Даниил Горелкин: «Взрослый чемпионат России – это совсем другая атмосфера по сравнению с первенствами, просто волшебная. Мы наслаждаемся»

Леонтьева и Горелкин прокомментировали выступление на чемпионате России.

Танцевальный дуэт получил за ритм-танец 77,45 балла.

«Не ожидали вытащить на жеребьевке первый номер. Первый чемпионат в карьере и первый номер. Это огромная честь и ответственность – открывать турнир.

Взрослый чемпионат России – это совсем другая атмосфера по сравнению с первенствами, просто волшебная – мы наслаждаемся», – сказал Даниил Горелкин.

«После этапа Гран-при в Самаре вернулись и уже на следующий день отправились тренироваться в Новогорск, активно работали, поменяли некоторые места в программах», – отметила Софья Леонтьева.

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