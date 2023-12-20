Андрей Журанков: «Если Муравьева делает тройной аксель, то провоцирует Валиеву на четверной тулуп и, значит, на ошибку?»
Андрей Журанков и Екатерина Боброва спрогнозировали контент Валиевой и Муравьевой.
Камила Валиева и Софья Муравьева выступят на чемпионате России по фигурному катанию, который пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.
Боброва: «Если Муравьева все-таки в короткой программе делает три с половиной… Она уже показывала, что может это делать — не в этом сезоне, к сожалению. На прошлом этапе она выходила на три с половиной и улетала, говорила: «Очень странно, я все на разминке делала», и мы это тоже видели. Если Муравьева хорошо морально и физически подготавливается и вставляет ради риска в короткую, тогда она обгоняет Валиеву по короткой».
Журанков: «Валиева без ультра-си набирает 230-232. Она не догоняет Петросян, но получается, что Муравьевой при таком раскладе сто процентов надо прыгать хотя бы один тройной аксель».
Боброва: «Получается, и Валиевой, и Муравьевой надо рисковать».
Журанков: «Муравьевой сто процентов надо рисковать, но вопрос – стоит ли рисковать в короткой программе? Сразу выходить и шарашить три с половиной? Если она делает аксель, то провоцирует Валиеву на четверной тулуп и, значит, провоцирует ее на ошибку?»
Боброва: «Шахматная партия», – сказала она в подкасте «Ход коньком».
Логика убойная..
Она на последнем этапе квад докрутила, упала, но там осталось доработать не так много, чтоб выезжать
Думаю, если без форс мажоров, Камила подводит себя к ЧР на своем максимуме прямо сейчас
Но это очень номинально, потому что если во всеоружии подойдут Камила, Аделия и Даша Садкова с двумя квадами, плюс Горбачева с квадами, то будет непросто
Т.е. спортивная карьера Трусовой вас ничему не научила?
У него только один почти козырь, давить на нее будет капитально
Камила же и психологически устойчива. Для неё падения с 4Т не так сильно на психике отразится. И она бы выкатила этот 4Т и на Московском этапе. Форма у неё для этого уже была. И там вопрос в голове , как Камила и говорила собственно.
Почему он решил, что Камила однозначно ошибется.
Вообще, хочется, чтобы девочки откатали свой сложный контент чисто и выбрать тогда сильнейшую.
На риск идут все. Вопрос у кого он оправдается.
Ками, Адель, Алина могут показать квады. А что там с трикселем у Муры одному богу известно.
На пользу ли Соне такой пиар? Скорее всего нет, если судить по её слезам во время интервью на этапе ГП в Москве. Причем плакала и после КП и после ПП.