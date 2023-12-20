Косторная и Куница сменили музыку к короткой программе перед чемпионатом России. Под нее Алена катала «Ангела»

Теги сборная России чемпионат России пары Георгий Куница Алена Косторная музыка Фигурное катание

Алена Косторная и Георгий Куница сменили музыку к короткой программе.

С начала сезона фигуристы выступали под композицию Crazy in love. На чемпионате России они будут кататься под композицию Макса Рихтера The Departure. 

Косторная уже выступала под эту музыку, когда была одиночницей.

В сезоне-2019/20 с короткой программой под Рихтера она стала победительницей финала Гран-при и чемпионкой Европы. 

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71 комментарий
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Пусть Алёнке эта музыка в КП поможет и она с Георгием откатают завтра программу чисто.
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Значит все-таки кп. Идея сама имеет место быть, отсылка к знаковой программе, но почему её не поставить со следующего сезона, зачем рисковать перед ЧР?
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Ну и зачем? Все же будут сравнивать, а лучше уже не будет (
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Ответ Defender64
Как же это глупо. Свинтила из одиночного, которое дало ей всё, что у неё есть. Слила в никуда. Но в то же время продолжает эксплуатировать прошлое. Потому что кто она, как парница? Чуть больше, чем ноль. В итоге это вот "чуть больше, чем ноль" будет исполнять другую программу в другом виде. Под ту самую музыку. И это особенно блёкло и неприятно будет смотреться на контрасте с тем, какой она была на пике и как катала. То был настоящий идеал.
А я с интересом посмотрю, что получилось! Пусть это будет лучше прежнего
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Ангел действительно штучная программа она просто создана для Алены, лично я с удовольствием еще раз ее посмотрю в новой и интерпретации. Не являюсь поклонницей ТШТ, но вот за это программу конечно же большое спасибо.
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Огонь. И, опять же, на платье можно не тратиться. Главное, не перепутать ТШ после проката.
+16
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Эта была моя любимая программа Алёны!
Пусть она принесет ребятам удачи!
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+9
Ответ garovatat
Ну и зачем это? не пойму в чем фишка то? И начало у Алены - ровно то же движение. Однако повторить Ангела в паре не получится, как не старайся! Тот Ангел (и вообще тот сезон) - был шедевр! ЗЫ. Интересно, сколько еще глейховой хоряги сплагиатили?)) Посмотрим) А то может Глейху надо будет предъявить им, как когда то жужу предъявила ему и Загитовой за Bad Guy
"Ангела" Тутберидзе ставила:)) Потому он такой качественный и вышел.
+10
-2
+8
Где Алёна, там движуха!.. это вам не по два сезона программы катать))
+13
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Соскучилась по "Ангелу" Алёна)
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Жаль, мне Crazy in love нравилась, да и вообще программа была очень даже неплохая.
Интересно, костюмы тоже поменяют?
+7
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+6
Ответ Вини
Ну и зачем? Все же будут сравнивать, а лучше уже не будет (
Это уже будет совсем другое, это же парное катание
+7
-1
+6
Наследие мрачного Мордора.
+10
-4
+6
Ответ garovatat
Ну и зачем это? не пойму в чем фишка то? И начало у Алены - ровно то же движение. Однако повторить Ангела в паре не получится, как не старайся! Тот Ангел (и вообще тот сезон) - был шедевр! ЗЫ. Интересно, сколько еще глейховой хоряги сплагиатили?)) Посмотрим) А то может Глейху надо будет предъявить им, как когда то жужу предъявила ему и Загитовой за Bad Guy
Скорее всего - это не собственность Глейха в отличие от жужу, не путайте. А на счет повторить вы еще не видели, но уже осуждаете.
+9
-4
+5
Ответ Екатерина К
Где Алёна, там движуха!.. это вам не по два сезона программы катать))
Точно, Алёна на третий сезон с одной прогой зашла. Уж такая "движуха".
+7
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Ответ Аленка_76
Эта была моя любимая программа Алёны! Пусть она принесет ребятам удачи!
Еще Джульетта в юниорах классная была.
+5
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+4
Ответ garovatat
так себе способ окунуться в былое)) зря она это
Пойду, пересмотрю Ангела. Навеяло...
+5
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Ответ Defender64
Да уж. Была мегатопом в одиночке, катала идеально на пике. А тут ушла в другой вид - и нет больше той исключительной фигуристки. Но будет с чего-то лучше прежнего. Да щас
Лучше прежней программы в этом сезоне! Ну ушла и ушла, мне тоже жаль, но сколько уж можно это переживать, жизнь продолжается, смотрим пару и наслаждаемся праздником фигурного катания!
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Ответ Zhuuuzhik
Вот зачем?:( Чтобы сравнивали? Лучше, чем её легендарная короткая точно не будет :( Другого времени для экспериментов, как на ЧР, не нашлось?
Ну это же Алена ))
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Ответ Marya Y
Кому уплачено, Поповой? Судя по началу, там жесты у Глейха попёрли, у Бетины совсем засуха с идеями? Стрёмно.
Уплачено Глейху, а значит это не его продукт, программа принадлежит либо Алене, либо федерации. Да и не факт что Глейх постановщик там и ЭГ не теряется.
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Ответ Arraches
старая ПП ( хотя ее и критиковала ) популярна и сидела на ней , как влитая . Поэтому хочет на памяти о своем прежнем успехе и позитивных впечатлениях подзаработать компоненты .
Вот. Алёна говорила, что не хотела катать ту КП во взрослых. И нате - очнулась. Посмотрим, что получится, но затея странная.
+4
-1
+3
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Рано, конечно, они её взяли, думала на след год возьмут, может тогда и выброс 3,5 смогут сделать… но все равно интересно будет посмотреть
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Какая прелесть
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Прикольно, что-то новенькое) Алена не даст соскучиться))
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Вот зачем?:( Чтобы сравнивали? Лучше, чем её легендарная короткая точно не будет :(

Другого времени для экспериментов, как на ЧР, не нашлось?
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Ответ Kript
Ну это же Алена ))
Да это понятно))
+2
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+2
А музычка-то знакомая 😜
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Ответ Екатерина К
Где Алёна, там движуха!.. это вам не по два сезона программы катать))
Так катала. Теперь третий сезон под ангела будет! Может это шутка?
+6
-4
+2
Ответ Marya Y
Точно, Алёна на третий сезон с одной прогой зашла. Уж такая "движуха".
старая ПП ( хотя ее и критиковала ) популярна и сидела на ней , как влитая . Поэтому хочет на памяти о своем прежнем успехе и позитивных впечатлениях подзаработать компоненты .
+2
0
+2
Ответ tanya_1111
Плагиат - это когда украл у другого, а тут за программу оплачено федерацией, какой еще плагиат?
Кому уплачено, Поповой? Судя по началу, там жесты у Глейха попёрли, у Бетины совсем засуха с идеями? Стрёмно.
+7
-5
+2
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