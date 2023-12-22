Камила Валиева: «Были некоторые недочеты, давно не закрывала короткую программу – волнительно, но зато очень хороший опыт»

Камила Валиева отметила недочеты в своем выступлении на чемпионате России.

Сегодня фигуристка выиграла короткую программу, набрав 81,85 балла. Турнир проходит в Челябинске.

«В первую очередь огромное спасибо болельщикам – было безумно приятно, что такое количество поддержки, игрушек.

По прокату – сегодня первый день соревнований, безумно рада, что собралась и показала довольно неплохой прокат. Были некоторые недочеты, давно уже не закрывала короткую программу – было волнительно, но зато очень хороший опыт.

Если сравнивать с прокатами, возможно, есть какие-то изменения, тут больше на каких-то внутренних ощущениях – все-таки более женственное, значит, более плавное, больше точек. Это самое главное – эмоции. Это совместная работа, над которой работать и работать. Нет предела совершенству», – сказала Валиева.