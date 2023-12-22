Татьяна Мишина: «Наши мужчины всегда могли бы составить конкуренцию безупречному катанию Малинина»

Теги сборная России чемпионат России сборная США мужское катание Татьяна Мишина Евгений Семененко Илья Малинин Фигурное катание

Татьяна Мишина считает, что российские фигуристы могут конкурировать с Малининым.

Сегодня Евгений Семененко победил на чемпионате России в Челябинске. Американец Илья Малинин в этом сезоне выиграл финал Гран-при.

«Плотность результатов всегда большая, но чемпион всегда один. Мы очень довольны его (Семененко) выступлением. Конкуренция очень плотная. Никто не умаляет соперников. Второй раз особенно тяжело показать высокий результат. Это доказывает, что не все так просто. Борьба действительно серьезная. Золото – особенно почетно. Он не просто пошел и выиграл.

В мужском катании всегда серьезная конкуренция. Наши мужчины всегда были на высоте и на наших стартах, и на мировых. Ребята в этом сезоне идут на большую сложность. У многих есть четверной лутц, четверной риттбергер. Сейчас идет тенденция за чистоту исполнения и на международной арене.

Так и не скажешь, на что могло бы претендовать российское мужское катание на мировом уровне. Но наши мужчины всегда могли бы составить конкуренцию безупречному катанию Малинина. Они и выглядят у нас не хуже», – сказала Мишина.

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9 комментариев
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Головокружение от успехов? Семененко - хороший мальчик, замечательный. Но судьи (и не сегодня) договорились, видимо, не замечать особенностей его прыжков, принимать их как данное, "в рамках нормы", как пишут врачи. Он их делает, молодец, но добавлять за них надо минимально (или не добавлять). Это неэстетично. Хотя с годами "поза" улучшается.
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ой давайте без этого. когда на меж уррвень выходят все сдуваются
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У нашего бомонда какая то нездоровая зацикленность на Малинине
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Ээээ, у нас вообще-то ЧР всего 3 квада сделал. Какая конкуренция с Малининым, у которого 5???
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Самому Илье ещё до безупречного есть над чем работать, кроме прыжков. Да и заочная конкуренция это не одно и то же, что соревноваться на одном льду.
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Ох и лукавит Тарасова. Из наших можно только Гуменика, Алиева, Дикиджи и Семененко на международные выпускать. В Европе смогут и на пьедестал подняться, а в мире-сомневаюсь что-то.
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Катание у Малинина далеко не безупречное. Но с его сложностью если он будет выступать как на ФГП ему никто не соперник
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испоганили нам весь ЧР, умыли достойных парней-действительно улетающих в небо на прыжках, отвратительное лицемерие неуместно любительница сопливых юнцов(((((
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Сравнивать результаты с разных стартов, один из которых международный, некорректно, наши мальчики и на внутреннем старте не могут собраться, как они себя поведут на международных непонятно, что касается Семененко, то такие корявые выезды с прыжков не будут так плюсоваться, как у нас, хорошо бы хоть в топ 10 вошли, да и зачем вообще сравнения и какой-то нездоровый интерес к Малинину.
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