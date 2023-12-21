У Косторной новое платье для короткой программы под музыку Макса Рихтера – белое с темными вставками на талии
Алена Косторная выступит в новом платье на чемпионате России в Челябинске.
Косторная и Георгий Куница сменили короткую программу перед чемпионатом страны – они будут выступать под композицию Макса Рихтера The Departure. Алена уже каталась под эту музыку в сезонах-2018/19 и 2019/20, когда была одиночницей.
Фигуристка будет выступать в новом костюме – белом платье без рукавов с темными вставками на талии.
Какое-то более грузное что ли, мне вообще больше всего нравится первое платье ангела, где у Алёны длинные рукава)
Ну, в целом выглядит неплохо, главное, чтобы было удобно кататься и Алене нравилось. Удачи ребятам сегодня!