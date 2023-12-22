Камила Валиева: «Были некоторые недочеты, давно не закрывала короткую программу – волнительно, но зато очень хороший опыт»

Теги сборная России чемпионат России женское катание контрольные прокаты Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева отметила недочеты в своем выступлении на чемпионате России.

Сегодня фигуристка выиграла короткую программу, набрав 81,85 балла. Турнир проходит в Челябинске.

«В первую очередь огромное спасибо болельщикам – было безумно приятно, что такое количество поддержки, игрушек.

По прокату – сегодня первый день соревнований, безумно рада, что собралась и показала довольно неплохой прокат. Были некоторые недочеты, давно уже не закрывала короткую программу – было волнительно, но зато очень хороший опыт.

Если сравнивать с прокатами, возможно, есть какие-то изменения, тут больше на каких-то внутренних ощущениях – все-таки более женственное, значит, более плавное, больше точек. Это самое главное – эмоции. Это совместная работа, над которой работать и работать. Нет предела совершенству», – сказала Валиева.

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19 комментариев
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Ответ Бене Гессерит
Комментарий скрыт
тогда и не бубните ))
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+9
Ответ Бене Гессерит
Комментарий удален модератором
А вы в CAS протест подайте..)))
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Шикарный прокат. Мудрая девочка
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Просто короновала день своим номером! Скачаю и буду пересматривать!
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Ответ Бене Гессерит
Комментарий скрыт
Ещё раз, для особо одарённых. CAS допустил спортсменку до соревнований. Какие вопросы ко мне?
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Ответ Бене Гессерит
Комментарий скрыт
у " тех" есть терпение, а у вас- недержание. Есть пара упражнений- говорят помогает.))
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"Нет предела совершенству" 😊
да нет, Ками, походу ты и есть этот "предел" совершенства🙃
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Ответ Бене Гессерит
Комментарий скрыт
ну да ну да, ведь только российские спортсмены имеют допинговые кейсы и только в России поддерживают таких спортсменов!
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+3
Ответ Александр
"Нет предела совершенству" 😊 да нет, Ками, походу ты и есть этот "предел" совершенства🙃
Факт.
Ближайшая к Камиле - Соня Акатьева.
Жаль, обеим в силу разных причин не суждено в полной мере преуспеть и заиметь все соответствующие их уровню регалии и титулы.
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Комментарий удален модератором
Болеем по здоровому
0
0
0
Я бы с Туктамвшевой замутил. Она любит дерябнуть. К тому же она Питерская.. Нашли бы общий язык. Вот и всё, что мне нужно знать о фигурке. До свидания 🤣
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0
Ответ Verhovn
Да всем хлопать ресницами на тебя. Где Алиночка? где? 😍🤣
Алиночка у нее интервью брала, и эти ножки и плечи просто заворожат любого. Истинная богиня.
+3
-3
0
Ответ Verhovn
Я бы с Туктамвшевой замутил. Она любит дерябнуть. К тому же она Питерская.. Нашли бы общий язык. Вот и всё, что мне нужно знать о фигурке. До свидания 🤣
Мощный спич. Удачи..)
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