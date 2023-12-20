Андрей Журанков: «Если Муравьева делает тройной аксель, то провоцирует Валиеву на четверной тулуп и, значит, на ошибку?»

Теги сборная России чемпионат России Екатерина Боброва женское катание Андрей Журанков Камила Валиева Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Андрей Журанков и Екатерина Боброва спрогнозировали контент Валиевой и Муравьевой.

Камила Валиева и Софья Муравьева выступят на чемпионате России по фигурному катанию, который пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.

Боброва: «Если Муравьева все-таки в короткой программе делает три с половиной… Она уже показывала, что может это делать — не в этом сезоне, к сожалению. На прошлом этапе она выходила на три с половиной и улетала, говорила: «Очень странно, я все на разминке делала», и мы это тоже видели. Если Муравьева хорошо морально и физически подготавливается и вставляет ради риска в короткую, тогда она обгоняет Валиеву по короткой».

Журанков: «Валиева без ультра-си набирает 230-232. Она не догоняет Петросян, но получается, что Муравьевой при таком раскладе сто процентов надо прыгать хотя бы один тройной аксель».

Боброва: «Получается, и Валиевой, и Муравьевой надо рисковать».

Журанков: «Муравьевой сто процентов надо рисковать, но вопрос – стоит ли рисковать в короткой программе? Сразу выходить и шарашить три с половиной? Если она делает аксель, то провоцирует Валиеву на четверной тулуп и, значит, провоцирует ее на ошибку?»

Боброва: «Шахматная партия», – сказала она в подкасте «Ход коньком».

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32 комментария
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А что, у Валиевой только Муравьева в соперницах? А Петросян никого ни на что не провоцирует?
Логика убойная..
+15
-2
+13
Ответ Perfectooo
А что, у Валиевой только Муравьева в соперницах? А Петросян никого ни на что не провоцирует? Логика убойная..
Петросян там явный лидер 3А и 4, ей главное не дрогнуть и соперниц нет.
+12
-1
+11
То есть Мура делала триксель в прошлом сезоне = умеет его делать, а Камила, которая тоже показывала квад в прошлом сезоне = сто процентов без ультра си?
Она на последнем этапе квад докрутила, упала, но там осталось доработать не так много, чтоб выезжать
Думаю, если без форс мажоров, Камила подводит себя к ЧР на своем максимуме прямо сейчас
+14
-4
+10
Очень странно, что Горбачеву не рассматривают как претендентку. При всей моей симпатии к Муравьевой и Валиевой, Алина вполне может обойти обеих. Ну и на Аделию зря навесили груз ожиданий. Любят у нас это дело.
+10
-1
+9
Ответ Vendetta4111323
То есть Мура делала триксель в прошлом сезоне = умеет его делать, а Камила, которая тоже показывала квад в прошлом сезоне = сто процентов без ультра си? Она на последнем этапе квад докрутила, упала, но там осталось доработать не так много, чтоб выезжать Думаю, если без форс мажоров, Камила подводит себя к ЧР на своем максимуме прямо сейчас
И Муравьева и Валиева успешно приземляли свои ультраси на разминке перед прокатом в Москве. Обеим не удалось в прокате, но сейчас, наверняка, обе в гораздо лучшей форме, чем были месяц назад.
+10
-1
+9
Камиле подсознательно внушают, что если она пойдет на четверной, то ошибется! Вот так эти безобидные рассуждения и работают!
+7
0
+7
Пошел пиар от Рудковских 🤣
+7
-1
+6
Да какая там шахматная партия... Есть Петросян со своим контентом. Любая девочка, способная на ультраси будет пытаться их исполнить на ЧР, если мечтает о золоте. Вот и вся партия.
+6
-1
+5
У Муравьевой, кстати, отличный шанс на подиум.
Но это очень номинально, потому что если во всеоружии подойдут Камила, Аделия и Даша Садкова с двумя квадами, плюс Горбачева с квадами, то будет непросто
+7
-2
+5
По этой логике главным провокатором в нашем ФК была Лиза)
+5
0
+5
Если говорить про Муравьеву, то у неё стратегия очень простая - если триксель идёт, то его надо вставлять и в короткую, и в произвольную. Риск в КП по нынешним правилам минимальный, а выигрыш может быть большой. Валиева же будет так же пытаться прыгнуть квадтулуп, для неё нет никакой разницы, будет прыгать Соня триксель или нет, потому что есть Петросян с куда более сложным контентом.
+4
0
+4
Ответ Леди Брэкнелл
Отстаньте уже от Муры, хватит хейт раздувать! Она никого не трогает, сколько можно?!
А кого Валиева трогает? А ей все время прогнозируют ошибку на кваде.
+4
-1
+3
Ответ Vendetta4111323
У Муравьевой, кстати, отличный шанс на подиум. Но это очень номинально, потому что если во всеоружии подойдут Камила, Аделия и Даша Садкова с двумя квадами, плюс Горбачева с квадами, то будет непросто
Тк Соня владеет на данный момент только 3А,ей в короткой и в произвольной надо рисковать по максимуму.
+3
0
+3
Так Аделия обойдет и Камилу и Муру. Даже если она выкатает не все квады. И также пойдет в короткой на триксель. Так и Даша и Алина вполне могут прыгнуть квады.
+2
0
+2
Ответ elenaa
Почему все последнее время Муравьеву рассматривают как претедентку на первое место, смотрят на нее как главную соперницу Валиевой ....странно как то пиар этот АП по средствам Сони, да Муравьева достойная фигуристка и занять может люьое место, но почему именно про нее столько речей последнее время....как по мне претендентов на первую 5ку в любой растоновке это Муравьева да, Петросян самая очевидная даже 1е место, Садкова, Горбачева ...ну и Валиева, на аоторую ставлю меньше, и не потому что она не хороша, хороша и вполне способна выиграть, но....с этим ее не решенным вопросом.....так же Маша Агаева говорила о 4м тулупе что прыгает на тренировках...все может быть, но соперница только ....Муравьева ...
Это Янка старается.
+2
0
+2
Ответ АннаФ
Тут вопрос в том, что вероятнее всего получится у Муры сделать два-три 3а, чем у Ками хотя бы один 4т. Если статистика чистого исполнения на тренировке такая же высокая, как говорить сама Соня, то это чистая психология, что он не получился у нее 3раза с на последнем старте. Какова вероятность, зная Соню, что такое ещё у нее случится? Думаю очень мало. Одно дело один раз шмякнуться с него, но у нее ещё есть две попытки в пп к примеру, а у Ками только один шанс. Если она падает первый 4т, то на второе она уже не зайдет. Но если сделает первый, то и на второй пойдет. И по форме у Камилы было серединку на половинку. Успела ли она её набрать, надо посмотреть. Кстати, непонятно ещё в каком состоянии Аделии подойдет к чр, давно о ней ничего не слышно.
>Какова вероятность, зная Соню, что такое ещё у нее случится? Думаю очень мало.

Т.е. спортивная карьера Трусовой вас ничему не научила?
+3
-1
+2
Почему все последнее время Муравьеву рассматривают как претедентку на первое место, смотрят на нее как главную соперницу Валиевой ....странно как то пиар этот АП по средствам Сони, да Муравьева достойная фигуристка и занять может люьое место, но почему именно про нее столько речей последнее время....как по мне претендентов на первую 5ку в любой растоновке это Муравьева да, Петросян самая очевидная даже 1е место, Садкова, Горбачева ...ну и Валиева, на аоторую ставлю меньше, и не потому что она не хороша, хороша и вполне способна выиграть, но....с этим ее не решенным вопросом.....так же Маша Агаева говорила о 4м тулупе что прыгает на тренировках...все может быть, но соперница только ....Муравьева ...
+4
-2
+2
Ответ АннаФ
Тут вопрос в том, что вероятнее всего получится у Муры сделать два-три 3а, чем у Ками хотя бы один 4т. Если статистика чистого исполнения на тренировке такая же высокая, как говорить сама Соня, то это чистая психология, что он не получился у нее 3раза с на последнем старте. Какова вероятность, зная Соню, что такое ещё у нее случится? Думаю очень мало. Одно дело один раз шмякнуться с него, но у нее ещё есть две попытки в пп к примеру, а у Ками только один шанс. Если она падает первый 4т, то на второе она уже не зайдет. Но если сделает первый, то и на второй пойдет. И по форме у Камилы было серединку на половинку. Успела ли она её набрать, надо посмотреть. Кстати, непонятно ещё в каком состоянии Аделии подойдет к чр, давно о ней ничего не слышно.
И очень непонятно в каком физическом и главное психологическом состоянии Плющ приведет Муру к ЧР.
У него только один почти козырь, давить на нее будет капитально
+1
0
+1
Ответ АннаФ
Тут вопрос в том, что вероятнее всего получится у Муры сделать два-три 3а, чем у Ками хотя бы один 4т. Если статистика чистого исполнения на тренировке такая же высокая, как говорить сама Соня, то это чистая психология, что он не получился у нее 3раза с на последнем старте. Какова вероятность, зная Соню, что такое ещё у нее случится? Думаю очень мало. Одно дело один раз шмякнуться с него, но у нее ещё есть две попытки в пп к примеру, а у Ками только один шанс. Если она падает первый 4т, то на второе она уже не зайдет. Но если сделает первый, то и на второй пойдет. И по форме у Камилы было серединку на половинку. Успела ли она её набрать, надо посмотреть. Кстати, непонятно ещё в каком состоянии Аделии подойдет к чр, давно о ней ничего не слышно.
Большая вообще-то вероятность что у Сони все повторится и на ЧР. Она стала старше. Она и так достаточно нервная была, а тут пубертат и давление, что она может за что-то бороться. Плюс неизвестно как на неё эти три падения повлияли.
Камила же и психологически устойчива. Для неё падения с 4Т не так сильно на психике отразится. И она бы выкатила этот 4Т и на Московском этапе. Форма у неё для этого уже была. И там вопрос в голове , как Камила и говорила собственно.
+1
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Журанков неверно вопрос ставит "а значит провоцирует её на ошибку?".
Почему он решил, что Камила однозначно ошибется.
Вообще, хочется, чтобы девочки откатали свой сложный контент чисто и выбрать тогда сильнейшую.
+2
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+1
Ответ Ольга Ив
Тк Соня владеет на данный момент только 3А,ей в короткой и в произвольной надо рисковать по максимуму.
Имхо, всем надо собирать контент по максимуму, особенно в ПП. Это главный старт сезона, по сути. Тем более, сейчас даже с ошибками можно быть высоко, уровень девочек просел
+1
0
+1
Пусть сначала сделает тройной аксель Муравьёва, а потом посмотрим, кто кого спровоцирует.
+4
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Победы Маие Хромых!
+4
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Ответ Зулфира Мухаметшина
Очень интересный ЧР. На Валиеву ненадеюсь,Муравьева как Медведева без нервов,смотрю их с удовольствием,не напрягаюсь.Вот так должно быть ФК,подготовленные.
Если бы Мура была без нервов, она не валила бы триксели.
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Такое чудной подкаст у них в этот раз🤦‍♀️ Они Садкову, вообще не рассматривают, а ведь она намного талантливее Муравьевой. Они указывают на ошибки других и совсем не берут в расчет, что Муравьева ни разу триксель не прыгнула в сезоне, к тому же, клюет все каскады. Очень надеюсь на тройку: Петросян, Валиева, Садкова.
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Такой диалог СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ.
На риск идут все. Вопрос у кого он оправдается.
Ками, Адель, Алина могут показать квады. А что там с трикселем у Муры одному богу известно.
+1
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0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Vendetta4111323
У Муравьевой, кстати, отличный шанс на подиум. Но это очень номинально, потому что если во всеоружии подойдут Камила, Аделия и Даша Садкова с двумя квадами, плюс Горбачева с квадами, то будет непросто
Сделает 3а и может обойти всех, включая Петросян. У нее сложный контент, но мы знаем, что она та ещё «летающая табуретка». Может много навалять.
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0
Ответ elenaa
Почему все последнее время Муравьеву рассматривают как претедентку на первое место, смотрят на нее как главную соперницу Валиевой ....странно как то пиар этот АП по средствам Сони, да Муравьева достойная фигуристка и занять может люьое место, но почему именно про нее столько речей последнее время....как по мне претендентов на первую 5ку в любой растоновке это Муравьева да, Петросян самая очевидная даже 1е место, Садкова, Горбачева ...ну и Валиева, на аоторую ставлю меньше, и не потому что она не хороша, хороша и вполне способна выиграть, но....с этим ее не решенным вопросом.....так же Маша Агаева говорила о 4м тулупе что прыгает на тренировках...все может быть, но соперница только ....Муравьева ...
Потому что Муравьева в этом сезоне единственная, кто может принести медали АП. Жилина с травмой, Сарновский старший и Автушенко на задворках. По юниорам ситуация не лучше. Сарновский младший с травмой, Титова в развале, Юрова, Трофимова, Мазур и близко не конкуренты Базылюк, Двоеглазовой и Приневой. Остается пиарить Муравьеву, что бы показать, что академия не только шоу занимается.
На пользу ли Соне такой пиар? Скорее всего нет, если судить по её слезам во время интервью на этапе ГП в Москве. Причем плакала и после КП и после ПП.
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