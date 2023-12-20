Косторная и Куница сменили музыку к короткой программе перед чемпионатом России. Под нее Алена катала «Ангела»
Алена Косторная и Георгий Куница сменили музыку к короткой программе.
С начала сезона фигуристы выступали под композицию Crazy in love. На чемпионате России они будут кататься под композицию Макса Рихтера The Departure.
Косторная уже выступала под эту музыку, когда была одиночницей.
В сезоне-2019/20 с короткой программой под Рихтера она стала победительницей финала Гран-при и чемпионкой Европы.
Пусть она принесет ребятам удачи!
Интересно, костюмы тоже поменяют?
Другого времени для экспериментов, как на ЧР, не нашлось?