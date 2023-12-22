Татьяна Мишина: «Наши мужчины всегда могли бы составить конкуренцию безупречному катанию Малинина»

Татьяна Мишина считает, что российские фигуристы могут конкурировать с Малининым.

Сегодня Евгений Семененко победил на чемпионате России в Челябинске. Американец Илья Малинин в этом сезоне выиграл финал Гран-при.

«Плотность результатов всегда большая, но чемпион всегда один. Мы очень довольны его (Семененко) выступлением. Конкуренция очень плотная. Никто не умаляет соперников. Второй раз особенно тяжело показать высокий результат. Это доказывает, что не все так просто. Борьба действительно серьезная. Золото – особенно почетно. Он не просто пошел и выиграл.

В мужском катании всегда серьезная конкуренция. Наши мужчины всегда были на высоте и на наших стартах, и на мировых. Ребята в этом сезоне идут на большую сложность. У многих есть четверной лутц, четверной риттбергер. Сейчас идет тенденция за чистоту исполнения и на международной арене.

Так и не скажешь, на что могло бы претендовать российское мужское катание на мировом уровне. Но наши мужчины всегда могли бы составить конкуренцию безупречному катанию Малинина. Они и выглядят у нас не хуже», – сказала Мишина.