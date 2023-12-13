Татьяна Тарасова: «Если бы Щербакова была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России»
Татьяна Тарасова считает, что отсутствие Щербаковой на ЧР не скажется на его зрелищности.
«Аня Щербакова не выступает на соревнованиях, поэтому никакой потери для зрелищности нет. Если бы она была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России.
Сейчас она не участвует, потому что у нее много работы. Много разных шоу, выступлений. Профессия у нее есть, популярность есть — она ее честно заработала в соревнованиях. Ее знают в мире.
Сейчас она работает и не тренируется для соревнований», — сказала Тарасова.
А если бы выступала, то потеря была бы!🤣🤣
Мы: А мы не знали...