки по итогам двух программ я думаю, что ошибка Гуменника не позволила ему стать на первую ступень пьедестала. Сегодня, возможно, Петр был лучшим, но фигурное катание – это две программы, и падение вчера в короткой очень сильно повлияло на итоговый результат», – сказал Энберт.

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