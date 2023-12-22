Евгений Семененко: «В такой конкуренции уже не думаешь, как можешь откатать, — нужно выходить и катать только чисто»

Евгений Семененко высказался о победе на чемпионате России в Челябинске.

стал чемпионом России по фигурному катанию второй раз подряд.

«Особая благодарность, конечно, моим любимым тренерам — без вас не было бы такого сегодняшнего проката.

В нынешних условиях, в такой конкуренции, какая царит сейчас у нас в мужском одиночном, ты уже не думаешь, как можешь откатать, — нужно выходить и катать только чисто, если хочешь занять высокое места.

Выходил без эмоций, хотел, чтобы эти эмоции вылились на прокат. Все соперники составили достойную конкуренцию, здесь были все сильнейшие.

Были ли трудности при подготовке? Трудности случаются у каждого спортсмена, я не исключение. Да, были, мы их преодолевали совместно с моими тренерами. Рад, что из этого получился хороший результат. Какие трудности? Пусть это останется со мной.

Как буду отдыхать? Да пока не знаю, попытаюсь осмыслить всё произошедшее», — сказал Семенко в эфире канала.