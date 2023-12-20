Косторная и Куница сменили музыку к короткой программе перед чемпионатом России. Под нее Алена катала «Ангела»

Алена Косторная и Георгий Куница сменили музыку к короткой программе.

С начала сезона фигуристы выступали под композицию Crazy in love. На чемпионате России они будут кататься под композицию Макса Рихтера The Departure.

уже выступала под эту музыку, когда была одиночницей.

В сезоне-2019/20 с короткой программой под Рихтера она стала победительницей финала Гран-при и чемпионкой Европы.