Петросян заявила два четверных на произвольную программу чемпионата России, Муравьева – два тройных акселя, Валиева, Садкова и Горбачева – по одному кваду

Теги сборная России чемпионат России женское катание Камила Валиева Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Дарья Садкова Фигурное катание

Пять фигуристок заявили прыжки ультра-си на произвольную программу ЧР.

Аделия Петросян планирует исполнить четверной флип и четверной тулуп.

Камила Валиева и Дарья Садкова заявили по одному четверному тулупу, у Алины Горбачевой – четверной сальхов.

Софья Муравьева хочет прыгнуть два тройных акселя (один из них в каскаде с двойным тулупом).

Женская произвольная программа на чемпионате России в Челябинске пройдет 23 декабря.

 

 

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22 комментария
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Пусть все девочки чисто прыгнут свои квады
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как же хочется, чтобы все заявленные ультра-си у дев наконец-то получились! как говорила про феноменальных ТЩК Этери: хочется, чтобы они сделали все чисто и посмотреть, что это будет стоить. желаю завтра битвы чистых прокатов!
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Пусть все прыгнут все что запланировали, хочу накал и борьбу!
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Ответ Беглый*
Пусть все девочки чисто прыгнут свои квады
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+4
Ответ На Пекин
Все собираются идти ва-банк
Пусть всем повезёт
+4
0
+4
Если девушки выполнят все запланированные прыжки ультра-си, то это будет просто ВАУ!
+4
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+2
Аделия в хорошей форме, вполне может сделать квады. Но у не6 новая ПП какая-то не вкатанная, она в ней немного теряется. Аделии не свойственна энергетика такой музыки, она в ней гаснет что ли.
Валиева если сделает пантеру в свою силу, то будет непроходима.
+5
-3
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Победы Талалайкиной завтра! Хромых не отставать!
+4
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Хочу, чтоб все задуманное девами прыгнулось. Хочу, чтоб судьи были справедливы. Хочу, чтоб...Я слишком много хочу😅
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Все собираются идти ва-банк
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Всем девочкам удачи и показать все, что задумали, без ошибок 😊
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Для топовой тройки ультраси - большие риски, посмотрим, как сложится. Больше верится в квады Алины и Даши, они еще в допубертатной форме.
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удачи завтра девушкам,пусть все задуманное получится! особенно Аделии,Соне ,Алине и Ксении!
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Наконец-то произойдет утирание носа загнивающему мировому фигурному катанию))) Об этом знаменательном событии с ультрасями пишут, начиная с первого этапа ГП. Ждем-с.
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Ответ Маргарита В Сафронова
Аделия в хорошей форме, вполне может сделать квады. Но у не6 новая ПП какая-то не вкатанная, она в ней немного теряется. Аделии не свойственна энергетика такой музыки, она в ней гаснет что ли. Валиева если сделает пантеру в свою силу, то будет непроходима.
Как она может быть в хорошей форме после болезни? У неё из-за этого и трикселя не было. Непонятно что там с квадами.
+3
-3
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Женское одиночное такое предсказуемое.... Кто бы что не прыгало итог тот же)))
+6
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Ответ Беглый*
Пусть все девочки чисто прыгнут свои квады
Ну ты и гни.а.
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