Петросян заявила два четверных на произвольную программу чемпионата России, Муравьева – два тройных акселя, Валиева, Садкова и Горбачева – по одному кваду
Пять фигуристок заявили прыжки ультра-си на произвольную программу ЧР.
Аделия Петросян планирует исполнить четверной флип и четверной тулуп.
Камила Валиева и Дарья Садкова заявили по одному четверному тулупу, у Алины Горбачевой – четверной сальхов.
Софья Муравьева хочет прыгнуть два тройных акселя (один из них в каскаде с двойным тулупом).
Женская произвольная программа на чемпионате России в Челябинске пройдет 23 декабря.
Валиева если сделает пантеру в свою силу, то будет непроходима.