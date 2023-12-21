У Косторной новое платье для короткой программы под музыку Макса Рихтера – белое с темными вставками на талии

Теги сборная России чемпионат России видео пары Георгий Куница стиль Алена Косторная Фигурное катание

Алена Косторная выступит в новом платье на чемпионате России в Челябинске.

Косторная и Георгий Куница сменили короткую программу перед чемпионатом страны – они будут выступать под композицию Макса Рихтера The Departure. Алена уже каталась под эту музыку в сезонах-2018/19 и 2019/20, когда была одиночницей.

Фигуристка будет выступать в новом костюме – белом платье без рукавов с темными вставками на талии.

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17 комментариев
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Алёна конечно чудит) так плохо было в Хрустальном, шо даже музыку и платье вернула из своих лучших времен) а Гоша просто героический герой, в прямом смысле слов, кровь из носу делает, тащит все элементы, видно, как он старается и как сконцентрирован, просто, бьется на льду, его отношение к партнерше и к делу очень подкупает
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Раньше бетина неоднократно говорила, что Глейх повторяется, что кризис присутствует у постановщика...
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Решила не только музыку но и платье то вспомнить.Там оно тоже было белое и темные вставки у талии
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Алена-характерная! Гоша-старается до крови из носа! Мальчик замечательный! Думаю, ему нельзя ошибаться, иначе будет влетать как от Столбовой Феде) в целом, скоростная пара! Все еще будет.
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Честно, мне не очень платье понравилось это(
Какое-то более грузное что ли, мне вообще больше всего нравится первое платье ангела, где у Алёны длинные рукава)
Ну, в целом выглядит неплохо, главное, чтобы было удобно кататься и Алене нравилось. Удачи ребятам сегодня!
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До мурашек. Как будто вчера..Восхитительная...Уже пара, да. Наверное правильно что взяли новое-старое, в этом безусловно есть смысл, есть возможность вспомнить лучшее и стать еще лучше себя прежних. Уже прослеживается свой стиль, свое неповторимое взаимодействие. Эта пара всегда будет нуждаться в шикарных программах, шикарной музыке и шикарных костюмах, потому как при такой яркости, все что окажется блеклым просто потянет назад не в настроение. Удачи в пп.
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Они классные, но в тоже время очень не скатанные. Алена катит намного быстрее Гоши, с её скоростью скольжения Гоша вечно в догоняющих. К чему этот сложный заход на выброс, когда выбросы еще очень непостоянные... Хочется верить, что в след.сезоне мы еще увидим эту пару)))
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Алена Косторная: — Мои любимые программы - это «My Way», «Сумерки» мне очень нравилась. Короткая под Вивальди. Билли Айлиш — люблю не могу. Я катала второй год подряд «Ангела», и было безумно тяжело, несмотря на то что выглядело красиво. Уже второй год подряд одно и то же, не было такой, как раньше, эйфории.
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Пара прекрасная. Надо скатываться.
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Платье у Алёны красивое, сама пара смотрится. Им нужно время для скатывания и больше работать на тренировках. Понятно, что есть и шоу, и постановки, всё это необходимо для материальной поддержки молодой семейной пары. Однако без должного отношения к тренировочному процессу не будет прогресса и успеха.
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Алена до конца карьеры будет ангела катать? Да и не красиво хореографию чужую оставлять
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платье Алёне очень идёт, красота! и у Гоши наряд понравился, вместе они гармонируют.
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А что же не взяли творение Бурн в качестве основы? Зачем один в один Глейха копировать? Он же фуфуфу постановщик.
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Ответ Алеся Ткаченко
Решила не только музыку но и платье то вспомнить.Там оно тоже было белое и темные вставки у талии
Были разговоры, что буквально оставит старое платье - она в нём недавно на мемориале Дениса Тена выступала
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Ответ Мария Тихонова
Были разговоры, что буквально оставит старое платье - она в нём недавно на мемориале Дениса Тена выступала
Честно говоря мне Сумерки у нее больше нравились.И к реальному характеру ближе
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Ответ esctyyyyy
Честно, мне не очень платье понравилось это( Какое-то более грузное что ли, мне вообще больше всего нравится первое платье ангела, где у Алёны длинные рукава) Ну, в целом выглядит неплохо, главное, чтобы было удобно кататься и Алене нравилось. Удачи ребятам сегодня!
Да, есть некий перегруз в деталях платья - нет прежней воздушности и невесомости.
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