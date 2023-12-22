Дикиджи об ошибке в произвольной: «Малининых насмотрелся, которые прыгают последними элементами, хотел пойти на тройной аксель»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Р-Спорт Илья Малинин Владислав Дикиджи Фигурное катание

Владислав Дикиджи объяснил ошибку в произвольной программе на чемпионате России.

В секвенции тройной лутц – двойной аксель фигурист на втором прыжке сделал только 1,5 оборота. 

«Малининых насмотрелся, которые прыгают последними элементами, хотел пойти на тройной аксель. Но ничего, потом покажу это обязательно.

Очень волнительно, рад, что так вышло. В прокате не все удалось, но в общем и целом я доволен. Честно, неожиданно это все», – сказал Дикиджи. 

Оплошность, которая лишила Дикиджи сенсационного золота: выругался прямо в прокате, стучал себе по голове

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32 комментария
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Ответ NataliaB.3003
Малинины во множественном числе, диванные эксперты... Влад, пожалуйста, только не зазнавайся. А если серьёзно - то пожелаю крепких нервов.
Да вы что все шуток не понимаете что ли
+21
-1
+20
Влад обаятельный парень с чувством юмора.
+14
0
+14
Кое-кто не понял - 4А здесь ни причем. Он видимо захотел сделать комбо лутц -триксель как Малинин, хотя в заявке дупель.
Но на тренировке триксель делал в комбинации и с квадлутцем.
+14
-1
+13
Думаю Владу по силам 4А
+14
-2
+12
Ответ Revery
Владик сама непосредственность) Очень нравится его речь, богатая и образная. Много читает парень.
Да..хорош парнишка и с самоиронией, что очень ему идет! Такой своеобразный, искренний и ..честный! Удачи ему по жизни и в ФК...чувствуется серьезный товарищ, думающий!
+9
0
+9
Догусарствовал, в общем.)
А серьезно - было бы больше уверенности в конце программы, прыгнул бы. Волнение помешало.
+10
-3
+7
Владик сама непосредственность)
Очень нравится его речь, богатая и образная. Много читает парень.
+7
-1
+6
Договорились, Влад. Ждём продолжения банкета.
+5
-1
+4
У Влада все в порядке с самоиронией и это подкупает😊
+4
0
+4
Вот у меня была мысля при просмотре: не хотел ли он прыгнуть 3+3,5, как Илюша)) Ничего, все еще будет, Влад! Спасибо парням, что старались чисто катать и бороться! Был просто праздник!
+4
-1
+3
Ответ Татьяна Стенникова
Да вы что все шуток не понимаете что ли
Окей, соглашусь. ) Спасибо.
+3
0
+3
Ответ Мороженко
Думаю Владу по силам 4А
Малинин лет с 16 учил 4А.У него крутка бешеная и подъем на акселе нереальный.А Владику уже 19,он даже постарше Илюши и параметры акселя визуально у него не такие впечатляющие
+5
-2
+3
Да, Влад, так бывает) Лучшее - враг хорошего. Не расстраивайся. Ты провел достойнейший сезон и завоевал любовь публики. А это дорогого сто́ит.
+3
0
+3
Ответ Мороженко
Думаю Владу по силам 4А
не нужно ему этого, нужно беречь себя.
+2
0
+2
Ответ Екатерина Субботина
Ещё мама Ильи есть 🙂 , которая также в свое время выйграла финал гран-при и чемпионат 4-х континентов 😃😃😃
У него ещё и сестра прекрасно катается для своего возраста
+2
0
+2
Ответ NataliaB.3003
Малинины во множественном числе, диванные эксперты... Влад, пожалуйста, только не зазнавайся. А если серьёзно - то пожелаю крепких нервов.
Ещё мама Ильи есть 🙂 , которая также в свое время выйграла финал гран-при и чемпионат 4-х континентов 😃😃😃
+2
-1
+1
Ответ Amina Minkova
Я знаю ещё Александра Малинина и его сына Никиту,но они не прыгают тройные аксели
Сестра есть говорят перспективней даже. Ну и мама с отцом тоже фигуристы.
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Ответ MyCA
Сестра есть говорят перспективней даже. Ну и мама с отцом тоже фигуристы.
Сестра Малинина и его мама 3А тоже не прыгает и сестра вроде вообще в танцы собирается
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Ответ Amina Minkova
Сестра Малинина и его мама 3А тоже не прыгает и сестра вроде вообще в танцы собирается
1А все прыгают
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Брат Джикии?
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Ответ MyCA
Точно не один
Я знаю ещё Александра Малинина и его сына Никиту,но они не прыгают тройные аксели
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Ответ Amina Minkova
Про каких Малининых он говорит?Их много?Я думала только один
Точно не один
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Ответ Екатерина Субботина
Ещё мама Ильи есть 🙂 , которая также в свое время выйграла финал гран-при и чемпионат 4-х континентов 😃😃😃
Мама Ильи прыгала тройной аксель?
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Ответ NataliaB.3003
Спасибо, я знаю. ) Спортивная семья. И там такие же игрища с судейством, как у нас, что касается Ильи, если я не ошибаюсь. А Малинины и Дикиджи между тем раздвигают горизонт. Петр Гуменник тоже.
Не скажу что фанатка Малинина,но там понятно даже не будучи фанатом что он раздвигает границы.А Владик чем их раздвигает ?
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Ответ Amina Minkova
Не скажу что фанатка Малинина,но там понятно даже не будучи фанатом что он раздвигает границы.А Владик чем их раздвигает ?
А вы этот сезон смотрели мужскую одиночку у нас , или просто поехидничать решили? Посмотрите, может поймёте.
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Ответ NataliaB.3003
А вы этот сезон смотрели мужскую одиночку у нас , или просто поехидничать решили? Посмотрите, может поймёте.
Смотрела поэтому спрашиваю.В активе у него всего два вида квадов,компонентность низкая хоть и натянутая.Все что у него есть из выдающегося это стабильность,но для раздвигателя границ это прям жидковато.Петр больше подходит на эту роль
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Ответ Amina Minkova
Смотрела поэтому спрашиваю.В активе у него всего два вида квадов,компонентность низкая хоть и натянутая.Все что у него есть из выдающегося это стабильность,но для раздвигателя границ это прям жидковато.Петр больше подходит на эту роль
Ваше право так думать, мне Пётр тоже нравится, особенно когда он катает как сегодня. Но он же не всегда так катает.
Стабильность - это очень много, особенно в мужской одиночке.
Я никому своего мнения не навязываю, просто написала (про Влада) что вижу. Спасибо.
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Влад и его ТШ знает сильные стороны и слабые в прокате программ. Выводы сделают и будут работать над второй оценкой.
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