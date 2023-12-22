Евгений Семененко: «В такой конкуренции уже не думаешь, как можешь откатать, — нужно выходить и катать только чисто»

Теги сборная России Первый канал чемпионат России мужское катание Евгений Семененко Фигурное катание

Евгений Семененко высказался о победе на чемпионате России в Челябинске.

Семененко стал чемпионом России по фигурному катанию второй раз подряд.  

«Особая благодарность, конечно, моим любимым тренерам — без вас не было бы такого сегодняшнего проката.

В нынешних условиях, в такой конкуренции, какая царит сейчас у нас в мужском одиночном, ты уже не думаешь, как можешь откатать, — нужно выходить и катать только чисто, если хочешь занять высокое места.

Выходил без эмоций, хотел, чтобы эти эмоции вылились на прокат. Все соперники составили достойную конкуренцию, здесь были все сильнейшие.

Были ли трудности при подготовке? Трудности случаются у каждого спортсмена, я не исключение. Да, были, мы их преодолевали совместно с моими тренерами. Рад, что из этого получился хороший результат. Какие трудности? Пусть это останется со мной.

Как буду отдыхать? Да пока не знаю, попытаюсь осмыслить всё произошедшее», — сказал Семенко в эфире Первого канала. 

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13 комментариев
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Евгения с титулом ЧР, жаль, что сейчас это не отбор на международные старты.
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Женя стабильно отработал обе программы, нигде не отдал ни балла в прыжках. Как же классно, что он к концу проката сохраняет скорость и энергию. Я в восторге и от проката Пети тоже, но как же хотелось к концу его немножко подтолкнуть, разогнать.. Вообще последняя разминка у парней получилась огонь
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Правильно сказал Женя катать надо чисто.Всем обиженным фанатам (и ТАТ в том числе)надо это помнить
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Молодец Женя, подтвердил титул, не дрогнул!
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Как бы ни хотелось победы для Пети, Женя проявил стойкость и стабильность на этом ЧР. Есть за что похвалить, но и пожурить есть так же. Поклоны на прыжках утомляют и дорога довольно лохматая вышла, неряшливая что ли. Особенно на фоне Гуменника, Алиева, да даже Влада и - внезапно - заглянувшего в 5ку Дани Самсонова, вот уж кто молодец, выкопался из небытия!
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Женя-молодец! После шикарного проката Пети справился!
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Ответ private dancer
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А некоторые условно докручены. У каждого свои косяки
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Комментарий удален модератором
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