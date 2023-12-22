Даниил Горелкин: «Хороший результат для дебюта. То, как мы себя показали, наверное, даже ценнее медалей»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Р-Спорт Софья Леонтьева Даниил Горелкин Фигурное катание

Леонтьева и Горелкин оценили выступление на чемпионате России.

Фигуристы заняли пятое место в соревнованиях танцоров на льду. 

Горелкин: Наверное, долго не забудем эти эмоции, волнение и удовольствие во время проката. Старались показать максимум во время проката.

У нас очень серьезные и опытные соперники, Девид (Нарижный) с Ирой (Хаврониной) уже выступали по мастерам, Лиза (Худайбердиева) с Егором (Базиным), Ваня (Букин) с Сашей (Степановой)... Нам надо было показать себя по мастерам, мы становимся пятыми, это хороший результат для дебюта. То, как мы себя показали, наверное, даже ценнее медалей.

Леонтьева: Мы были рады вчера, что стали третьими, а сегодня нам было важно откатать произвольную программу, показать ее болельщикам, судьям, федерации. Мы про места не думали.

Паре, которая только что вышла из юниоров, наверное, невозможно сразу попасть на пьедестал при таких соперниках. Мы будем стараться не цепляться за пьедестал, а уверенно попадать на него в будущем.

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8 комментариев
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Адекватная и правильная оценка на свои прокаты ... Хотя я бы их может и поставила выше - два чистых проката, свой стиль и главное много работы коньком. Едем в правильном направлении .Молодцы
+13
0
+13
Ну они конечно должны быть выше Шанаевой.
+7
0
+7
Ребята, вы молодцы!
И если честно, деревяха должна была быть ваша.
+5
0
+5
Вот пока ЛГ завоевывают авторитет и даже покусывают назначенных лидеров...ЩГ теряют авторитет даже в юниорах. Глупое решение было оставить их там
+4
0
+4
Факт
+3
0
+3
Мне нравятся эти ребята
+2
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+2
Молодцы ! Выступили очень удачно для дебютантов. И призовые места у вас впереди. Удачи !
+2
0
+2
Молодцы. Успехов и дальше.
+1
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+1
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