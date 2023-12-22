София Захарова о короткой программе: «Очень обидно, что который старт подряд не получается сделать задуманное»

Фигуристка Софья Захарова оценила свое выступление на чемпионате России.

Сегодня Захарова заняла 16-е место в короткой программе (59,81 балла).

– Если бы я не работала хорошо на тренировках, я бы и не расстраивалась. А так я хорошо все катаю, не срываю элементы, очень обидно, что который старт подряд не получается сделать задуманное.

– Волнение?

– Ну, не могу сказать, что переживала. Только если немножко. Переживала не из‑за значимости. Просто не сложилось, – сказала Захарова.