София Захарова о короткой программе: «Очень обидно, что который старт подряд не получается сделать задуманное»

Теги сборная России чемпионат России женское катание София Захарова Фигурное катание

Фигуристка Софья Захарова оценила свое выступление на чемпионате России.

Сегодня Захарова заняла 16-е место в короткой программе (59,81 балла).

– Если бы я не работала хорошо на тренировках, я бы и не расстраивалась. А так я хорошо все катаю, не срываю элементы, очень обидно, что который старт подряд не получается сделать задуманное.

– Волнение?

– Ну, не могу сказать, что переживала. Только если немножко. Переживала не из‑за значимости. Просто не сложилось, – сказала Захарова.

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1 комментарий
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Просто Соня сильно выросла. И уже в прошлом сезоне было понятно, что она не будет маленькой и худенькой.
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