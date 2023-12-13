Татьяна Тарасова: «Если бы Щербакова была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России»

Татьяна Тарасова считает, что отсутствие Щербаковой на ЧР не скажется на его зрелищности.

« не выступает на соревнованиях, поэтому никакой потери для зрелищности нет. Если бы она была спортсменкой, она бы участвовала в чемпионате России.

Сейчас она не участвует, потому что у нее много работы. Много разных шоу, выступлений. Профессия у нее есть, популярность есть — она ее честно заработала в соревнованиях. Ее знают в мире.

Сейчас она работает и не тренируется для соревнований», — сказала Тарасова.