Татьяна Тарасова: «Если бы Щербакова была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что отсутствие Щербаковой на ЧР не скажется на его зрелищности.

«Аня Щербакова не выступает на соревнованиях, поэтому никакой потери для зрелищности нет. Если бы она была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России.

Сейчас она не участвует, потому что у нее много работы. Много разных шоу, выступлений. Профессия у нее есть, популярность есть — она ее честно заработала в соревнованиях. Ее знают в мире.

Сейчас она работает и не тренируется для соревнований», — сказала Тарасова. 

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18 комментариев
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>> Аня Щербакова не выступает на соревнованиях, поэтому никакой потери для зрелищности нет.

А если бы выступала, то потеря была бы!🤣🤣
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Очень глубокая мысль)) Если бы я был фигуристом - я бы участвовал в чемпионате России. Но я не фигурист - поэтому не участвую)) Чтобы понять всю мудрость этой мысли - нужно повторить её раз десять.
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+16
Ответ Александр Скворцов
Комментарий скрыт
Но она не действующая фигуристка, которая не выступает уже 2 сезон. В чем ТАТ не права?
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Ответ opty
Эмнннн... Какой то не несущий смысла поток сознания , в котором одно утверждение вообще никак не связано с другим. Похоже на работу плохо обученной нейросети...
Потому что ей позвонили и задали очередной наитупейший вопрос:" Потеряет ли в зрелищности ЧР без Щербаковой".
+14
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+11
Да уж. Сначала какому-то типу взбрело в голову задать Ане вопрос о ЧР. Она ответила, что ее не будет там из-за плотного графика (ибо у нее в эти даты премьера нового шоу Навки; тут, очевидно, она имела в виду не соревнования, а в целом присутствие в Челябинске в любом качестве). Далее эту «новость» подали в ключе «Щербакова из-за своей занятости не будет соревноваться на ЧР» и, в довершение всего, позвонили ТАТ за комментарием по поводу Аниного отсутствия. Вот просто уровень нашей журналистики in a nutshell. И ведь люди, наверное, неплохие деньги за вот это вот все получают.
+14
-4
+10
ТАТ сама то поняла, что сказала?🤣
+6
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+5
Эмнннн... Какой то не несущий смысла поток сознания , в котором одно утверждение вообще никак не связано с другим. Похоже на работу плохо обученной нейросети...
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Тарасова: Аня не спортсменка.

Мы: А мы не знали...
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К чему вообще весь этот разговор? Как будто Анна, или кто-то из других фигуристов на паузе заявлялись на соревнования...
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Ответ alexnew
Но она не действующая фигуристка, которая не выступает уже 2 сезон. В чем ТАТ не права?
ТАТ занимается демагогией с вашей помощью. От того, что Аня не выступает, она не перестаёт быть спортсменкой, ОЧ. Это пожизненно. Кроме того, она официально не закончила карьеру, является членом сборной. Если следовать логике ТАТ, то она сама тоже не спортсменка, не тренер, не понятно кто. Но это абсурд.
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Ответ opty
Эмнннн... Какой то не несущий смысла поток сознания , в котором одно утверждение вообще никак не связано с другим. Похоже на работу плохо обученной нейросети...
Мда, ТАТ уже не та
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Ответ EmperorNazer
Да уж. Сначала какому-то типу взбрело в голову задать Ане вопрос о ЧР. Она ответила, что ее не будет там из-за плотного графика (ибо у нее в эти даты премьера нового шоу Навки; тут, очевидно, она имела в виду не соревнования, а в целом присутствие в Челябинске в любом качестве). Далее эту «новость» подали в ключе «Щербакова из-за своей занятости не будет соревноваться на ЧР» и, в довершение всего, позвонили ТАТ за комментарием по поводу Аниного отсутствия. Вот просто уровень нашей журналистики in a nutshell. И ведь люди, наверное, неплохие деньги за вот это вот все получают.
Сломанный телефон
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0
Ответ EmperorNazer
Да уж. Сначала какому-то типу взбрело в голову задать Ане вопрос о ЧР. Она ответила, что ее не будет там из-за плотного графика (ибо у нее в эти даты премьера нового шоу Навки; тут, очевидно, она имела в виду не соревнования, а в целом присутствие в Челябинске в любом качестве). Далее эту «новость» подали в ключе «Щербакова из-за своей занятости не будет соревноваться на ЧР» и, в довершение всего, позвонили ТАТ за комментарием по поводу Аниного отсутствия. Вот просто уровень нашей журналистики in a nutshell. И ведь люди, наверное, неплохие деньги за вот это вот все получают.
Спасибо, теперь хоть понятно стало, из-за чего сыр-бор))
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Ответ EmperorNazer
Да уж. Сначала какому-то типу взбрело в голову задать Ане вопрос о ЧР. Она ответила, что ее не будет там из-за плотного графика (ибо у нее в эти даты премьера нового шоу Навки; тут, очевидно, она имела в виду не соревнования, а в целом присутствие в Челябинске в любом качестве). Далее эту «новость» подали в ключе «Щербакова из-за своей занятости не будет соревноваться на ЧР» и, в довершение всего, позвонили ТАТ за комментарием по поводу Аниного отсутствия. Вот просто уровень нашей журналистики in a nutshell. И ведь люди, наверное, неплохие деньги за вот это вот все получают.
И почему я не журналист?
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