Петр Гуменник: «Выиграл произвольную, в прошлый раз короткую. Осталось победить по сумме программ»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Петр Гуменник Матч ТВ Фигурное катание

Петр Гуменник оценил выступление на чемпионате России по фигурному катанию.

Гуменник завоевал бронзу в мужских соревнованиях. На прошлом чемпионате России у него было серебро. 

— Доволен. Выиграл произвольную, в прошлый раз короткую. Осталось победить по сумме программ. Можно было бы откатать лучше, но опять же, в целом я доволен.

— Насколько неожиданные результаты в различных соревнованиях?

— Много кто претендовал на медаль. Со многими случаются падения, кто‑то может откатать лучше, кто‑то хуже. Я мог занять любое место, — сказал Гуменник

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10 комментариев
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Петя, ты обязательно победишь!
+26
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+26
Петр, ты обязательно это сделаешь!
Зрительские сердца уж точно с тобой!
Спасибо за образ в ПП ) Дориан изумительно показан!
+14
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Стальные нервы у ребят, можно было бы себя съесть за такое дело)

Петя, ты выиграл еще приз зрительских симпатий - это точно) тебя и Влада очень поддерживали и все копья там поломали, это тоже дорогого стоит
+15
-2
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Петя, держись!
Так сталь закалялась
+12
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+12
Пётр, зрители ждут от вас чистых прокатов! Как говорится, кому много дано, с того много и спрашивается. Обе программы прекрасные, сидят как влитые, форма звенящая, стройность и сила, музыкальность и скольжение - сочетание просто запредельное, все есть, осталось только выдать весь этот набор в нужное время и в нужном месте. Очень желаю этого 🙏
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Обидно, что случилась эта ошибка в короткой. Но Петя молодец, боролся до конца
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Очень правильное отношение к занятому месту и отличный юмор. Надеемся на чемпионство в 2025-м))
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Вторым должен быть. Но побоялись фанатов Дикиджи))))
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