Петр Гуменник: «Выиграл произвольную, в прошлый раз короткую. Осталось победить по сумме программ»

Петр Гуменник оценил выступление на чемпионате России по фигурному катанию.

Гуменник завоевал бронзу в мужских соревнованиях. На прошлом чемпионате России у него было серебро.

— Доволен. Выиграл произвольную, в прошлый раз короткую. Осталось победить по сумме программ. Можно было бы откатать лучше, но опять же, в целом я доволен.

— Насколько неожиданные результаты в различных соревнованиях?

— Много кто претендовал на медаль. Со многими случаются падения, кто‑то может откатать лучше, кто‑то хуже. Я мог занять любое место, — сказал .