Наталья Бестемьянова: «Степанова и Букин прибавили в скорости, проникновенности показа своих программ. Саша всегда была хороша, Ваня в прекрасной форме»

Теги сборная России танцы на льду Александр Жулин Наталья Бестемьянова Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Наталья Бестемьянова считает, что Степанова и Букин сделали шаг вперед.

Ранее фигуристы одержали победу на этапе Гран-при России в Москве.

– Очень порадовали Александра Степанова и Иван Букин, особенно в произвольной программе. Они бесспорные лидеры в танцах, но при этом сделали большой шаг вперед для себя. В скорости прибавили, в проникновенности показа своих программ. Саша всегда была хороша, но в этом сезоне я бы особенно отметила ее роль. Ваня, в свою очередь, в прекрасной форме.

– Видны ли какие-то результаты перехода дуэта к тренеру Александру Жулину?

– Следствием этого шага вижу прогресс в скорости и целостности программы. Степанова и Букин не гонятся за исполнением элементов, а стремятся к тому, чтобы элементы стали средством выражения канвы танца. Это главное, что достигнуто.

– Примечательно, что танцевальные пары Елизавета Шанаева/Павел Дрозд и Софья Тютюнина/Матвей Грачев, занявшие на московском этапе призовые места, тоже работают с Жулиным. Как, кстати, и Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным. Этот дуэт, выигравший этапы в Уфе и Самаре, способен составить конкуренцию Степановой и Букину? 

– В танцах партнеры долго «скатываются». Не думаю, что ребята, которые катаются друг с другом три года, могут быть конкурентами паре мирового уровня, в которой танцоры вместе очень давно. Хотя Худайбердиева с Базиным тоже хороши и, дай бог, будут расти, – сказала олимпийская чемпионка.

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16 комментариев
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Katerina Sunny
У Бестемьяновой особые очки, в которых виден прогресс и прекрасная форма Ивана? Про папу Букина помню.
+31
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Бетси Тверская
Очень люблю эту пару. И очень грустно видеть, как они теряют свою индивидуальность с этим шагом, к сожалению. Если в этом сезоне еще произвольная от прошлого штаба напоминает про них прежних, то что будет в следующем с жулинскими постановками, даже не хочется и думать. И прогресса в скорости вот как-то не видно, скорее наоборот.
+25
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+23
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crybaby
Прогресс в скорости по сравнению с чем 🙈
+19
0
+19
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Док Аксель
Когда смотришь на Ваню и вспоминаешь папу на льду, то у сына прогресс только в габаритах. Ване стройнеть и стройнеть надо для скорости, красоте линий, чтобы смотрелся на фоне Саши, а не создавал контраст.
+19
-1
+18
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Катерь
Прибавили в скорости? А с трибун этого не было видно.
+17
-1
+16
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Nensy22
Они прям как Валиева в комментариях Тарасовой: все они прибавили в скорости 😂Королевство кривых зеркал прям какое-то.
Утверждай неправду, чтоб все поверили. Но нет .
+13
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+12
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Катерь
Ответ Katerina Sunny
У Бестемьяновой особые очки, в которых виден прогресс и прекрасная форма Ивана? Про папу Букина помню.
Иван с хорошими плюс восемь )
+11
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Kareglazaya
Морозов с Еременко - пешки, Худайбердиева с Базиным - нескатанные новички, и только Степанова с Букиным - гуру танца, пара мирового уровня с идеальными программами и идеальным тренером 😆
+9
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+8
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Lennuci
На "объективное" мнение Филимоновны о СБ опираться не стоит.
Лучше бы спросили спасительницу российского спорта Линичук, что думает о турнире танцоров.
Oни ж там на пару были.
+7
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Татьяна Макарова
Ване убрать бы несколько килограммов. Тяжеловато он смотрится рядом с Сашей, на мой взгляд.
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БезызбежноНаКрасный
а-ха-ха)))))
Она уже как "добрая бабушка", которая внучеку добавки подсовывает)))
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Ирина Ельникова
кто подскажет, они к Жулину по какой причине перешли, за грибами?
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Gemma157
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Любовь глаза застит
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Железная Леди
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Сколько помню Бестимьянова нахваливает эту пару. Видно здорово приболели. успехов им наверно заслужили.
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Svetmel
Ответ Ирина Ельникова
кто подскажет, они к Жулину по какой причине перешли, за грибами?
А зачем ещё идти к Жулину?). Явно не за новыми откровениями в танцах)
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