Семененко о четверном акселе: «Можно выполнить, но это требует подготовки и изучения. Просто этот прыжок не выгоден»

Евгений Семененко считает, что исполнять четверной аксель на турнирах невыгодно.

Сегодня Семененко взял золото на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Замахнуться можно на все элементы. Но я придерживаюсь своей программы. Каждый из нас (призеров чемпионата России – Sports.ru) может такое выполнить, но это требует подготовки и изучения. Просто этот прыжок не выгоден. Очень большой риск травмы для спортсмена», – сказал Семененко.

На данный момент четверной аксель на соревнованиях исполняет только американец Илья Малинин.

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