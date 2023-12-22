Александр Энберт: «Сегодня Валиева была лучше всех. Результат справедливый»

Александр Энберт назвал справедливым результат Камилы Валиевой на ЧР.

Сегодня фигуристка заняла первое место в короткой программе на чемпионате России в Челябинске. Она набрала 81,85 балла.

«Победа в короткой программе – это промежуточной результат. Это справедливый результат. Сегодня Камила была лучше всех.

Ошибка Софьи Муравьевой? Это чаще всего случайность (сегодня Муравьева упала на дорожке шагов – Sports.ru). От чего она произошла, сложно сказать. Может быть, при исполнении прыжковых элементов решила добавить эмоций и не справилась. Обычно на тренировках ты катаешься спокойней, на соревнованиях адреналин дает тебе дополнительные силы.

И может быть, из-за этого было чуть больше амплитуды. Но это случайность. Мне кажется, главное событие для Муравьевой – это исполненный [тройной] аксель. Это придаст ей уверенность на завтрашний день, а эту случайность она забудет», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Энберт.

Также Энберт оценил итоги мужского чемпионата России, где победил Евгений Семененко.

«У мужчин очень большая конкуренция. У каждого может быть свое мнение, свои аргументы, но все-таки спорт остается спортом. Большое количество судей по многим критериям оценивают баллы того или иного спортсмена. В данном случае я соглашусь с судьями. Семененко сегодня был очень хорош.

Дикиджи и Гуменник тоже хорошо выступили, но все-таки по итогам двух программ я думаю, что ошибка Гуменника не позволила ему стать на первую ступень пьедестала. Сегодня, возможно, Петр был лучшим, но фигурное катание – это две программы, и падение вчера в короткой очень сильно повлияло на итоговый результат», – сказал Энберт.

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