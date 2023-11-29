Наталья Бестемьянова: «Степанова и Букин прибавили в скорости, проникновенности показа своих программ. Саша всегда была хороша, Ваня в прекрасной форме»

Наталья Бестемьянова считает, что Степанова и Букин сделали шаг вперед.

Ранее фигуристы одержали победу на этапе Гран-при России в .

– Очень порадовали и , особенно в произвольной программе. Они бесспорные лидеры в танцах, но при этом сделали большой шаг вперед для себя. В скорости прибавили, в проникновенности показа своих программ. Саша всегда была хороша, но в этом сезоне я бы особенно отметила ее роль. Ваня, в свою очередь, в прекрасной форме.

– Видны ли какие-то результаты перехода дуэта к тренеру ?

– Следствием этого шага вижу прогресс в скорости и целостности программы. Степанова и Букин не гонятся за исполнением элементов, а стремятся к тому, чтобы элементы стали средством выражения канвы танца. Это главное, что достигнуто.

– Примечательно, что танцевальные пары Елизавета Шанаева/Павел Дрозд и Софья Тютюнина/Матвей Грачев, занявшие на московском этапе призовые места, тоже работают с Жулиным. Как, кстати, и с Егором Базиным. Этот дуэт, выигравший этапы в Уфе и Самаре, способен составить конкуренцию Степановой и Букину?

– В танцах партнеры долго «скатываются». Не думаю, что ребята, которые катаются друг с другом три года, могут быть конкурентами паре мирового уровня, в которой танцоры вместе очень давно. Хотя Худайбердиева с Базиным тоже хороши и, дай бог, будут расти, – сказала олимпийская чемпионка.