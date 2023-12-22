Семененко о четверном акселе: «Можно выполнить, но это требует подготовки и изучения. Просто этот прыжок не выгоден»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Евгений Семененко считает, что исполнять четверной аксель на турнирах невыгодно.

Сегодня Семененко взял золото на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Замахнуться можно на все элементы. Но я придерживаюсь своей программы. Каждый из нас (призеров чемпионата России – Sports.ru) может такое выполнить, но это требует подготовки и изучения. Просто этот прыжок не выгоден. Очень большой риск травмы для спортсмена», – сказал Семененко.

На данный момент четверной аксель на соревнованиях исполняет только американец Илья Малинин.

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6 комментариев
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Да да,виноград зелёный и кислый
+6
-3
+3
А Петр лучший без всяких 4А
+7
-5
+2
Ответ Arraches
Сначала имеющиеся прыжки нужно отшлифовать
Да, постепенно отходить от образа птенца, удачно выпавшего из гнезда, но всё-таки клюющего носом.
+4
-2
+2
Сначала имеющиеся прыжки нужно отшлифовать
+2
-1
+1
когда научиться нормально и правильно выполнять - будешь думать, куда и как акселя расставить, при единственной секвенции, чтобы максимально использовать преимущество...
+1
0
+1
Не каждый😃
+1
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+1
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