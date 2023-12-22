Петросян заявила два четверных на произвольную программу чемпионата России, Муравьева – два тройных акселя, Валиева, Садкова и Горбачева – по одному кваду

Пять фигуристок заявили прыжки ультра-си на произвольную программу ЧР.

Аделия Петросян планирует исполнить четверной флип и четверной тулуп.

Камила Валиева и Дарья Садкова заявили по одному четверному тулупу, у Алины Горбачевой – четверной сальхов.

Софья Муравьева хочет прыгнуть два тройных акселя (один из них в каскаде с двойным тулупом).

Женская произвольная программа на чемпионате России в Челябинске пройдет 23 декабря.