Вероника Яметова: «Хочется занять место в четверке-пятерке. Любому месту буду рада, если откатаю обе программы чисто»

Вероника Яметова оценила выступление в короткой программе на чемпионате России.

«Прокатом я довольна, все понравилось, особенно как поддерживала публика. Сюда приехало много друзей наших, родных. Прям комфортное ощущение, как дома.

Какая цель? Как пойдет, но хочется занять место, может, даже выше, чем в шестерке, в четверке-пятерке. Я любому месту буду рада, если откатаю обе программы чисто», — сказала .