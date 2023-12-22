Дикиджи об ошибке в произвольной: «Малининых насмотрелся, которые прыгают последними элементами, хотел пойти на тройной аксель»

Владислав Дикиджи объяснил ошибку в произвольной программе на чемпионате России.

В секвенции тройной лутц – двойной аксель фигурист на втором прыжке сделал только 1,5 оборота.

«Малининых насмотрелся, которые прыгают последними элементами, хотел пойти на тройной аксель. Но ничего, потом покажу это обязательно.

Очень волнительно, рад, что так вышло. В прокате не все удалось, но в общем и целом я доволен. Честно, неожиданно это все», – сказал Дикиджи.

Оплошность, которая лишила Дикиджи сенсационного золота: выругался прямо в прокате, стучал себе по голове