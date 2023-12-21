Иван Букин: «Жулин нас похвалил, на ушко мне кое-что сказал. Цензурное, конечно»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал о похвале от своего тренера Александра Жулина.

Сегодня Степанова и Букин выиграли ритм-танец на чемпионате Росси в Челябинске, набрав 86,90 балла.

«Александр Вячеславович очень сдержан, так как ему нужно быть сосредоточенным на всех парах. Он не расплескивается, он нас похвалил, на ушко мне кое-что сказал.

Цензурное сказал? Цензурное, конечно. На самом деле все по делу сказал. Никаких вещей, как вы думаете. У нас Александр Вячеславович не такой, ха-ха. Все понятно, все ясно», – сказал Букин.

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