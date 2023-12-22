Вероника Яметова: «Хочется занять место в четверке-пятерке. Любому месту буду рада, если откатаю обе программы чисто»

Теги сборная России чемпионат России женское катание ТАСС Вероника Яметова Фигурное катание

Вероника Яметова оценила выступление в короткой программе на чемпионате России.

«Прокатом я довольна, все понравилось, особенно как поддерживала публика. Сюда приехало много друзей наших, родных. Прям комфортное ощущение, как дома.

Какая цель? Как пойдет, но хочется занять место, может, даже выше, чем в шестерке, в четверке-пятерке. Я любому месту буду рада, если откатаю обе программы чисто», — сказала Яметова

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9 комментариев
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Удачи Веронике❤‍🔥 Желаю попасть в основу сборной, шестёрка точно ей по силам, а дальше зависит от её прокатов и прокатов других девочек
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Очень приятно было снова увидеть прошлогоднюю программу Вероники. Есть все шансы попасть в сборную.
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Удачи, ураганчик! Зрители тебя не зря поддерживают 🔥
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Удачи, Вероника, откатай произвольную так же шедеврально, как короткую!
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Вероника, все будет хорошо. Даже лучше.
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+3
Удачи в ПП!
+3
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Удачи, Вероничка ! Все получится
+2
0
+2
Вероничка, я хочу тебя в тройке видеть. Удаче тебе и ивоим тренерам.
+3
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