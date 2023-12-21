Даниил Горелкин: «Взрослый чемпионат России – это совсем другая атмосфера по сравнению с первенствами, просто волшебная. Мы наслаждаемся»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Софья Леонтьева Даниил Горелкин Фигурное катание

Леонтьева и Горелкин прокомментировали выступление на чемпионате России.

Танцевальный дуэт получил за ритм-танец 77,45 балла.

«Не ожидали вытащить на жеребьевке первый номер. Первый чемпионат в карьере и первый номер. Это огромная честь и ответственность – открывать турнир.

Взрослый чемпионат России – это совсем другая атмосфера по сравнению с первенствами, просто волшебная – мы наслаждаемся», – сказал Даниил Горелкин.

«После этапа Гран-при в Самаре вернулись и уже на следующий день отправились тренироваться в Новогорск, активно работали, поменяли некоторые места в программах», – отметила Софья Леонтьева.

Полный расклад по чемпионату России: что изменилось у фигуристов за год?

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Радостно за них) Классная пара
+1
0
+1
Очень красивая пара, и программы у них удачные. Дебют получился достойный
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий