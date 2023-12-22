Даниил Горелкин: «Хороший результат для дебюта. То, как мы себя показали, наверное, даже ценнее медалей»

Леонтьева и Горелкин оценили выступление на чемпионате России.

Фигуристы заняли пятое место в соревнованиях танцоров на льду.

Горелкин: Наверное, долго не забудем эти эмоции, волнение и удовольствие во время проката. Старались показать максимум во время проката.

У нас очень серьезные и опытные соперники, Девид (Нарижный) с Ирой (Хаврониной) уже выступали по мастерам, (Худайбердиева) с Егором (Базиным), Ваня (Букин) с Сашей (Степановой)... Нам надо было показать себя по мастерам, мы становимся пятыми, это хороший результат для дебюта. То, как мы себя показали, наверное, даже ценнее медалей.

Леонтьева: Мы были рады вчера, что стали третьими, а сегодня нам было важно откатать произвольную программу, показать ее болельщикам, судьям, федерации. Мы про места не думали.

Паре, которая только что вышла из юниоров, наверное, невозможно сразу попасть на пьедестал при таких соперниках. Мы будем стараться не цепляться за пьедестал, а уверенно попадать на него в будущем.