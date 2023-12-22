Петр Гуменник: «Выиграл произвольную, в прошлый раз короткую. Осталось победить по сумме программ»
Петр Гуменник оценил выступление на чемпионате России по фигурному катанию.
Гуменник завоевал бронзу в мужских соревнованиях. На прошлом чемпионате России у него было серебро.
— Доволен. Выиграл произвольную, в прошлый раз короткую. Осталось победить по сумме программ. Можно было бы откатать лучше, но опять же, в целом я доволен.
— Насколько неожиданные результаты в различных соревнованиях?
— Много кто претендовал на медаль. Со многими случаются падения, кто‑то может откатать лучше, кто‑то хуже. Я мог занять любое место, — сказал Гуменник.
Зрительские сердца уж точно с тобой!
Спасибо за образ в ПП ) Дориан изумительно показан!
Петя, ты выиграл еще приз зрительских симпатий - это точно) тебя и Влада очень поддерживали и все копья там поломали, это тоже дорогого стоит
Так сталь закалялась