Андрей Журанков: «Если Муравьева делает тройной аксель, то провоцирует Валиеву на четверной тулуп и, значит, на ошибку?»

Андрей Журанков и Екатерина Боброва спрогнозировали контент Валиевой и Муравьевой.

и выступят на чемпионате России по фигурному катанию, который пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.

Боброва: «Если Муравьева все-таки в короткой программе делает три с половиной… Она уже показывала, что может это делать — не в этом сезоне, к сожалению. На прошлом этапе она выходила на три с половиной и улетала, говорила: «Очень странно, я все на разминке делала», и мы это тоже видели. Если Муравьева хорошо морально и физически подготавливается и вставляет ради риска в короткую, тогда она обгоняет Валиеву по короткой».

Журанков: «Валиева без ультра-си набирает 230-232. Она не догоняет , но получается, что Муравьевой при таком раскладе сто процентов надо прыгать хотя бы один тройной аксель».

Боброва: «Получается, и Валиевой, и Муравьевой надо рисковать».

Журанков: «Муравьевой сто процентов надо рисковать, но вопрос – стоит ли рисковать в короткой программе? Сразу выходить и шарашить три с половиной? Если она делает аксель, то провоцирует Валиеву на четверной тулуп и, значит, провоцирует ее на ошибку?»

Боброва: «Шахматная партия», – сказала она в подкасте «Ход коньком».